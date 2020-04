Oma huone muuttui mopopajaksi äidin luvalla.

Takalan perheen omakotitalossa Ilmajoen Tuomikylässä on tapahtunut erikoisia asioita sen jälkeen, kun kaksospojat Aaro ja Nico Takala keksivät ryhtyä rakentamaan mopoja omissa huoneissaan.

Ysiluokkaa käyvien kaksosten äiti Johanna Takala ei ole hermostunut, vaikka mopoprojekti on välillä siirtynyt myös kodinhoitohuoneeseen.

Koko alkuvuoden ajan molempien poikien huoneissa on pitänyt imuroida kieli keskellä suuta, etteivät ruuvit, mutterit ja varaosat olisi kadonneet imurin ahnaaseen kitaan.

– Jääräpäisesti olen käynyt täällä siivoamassa, mutta koko ajan on pitänyt varoa, ettei niitä mene imuriin. Ainakin jokin jousi oli jousi hukassa, ja minua taidettiin siitä syyttää, nauraa Johanna.

Aaron Yamahaa voi kutsua myös Smurffi-mopoksi. Kuutioita tässä vakiomallisessa pelissä on 50 ja heppoja 8.

Sekä Aarolla että Nicolla on kummallakin oma huone ja oma mopo: Aarolla sinivalkoiseksi tuunattu Yamaha DT ja Nicolla punavalkoinen Beta RR.

Kaikki alkoi siitä, kun poikien isä, taksirenkinä työskentelevä Harri Takala viime marraskuussa osti molemmille mopot, tai paremminkin rungot.

– Olen itse aina vähän maalaillut ja fiksaillut erilaisia vehkeitä, ja oli tarkoitus, että näitäkin talven aikana putsattaisiin. Lupasin Nicolle, että maalataan Betan runko, jos hän purkaa sen osiksi. Siitä sitten Aarokin innostui, kertoo Harri.

Rungot kannettiin tupaan pian maalauksen jälkeen.

– Ajateltiin, että ne pysyvät parempana täällä kuin tallissa. Kun sitten osia tuli lisää, me päätettiin kasata nämä loppuun asti täällä, Aaro ja Nico kertovat.

Nicon mopo on rungoltaan italialainen Beta. Se on tällä hetkellä 70-kuutioinen ja 12-heppainen.

Aaro sanoo projektin lähteneen vähän käsistä.

– Rungoista tuli niin hyvät, että alettiin jatkamaan sitä juttua. Sitten isä ehdotti, että mitä jos tehtäisiin nämä Seinäjoen moottoripyöränäyttelyyn.

Näyttely jouduttiin siirtämään koronan jaloista loppuvuoteen, mutta mopot tulivat valmiiksi jo maaliskuussa alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Tietokonepelit jäivät

Aarolle mopon tuunaaminen on tarkoittanut myös pienimuotoista elämänmuutosta: tietokonepelit lakkasivat innostamasta, kun pelaamisen tilalle tuli kiinnostavampaa tekemistä.

Johannan mukaan kaksospojat ovat luonteeltaan erilaisia, mikä on myös näkynyt mopojen nikkaroinnissa.

– Tämä projekti on opettanut Aarollekin enemmän kärsivällisyyttä, hän summaa.

Molemmat rungot ovat vuoden 2011 mallia. Kun nämä kuvat otettiin, maaliskuussa, kummastakin moposta puuttui vähän vielä osia.

Aaro allekirjoittaa äidin arvion. Häntä ei mopon rassaaminen aiemmin edes kiinnostanut. Jos mopo meni rikki, joku muu sai sen korjata. Nyt on kellossa toinen ääni.

– Joo, kyllä varmaan jaksan nykyään keskittyä koulujuttuihinkin paremmin, hän myöntää, muttei silti kiellä, etteikö myös ärräpäitä olisi matkan varrella sinkoillut. Pari kertaa on koko mopokin meinannut lentää ovesta pihalle.

Eniten päänvaivaa ovat tuottaneet sähkösysteemit.

– Kun mopoa purettiin, sähköt piti ottaa pois, ja siinä meni aikaa. Jokaisesta vaiheesta piti ottaa kuva, että tietää miten ne menee.

Mopoja purettaessa joka ikinen muukin vaihe kuvattiin tarkasti. Se oli Harri-isän määräys.

Sisätiloissa ei ole läträtty öljyn tai bensan kanssa, paitsi kerran, kun Aaro sovitti mopoonsa tankkia ja tankin pohjalle oli jäänyt bensaa.

– Siitä tuli kovat kaasut. Yölläkin pari kertaa heräsin siihen hajuun, hän muistelee.

Miesväen yhteinen projekti

Mopojen rakentaminen on ollut Takalan miesväen yhteinen projekti.

– Tämä on ollut myös koko kulmakunnan poikien yhteinen juttu. Melkein joka ilta täällä on tupa täynnä kavereita mopojen kimpussa, Johanna hymyilee.

Lisäksi Takalan ovella on käynyt talven mittaan lukuisia varaosien vaihtajia.

Mopot ovat näytillä Seinäjoen järjestettävään moottoripyöränäyttelyssä loka-marraskuun vaihteessa.

– Koko ajan on jokin kauppa menossa. Varsinkin Nico on sellainen kauppamies. Postipaketteja viedään ja tuodaan, välillä käydään Seinäjoella postissa ja välillä Ilmajoella, ja Tokmanninkin laatikosta haettiin yksi paketti. Aina on jokin pakoputki postissa odottamassa, kertoo Harri.

Aaro ja Nico eivät pysty kertomaan, miten paljon mopojen parissa on kulunut työtunteja. Aaron laskujen mukaan omaa rahaa on palanut muutamia satasia.

– Ehkä 400-500 euroa on mennyt omaa rahaa. Lisäksi me ollaan saatu sponsoreita, kertoo Aaro.

Varoja osiin on hankittu muun muassa joulupukkikeikkailulla.

– Perustettiin pukkipalvelu ja käytiin kuudessa paikassa. Siitä olikin 20 vuotta kun olin edellisen kerran ollut pukkina, nauraa Harri.