Ohisalo: Vappuna ei pidä kokoontua juhlimaan tai piknikille

Hallitus kertoo, että Uudenmaan eristäminen päättyy, mutta muut koronarajoitukset pysyvät voimassa. Hallitus kehottaa kansalaisia välttämään edelleen kontakteja.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi tiedotustilaisuudessa, että fyysistä läheisyyttä täytyy vielä välttää.

– Vappuna ei pidä kokoontua juhlimaan eikä piknikille, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan rajan vartioimisessa on ollut kiinni yötä päivää satoja poliiseja, ja virka-apua on saatu rajavartiolaitoksesta ja Puolustusvoimista. Nyt resursseja vapautuu myös muihin tehtäviin, esimerkiksi kotihälytyksiin. Niiden määrä on kasvanut kriisin aikana.

Ministerit korostavat jokaisen kansalaisen omaa vastuuta. Kaikkien täytyy vältellä fyysisiä kontakteja ja olla varovaisia, jotta rajoituksia päästään vielä purkamaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus suosittaa, että ihmiset välttäisivät kaikkea turhaa matkustamista. Pääministeri sanoi, että sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää tarpeellisena, mutta se ei ole enää välttämätön rajoitus valmiuslain edellyttämällä tavalla.

Miten aiot viettää vappua? Kommentoi alla!