Lääkärikunta on erimielinen pneumokokkirokotteen hyödyistä yli 65-vuotiaille. Koronavirusepidemian vuoksi rokotteen hyötyjä pohditaan nyt entistä kuumeisemmin.

Eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi (r) haluaa iäkkään väestön ja riskiryhmien pneumokokkirokotukset Suomeen, Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina.

Tanskassa on päätetty tarjota pneumokokkirokotus maksutta huhtikuusta alkaen kaikille riskiryhmille ja yli 65-vuotialle koronaviruspandemian aiheuttaman terveydenhuollon kuormituksen vuoksi.

Suomen kansallisessa rokoteohjelmassa on toistaiseksi yli 65-vuotialle vain rokote kausi-influenssaa vastaan. Pneumokokkirokotus tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta vain alle viisivuotiaille ja aikuisten osalta hyvin tarkasti rajatuille riskiryhmille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei suosittele pneumokokkirokotteen ottamista kansalliseen rokotusohjelmaan yli 65-vuotialle.

– Tanskan malli ei pohjaa terveystaloudelliseen arvioon. Ymmärsin sisarlaitoksen edustajilta, että se on ollut poliittinen päätös. Meillä Suomessa on aika tiukat kriteerit, ennen kuin rokote voidaan ottaa kansalliseen rokoteohjelmaan verovaroin maksettavaksi, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Pneumokkirokote ei suojaa koronavirukselta tai viruksen tai eri bakteerikannan aiheuttamalta keuhkokuumeelta. Rehn-Kivi perustelee aloiteta sillä, että rokotukset maksaisivat itsensä takaisin vähentyneinä sairaala- ja tehohoitopäivinä sekä pienempänä terveydenhuollon kuormituksena.

Rokotusten yhteishinnaksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa.

– Se on paljon kun vertaa, että vuoden 2020 rokotehankintamääräraha kansallisen ohjelman kaikkiin rokotetarpeisiin on 30,65 miljoonaa euroa. Kaikkien yli 65-vuotiaiden rokottaminen ei ole kustannusvaikuttavaa, kun meillä lasten pneumokokkirokotusohjelma toteutuu kattavasti, Nohynek arvioi.

Pneumokokkirokotteita aikuisille on kahta tyyppiä: 23-valenttinen polysakkaridirokote ja 13-valenttinen konjugaattirokote. Jälkimmäinen suojaa pneumokokkibakteerin aiheuttamalta keuhkokuumeelta 85 ikävuoteen asti, mutta polysakkaridirokotteen suoja keuhkokuumetta vastaan on heikompi. Lapsille tarjotaan kansallisessa rokoteohjelmassa 10-valenttista konjugaattirokotetta.

– Varsinkin jos lapsilla olisi ohjelmassa 13-valenttinen rokote, aikuisille saatava lisähyöty jäisi vähäisemmäksi, koska kun rokote annetaan lapsille, he eivät enää kanna näitä bakteereita nenänielussaan, eivätkä tartuta niitä eteenpäin, Nohynek kertoo.

Lasten rokotusohjelmaa varten on käynnistymässä hankintakilpailu pneumokokkirokotteesta. THL:n ylilääkärin mukaan aikuisten rokotteiden osalta on perustellumpaa tehdä päätöksiä vasta sitten, kun kilpailu lasten rokotteiden osalta on saatu päätökseen.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL ovat jo viime marraskuussa suositelleet, että osana kansallista rokotusohjelmaa pneumokokkirokote tulisi antaa tietyissä ikäryhmissä niille, joilla on vaikea munuaissairaus, astma, keuhkojen ahtaumatauti sekä immunosuppressio.

Nohynekin mukaan koronaviruspandemia ei muuta arviota pneumokokkirokottamisen kohderyhmistä, koska toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että koronavirus lisäisi pneumokokkibakteerin osuutta keuhkokuumeiden aiheuttajana.

– On esitetty, voisiko koronaviruksen aiheuttaman taudin jälkitautina olla pneumokokin aiheuttama keuhkokuume. Siitä ei ole toistaiseksi näyttöä Kiinasta sen paremmin kuin Euroopastakaan.

Terveyskirjaston mukaan aikuisväestöllä keuhkokuumeen aiheuttaa noin 80 prosentissa tapauksista bakteeri, ja yleisin niistä on juuri pneumokki.

THL:n ylilääkäri Nohynek huomauttaa, että kysymys on viime kädessä poliittisesta päätöksestä.

Koronaviruspandemian vuoksi joudutaan elvyttämään joka tapauksessa miljardeilla. Kuinka paljon 40 miljoonaa painaa enää siinä laskussa?

– Rahaa sekin on ja joskus sekin pitää maksaa takaisin. Itse toivon että erityisesti vaikeina aikoina kohdennamme yhteisiä resursseja niin, että saamme niistä suurimman mahdollisen terveyshyödyn. Ajatus siitä, että piikki olisi auki loputtomiin ilman näyttöä riittävästä terveyshyödystä, on aika vaarallinen tie, Nohynek sanoo.

Kysymys ikäihmisten maksuttomista pneumokokkirokotuksista on jakanut lääkärikuntaa jo pitkään. Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broasin mielestä pneumokokkirokote tulisi ottaa kansalliseen rokoteohjelmaan yli 65-vuotiaille. Rokote olisi paikallaan etenkin nyt koronavirusepidemian aikaan, hän sanoo.

– Pneumokokkitauti on erityisesti yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille merkittävä keuhkokuumeen aiheuttaja. Tiedetään, että virusinfektiot altistavat pneumokokkitaudeille, Broas huomauttaa.

Broasin mukaan Suomessa noin 50 000 ihmistä sairastaa keuhkokuumeen vuosittain. Heistä 22 000 joutuu sairaalahoitoon. Pneumokokkirokotteella sairaalajaksoja voitaisiin vähentää vähintään viisi prosenttia, eli noin 1 100 vuodessa.

– Kaikista keuhkokuumeista noin kolmasosa on pneumokokkitauteja. Rokotteella voitaisiin vähentää merkittävästi sairaaloiden kuormitusta ja vakavia sairaustapauksia.

Infektioylilääkärin mukaan koronavirusepidemia todennäköisesti lisää pneumokokkitaudin riskiä. Kaikki virustaudit, jotka vahingoittavat keuhkokudosta, tekevät tietä bakteeritaudeille ja myös pneumokokkitaudille, Broas sanoo. Wuhanissa Kiinassa puolella koronavirukseen kuolleista on löydetty bakteeritulehdus, hän kertoo.

– Tutkijat ovat erimielisiä siitä, että onko pneumokokkirokote kustannustehokas riskiryhmille ja jopa yli 65-vuotiaille terveille. Normaalioloissa yksi pneumokokkitaudin aiheuttama sairaalajakso maksaa noin 10 000 euroa. Jos sairaalajaksoja pystyttäisiin vähentämään 1 100 vuodessa, siitä tulisi yli 10 miljoonaa euroa säästöä vuodessa.

Eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtaja Rehn-Kivi on jättänyt yli 65-vuotiaille tarjottavasta pneumokokkirokotteesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle 9. huhtikuuta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tulee antaa vastaus kysymykseen huhtikuun loppuun mennessä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mielestä pneumokokkirokotetta ei tulisi ottaa kansalliseen rokoteohjelmaan yli 65-vuotiaille edes koronavirusepidemian aikaan.