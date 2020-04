Aalto-yliopiston mallinnuksissa oletettiin, että tässä vaiheessa huhtikuuta sairaalahoidossa olisi enemmän koronapotilaita. Asiantuntijan mukaan vielä ei olla kuitenkaan likimainkaan siinä tilanteessa, että rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa.

Suomessa koronavirusepidemia on hallinnassa ja rajoitukset ovat purreet yllättävän hyvin. Asia käy ilmi, kun vertaa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien todellista määrää Aalto-yliopiston tutkijoiden maaliskuussa tekemiin mallinnuksiin.

– Meidän laskelmien ylärajat perustuivat siihen tilanteeseen, ettei olisi ollut mitään rajoitteita. Alarajoissa alkoi näkyä osan rajoitteiden vaikutus. Rajoitteiden vaikutukset voimistuivat enemmän kuin osasimme arvioida, Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen kertoo.

Iloisesta yllätyksestä ensimmäisenä uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan tutkijat arvioivat, että viime perjantaina 10. huhtikuuta koronapotilaita olisi sairaalahoidossa koko Suomessa alimmillaan 386 ja korkeimmillaan 2 303. Sairaalahoidossa oli viime perjantaina 236 koronapotilasta eli reilusti alle alimman ennakoidun määrän.

– Rajoitteet ovat purreet valtavan hyvin. Ihan aluksi meidän mallinnuksissa mentiin lähempänä ylärajoja. Sitten alettiin mennä keskemmälle ja lähemmäksi alarajoja. Viime perjantaina meidän ennusteiden alarajat alitettiin, Ilmonen sanoo.

Tutkijaryhmä ei ole tehnyt enempää mallinnuksia epidemian kehityksestä Suomessa, koska tutkijoilla ei ole sitä varten riittävästi dataa: tietoa potilaiden ikärakenteesta, riskitekijöistä, sairaalahoitojen keskimääräisestä kestosta.

– Tässä vaiheessa luvuissa alkaa näkyä aika paljon poistuma, jota on hyvin vaikea arvioida.

Apulaisprofessorin mukaan epidemian hidastuminen näkyy parhaiten sairaalassa olevien potilaiden määrässä. Suomessa oli tiistaina 232 koronapotilasta sairaalahoidossa.

– Se on aika luotettava luku. Se on myös hirvittävän tärkeä luku, koska se kertoo, mikä on meidän terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky. Sehän on ollut suurin huolenaihe. Sen sijaan, jos katsotaan potilasmääriä, siihen vaikuttaa hirveästi testauskäytännöt, eli se, keitä testataan.

Aalto-yliopiston apulaisprofessorin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky kestää koronavirusepidemian hyvin, jos rajoitukset pysyvät voimassa ja ihmiset noudattavat niitä.

– Jos epidemia saadaan kääntymään laskuun tai jopa pysäytettyä villeimmissä unelmissamme niin, ettei uusia tapauksia tule, sitten rajoituksia voidaan alkaa purkaa. Silmä kovana seuraisin, mitä vaikutuksia rajoitusten purulla on vaikka Espanjassa.

Ilmosen mukaan tällä hetkellä ei kuitenkaan olla likimainkaan siinä tilanteessa, että rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa.

– En tarkoita tällä sitä, voidaanko Uudenmaan eristystä lähteä purkamaan. Se on asia erikseen. Jo jonkun aikaa on näyttänyt siltä, että Uudellamaalla tapaukset eivät kasva niin sanotusti suuremmalla kertoimella kuin muualla maassa.

– Jos sen sijaan lähdettäisiin ensi viikolla avaamaan koulut, niin todennäköisesti määrät alkaisivat kasvaa hurjaa vauhtia. Kriisi ei ole ohi, mutta se on hallinnassa. Se on huomattavasti enemmän kuin monissa muissa maissa.

Tutkija muistuttaa, että on tärkeää välttää massatapahtumia. Jos virus pääsisi leviämään sellaisessa, tilanne voisi muuttua hetkessä. Muiden maiden esimerkit antavat osviittaa, kuinka pitkään rajoituksia pitää pitää yllä, Ilmonen huomauttaa.

– Meillä on ollut koko ajan etuna, että epidemia tuli tänne pikkuisen jäljessä. Se mahdollistaa, että voimme katsella, miten käy. Koko ajan on tutkimusta ja niin moni ryhmä kehittää rokotteita. Toivottavasti sieltä tulee iloisia uutisia lisää. Toki ensin täytyy noudattaa testausprotokollia, ettei rokotteista tule mitään epätoivottuja vaikutuksia.