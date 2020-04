Kommentti: Amerikan alamäki kiihtyy – Trump uhraa maansa ja siitä hyötyy eniten Kiina

Tohtori Anthony Faucin uppiniskaisuudesta ja suosiosta on tullut ongelma presidentti Trumpille.

Donald Trumpin päätös WHO:n rahoituksen katkaisemisesta on Yhdysvaltain maineelle tuhoisa poliittinen teatteriesitys, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki jälleen päätöksen, joka vauhdittaa Yhdysvaltain kansainvälisen merkityksen menetystä. Kesken koronakriisin hän ilmoitti keskeyttävänsä maansa rahoituksen Maailman terveysjärjestölle WHO:lle. Näin siksi, että WHO on Trumpin mukaan tehnyt virheitä kriisin alkuvaiheessa.

Tämä vastaisi sitä, että Suomen hallitus ilmoittaisi lopettavansa tukensa THL:lle, koska sen kaikki ennusteet epidemian kehityksestä eivät ole pitäneet kutiaan. Toki tällekin päätökselle löytyisi somesta innokkaita puolustajia. Monien taudin pelko helpottaa, jos löytyy joku, jonka olisi pitänyt alusta alkaen tietää miten kaikki menee.

Kun puhutaan alle puoli vuotta sitten löytyneen vaarallisen viruksen aiheuttamasta pandemiasta, mitään tällaista tahoa ei kuitenkaan voi olla. Etukäteen ei tiedetä, totuus selviää vasta tutkimalla. Kristallipalloja on vain saduissa.

Trumpin toimella on logiikkansa. Se suuntautuu hänen ydinkannattajilleen, jota Yhdysvaltain ulkopuolinen maailma ei paljoa kiinnosta. Tämän logiikan hallitseminen teki Trumpista Yhdysvaltain presidentin. Nyt se on tuhoisa tätä menoa kohta entiselle suurvallalle.

Pieni ele, suuri tuho

Yhdysvallat käytti vuonna 2019 400 miljoonaa dollaria WHO:n tukemiseen. BBC:n mukaan tämä vastasi 15 prosenttia järjestön budjetista. Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja.

Järjestö saa rahoitusta muiltakin tahoilta Yhdysvalloista. Näihin kuuluu miljardööri Bill Gatesin ja hänen vaimonsa säätiö.

”Maailman terveyssäätiön tuen keskeyttäminen on juuri niin tyhmää, miltä se kuulostaa”, oli Gatesin kommentti asiasta.

Tarkkaan ottaen Trumpin ilmoitus ei ole niin dramaattinen. Hän on puhunut 60-90 päivän ajasta, jona tuki jäädytettäisiin. Sinä aikana selvitettäisiin WHO:n toimia, jonka jälkeen rahoitus voisi käynnistyä uudestaan.

Tämä tuskin kaataa järjestöä.

Muut maat, mukaan lukien Suomi, ovat luvanneet lisätä rahoitustaan. EU:n mailla voisi kuvitella olevan tähän suuri motiivi.

Pyydettyään erikseen lisärahoitusta koronakriisiin WHO on jo saanut sitä runsaasti mm. Japanilta, Kuwaitilta ja myös EU:lta.

Oikea kohde: Kiina

Trumpin varsinainen kohde on selvä. Hän haluaa tehdä Kiinasta syntipukin Yhdysvaltoja koettelevalle epidemialle. Presidentin käytös toistuvissa lehdistötilaisuuksissa on viime päivinä ylittänyt aikaisemmat holtittomuudet. Nyt hän tuntuu olevan jatkuvassa paniikissa.

Järjen äänenä presidentin vieressä on esiintynyt terveysviranomainen Anthony Fauci. Tämän suosio ärsyttää Trumpia, joka hiillostaa Faucia ja vihjailee tämän erottamisella.

Presidentinvaalit lähestyvät. Aluksi epidemia nosti Trumpin suosiota. Sittemmin hänen kyvyttömyytensä saada mitään aikaiseksi todellisen ongelman kohdatessa on alkanut syödä sitä.

Siksi WHO pitäisi saada myöntämään liehitelleensä Kiinaa, jonka salailusta ja kieroilusta maailmaa uhkaava katastrofi johtuu.

Kiinassa kaikki ei ole mennyt putkeen ja maan totalitaarinen systeemi on tästä osaltaan vastuussa. Kiina mm. viivytteli ennen kuin päästi WHO:n asiantuntijat tutustumaan Wuhanin epidemia-alueeseen.

Mutta nyt Trumpin puheet auttavat vain Kiinan pönkittämisessä ja Kiinan vallan kasvattamisessa. Tämä on seurausta Yhdysvaltain arvovallan romahtamisesta.

Mahdollisesti perusteltu moite WHO:ta vastaan on, että se ei aluksi suositellut matkustusrajoituksia mahdollisen pandemian ehkäisemiksi. Useat maat, niiden joukossa Yhdysvallat kuitenkin ottivat niitä nopeasti käyttöön.

Trumpin keskeinen syytös on, että WHO julkaisi 14. tammikuuta twiitin, jonka mukaan kiinalaisissa tutkimuksissa ei ollut saatu varmuutta tarttuuko virus ihmisestä toiseen. WHO itse oli kuitenkin jo aiemmin epäillyt tätä mahdolliseksi ja samana päivänä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa järjestön virkailija Maria Van Kerkhove sanoi, että tämä ei olisi yllättävää.

Juuri nyt ei kannattaisi keskeyttää taistelua koronavirusta vastaan sen selvittämiseksi, kuka sanoi mitä yhtenä päivänä muutama kuukausi sitten.

Trump itse on ollut huomattavasti sekavampi omassa viestinnässään asiasta. Helmikuun alussa hän pohdiskeli kuinka virus voisi ”ihmeellisesti” kadota kevään tullessa. Vielä marraskuun alussa hän vertasi sitä tavalliseen kausi-influenssaan.

Donald Trump ei ole tiedemies.