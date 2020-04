Kommentti: Tämä on pandemian parempi puoli – milloin viimeksi olette nähneet teinin kävelyllä tuulihousuisen äidin kanssa?

Pandemiarajoitukset toivat mukanaan myös hyvää, jota kannattaa poikkeustilan päätyttyä viedä mukanaan tavalliseen arkeen, kirjoittaa toimituspäällikkö Sanna Mattila.

Sanotaan, että vasta tragedian jälkeen ihminen osaa aidosti nauttia elämän pienistä asioista. Saamme usein lukea julkkiksista, jotka vakavan sairauden jälkeen löysivät arjen pienet ilot ja valonpilkahdukset, joita aiemmin elämää suorittaessa ei oikein osannut arvostaa. Uraohjus on löytänyt rauhalliset kahvihetket pihapuun alla, menestyvä taiteilija palikkaleikit lapsenlapsensa kanssa.

Korona-poikkeustilan myötä olemme kaikki kokeneet ainakin pienimuotoisen tragedian. Vaikka olisimme toistaiseksi fyysisesti terveitä, lähes kaikilla on läheisiä, joita ei pääse tapaamaan. Osa on keskellä henkilökohtaista talouskriisiä tai voi henkisesti huonosti. Kaikkia koronasaarroksissa olijoita yhdistää se, että tässä tilanteessa on viimeistään huomattava arjen pikkuruiset onnenhetket, kun isojakaan ei ole. Kun tarkkaan miettii, monesta aiemmasta itsestäänselvyydestä on tänä keväänä tullut iso ilonaihe.

Kevään tulon kokee nyt paljon voimakkaammin kuin normaaliaikana. Käyn joka aamu lähimetsässä ”työmatkalla”. Jos matkustaisin työpaikalle, istuisin ruuhkajunassa kännykkää tuijottaen enkä todistaisi kaikilla aisteilla, miten luonto muuttuu ympärillä joka päivä. En kuulisi mustarastaiden kuoroa tai näkisi sirkkalehtien sinnikkyyttä, kun ne pyrkivät takatalven peittämästä maasta kohti taivasta.

Betonikylän asukkaalle mahdollisuudet todistaa luonnon heräämisen ihmettä ovat vahvemmin läsnä kuin normaalisti, kun ulkoilusta metsässä on tullut viranomaistenkin suosittelema ajanviete numero yksi.

Uutiset kertovat perheväkivallan, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen eskaloitumisesta poikkeusaikana, mikä saa sydämen särkymään surusta ja huolesta. Mutta onneksi eristyksellä on perheissä käänteisiäkin vaikutuksia. IS:n tiistaina julkistama laaja kysely korona-arjesta todistaa, että tiivis yhdessäolo viime viikkoina on pääosin vahvistanut suhteita läheisiin.

Koronaeristyksen paras puoli saattaakin löytyä yllättävän läheltä. Milloin viimeksi, jos koskaan, teini on lähtenyt vapaaehtoisesti kävelylle tuulihousuisen äitinsä kanssa? Iltaisin lenkkipoluilla ja kävelyteillä näkee liikuttavia kaksikoita, kun hontelo murrosikäinen ja keski-ikäinen vanhempi taapertavat yhdessä rupatellen tai vain hiljaa ympäristöään tarkkaillen.

Entä koska viimeksi olemme jälkikasvun kanssa jutelleet näin paljon, mistä tahansa aiheesta maan ja taivaan välillä? Katsoneet kyljikkäin ennalta-arvattavia poliisisarjoja ja hölmöjä elokuvia? Leiponeet yhdessä herkkuja, usein likilaskuisia ja rumia, mutta jotka tekoprosessin tunnelma sai maistumaan hyviltä?

Koronakevättä ei jää ikävä, mutta yhdessä vietettyjä, aidosti kiireettömiä hetkiä kyllä. Nyt meille tyrkytetään tarjottimella aitoa laatuaikaa, jonka toivoisi säilyvän rutiiniarjessa sittenkin, kun harrastusralli taas pyörii, on koko ajan kiire jonnekin ja ystävät, kulttuuririennot ja muut kaivatut menot vihdoin kutsuvat.