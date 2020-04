VTT:n testiraportissa tyly arvio liikemies Sarmasteelta tilatuista suojaimista

VTT:n luottamukselliseksi leimaama selvitys liikemies Onni Sarmasteen toimittamista hengityssuojaimista annettiin julkisuuteen.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on julkaissut VTT:n tekemän testiraportin liikemies Onni Sarmasteelta tilatuista suojaimista.

Tiistaina julkisuuteen annetusta raportista käy ilmi, että Huolto­varmuuskeskus sai Sarmasteen yrityksen LDN Legal Partners Ltd:n kautta noin viidellä miljoonalla eurolla varusteita, jotka eivät täytä edes alimman FFP1-luokan suojaustasoa. FFP1-suojaustason suojaimia käytetään esimerkiksi kotisiivoukseen suojaamaan pienitehoiselta ja ärsyttävältä pölyltä.

STT:n näkemissä, Sarmasteen ja valtion kauppaa koskevissa dokumenteissa hengitys­suojainten kohdalla mainitaan standardit KN95 FFP2 ja kirurginmaskeiksi tarkoitettujen suu- ja nenäsuojusten standardiksi FFP1.

FFP1 tarkoittaa alimman suojaustason hengityssuojaimia, jotka suojaavat muun muassa pölyltä siivouksen yhteydessä. FFP2-luokan suojaimet ovat tehokkaampia, ja niiden pitää suodattaa vähintään 94 prosenttia hengitysilmassa olevista hiukkasista.

VTT:n raportin mukaan Sarmaste toimitti HVK:lle kolmenlaisia suojaimia. Niistä FFP2-luokan suojaimiksi tarkoitettujen suojainten läpäisyprosentti oli 25,2, kun läpäisyprosentin pitäisi olla alle kuusi. VTT:n mukaan suojaimet eivät täytä edes alemman FFP1-luokan suojainten vaatimuksia.

VTT:n mukaan näitä suojaimia voidaan kuitenkin käyttää suu- ja nenäsuojuksena.

Toimituksessa oli mukana myös kaksi erää erilaisia kirurginmaskeiksi tarkoitettuja suojia, joista toisen suodatustehokkuus oli 65,9 prosenttia ja toisen 90,2 prosenttia. Suojukset eivät VTT:n mukaan nekään täytä niille asetettuja suodatustehovaatimuksia.

VTT:n raportti on tylyä luettavaa. Suu- ja nenäsuojuksiksi tarkoitettuja suojia voi VTT:n mukaan harkita käytettäväksi huivin sijaan kotihoidossa terveen tai oireettoman asiakkaan suojaamiseksi.

VTT:n arvio näille kirurginmaskeina myydyille suojille on tyly: niitä voidaan harkita käytettäväksi kankaisten liinojen, kuten huivien, sijaan kuntien kotiin tarjoamissa palveluissa. VTT viittaa raportissa STM:n ohjeistukseen, jossa esimerkiksi kotihoidon työntekijöitä neuvotaan laittamaan kankainen suoja, kuten huivi, kasvojen eteen suojaamaan terveitä tai oireettomia asiakkaita.

HVK kertoi tiistaina, että Sarmasteen yrityksen kanssa tehty kauppasumma on 4 980 000 euroa, ja se on maksettu yritykselle kokonaan.

Tehdystä kaupasta arvoltaan kolmannes on kaupan kohteena olleista tuotteista on ehditty toimittaa. HVK on ryhtynyt kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii maksujen palauttamista toimittamatta jääneiden tuotteiden osalta ja hinnanalennusta virheellisen tavaran perusteella.

HVK on tehnyt asiasta myös tutkintapyynnön ja haluaa selvittää, onko tapauksessa syyllistytty petokseen.

Sarmaste sanoi viime viikolla STT:lle, ettei HVK:n tilaamia tuotteita ollut edes tarkoitettu sairaalakäyttöä varten.

– Jos minulta tilataan siviilikäyttöön tarkoitettua tavaraa, enhän minä silloin toimita sairaalakäyttöön tarkoitettua tavaraa. Hinta olisi ollut täysin eri, Sarmaste sanoo.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström sanoi tiistaina, että HVK:n sisäiset selvitykset eivät tue Sarmasteen väitettä siitä, että hengityssuojaimia ei olisi tilattu sairaala- vaan siviilikäyttöön.

STT:n näkemien dokumenttien perusteella Huoltovarmuuskeskus osti maaliskuun lopulla allekirjoitetulla sopimuksella Sarmasteen yritykseltä 1,1 miljoonaa kappaletta sisäänhengitysilmaa puhdistaviksi tarkoitettuja hengityssuojaimia ja 2 miljoonaa kappaletta kevyemmiksi kirurginmaskeiksi eli suu-nenäsuojuksiksi tarkoitettuja suojia.