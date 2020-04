HUSin Tuominen tiistain maskierästä: ”Tämä on onnistunut tilaus”

HUS sai tiistaina 1,4 miljoonaa kirurgista maskia yhteistilauksessa HVK:n kanssa

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen paljasti tiedotustilaisuudessa, että tiistaina Suomeen saapunut maskierä oli hankittu yhdessä HUSin logistiikkayksikön kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sai Suomeen tiistaina tilauksen 1,4 miljoonasta kirurgisesta leikkausmaskista. Huoltovarmuuskeskuksen samalla lennolla saapunut erä on jonkin verran pienempi.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi illalla IS:lle, että HUS on hyvillä mielin maskierän suhteen. Ne on lähetetty VTT:n testattavaksi, ja alustavasti näyttää hyvältä.

– Ne tulivat tänään. Tämä on onnistunut tilaus, Tuominen sanoo.

Kauppaa ei ole tehty kohutun maskitilauksen toimittajan Onni Sarmasteen kautta. Tuomisen mukaan HUS ei ole tehnyt kauppoja hänen kanssaan. Hänen mukaansa HUSissa testataan ensin kaikki uudet kauppasuhteet, joita on nyt paljon tarjolla.

– HUS tilaa yhdessä sairaanhoitopiirien ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tilauksia ja sovitaan yhdessä maksu- ja tilausperiaatteet. Kun saamme isomman erän, se tulee näin halvemmaksi, Tuominen sanoo.

– On hieno signaali, että tämäkin tilaus on tehty. Meille on tärkeää, että säännöllisesti pystymme saamaan tavaraa, ja on vielä matkaa siihen, että kotimainen tuotanto on pystyssä. Väli on pystyttävä täyttämään ulkomaisilla hankinnoilla niin ripeästi kuin mahdollista.

Tuominen sanoo, että HUSilla on käsitys, että tiistaina saapuneet maskit kelpaavat sairaanhoidollisiksi tarvikkeiksi. Ne ovat kirurgisia leikkausmaskeja eivätkä suodatuskyvyltään parempia FFP-maskeja. FFP3-maskeja ei nyt ole juuri ollut markkinoilla, Tuominen lisää.

Hän kieltäytyy vertaamassa HUSin hankkimaa erää Huoltovarmuuskeskuksen surullisenkuuluisaan erään.

– On tiedossa, että maailmalla tilauksista epäonnistuu jopa 20 prosenttia laatuheikkouksien vuoksi, hän muistuttaa.