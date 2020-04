THL:n pääjohtaja suositteli kangasmaskin käyttöä kaikille – STM:n Varhila tyrmäsi A-studiossa suosittelun tykkänään ”Tervahaudan omana ajatteluna”

Sosiaali- ja terveysministeriö ei anna suositusta, että tavallisella kansalaisella pitäisi olla maski kasvoillaan julkisille paikoille lähdettäessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi tiistaina, että hän suosittelee nyt kangasmaskin käyttöä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Aiemmin viranomaiset eivät ole suosittaneet suu-nenäsuojien käyttöä.

Ylen A-studiossa pohdittiin, pitäisikö tavallisen kansalaisen käyttää maskia.

Sosiaali- ja terveysministeriön (Stm) kansliapäällikkö Kirsi Varhila oli vieraana Ylen A-studiossa. Myös häneltä kysyttiin kasvomaskien käytöstä.

Toimittaja Annika Damström kysyi Varhilalta, mitä mieltä Varhila on Tervahaudan ehdotuksesta.

Aluksi Varhila vastasi yleisellä tasolla.

– Olemme toistaiseksi olleet sitä mieltä, että jos olet itse oireinen on hyvä pitää maskia, jotta et tartuta muita, ei niinkään sitä suojaamaan että et saa tartuntaa, Varhila sanoi.

Maskia tulee Varhilan mukaan pideltyä, mikä voi hänen mukaansa viedä virusta käsistä suuhun. Hän myös piti kasvomaskia esimerkiksi astmapotilaiden kannalta hankalana.

Varhilan mukaan kyseessä on THL:n Tervahaudan omaa ajattelua. Varhilan mukaan hän kävi keskustelua Tervahaudan kanssa asiasta.

STM ei anna suositusta maskin käytöstä tavallisille kansalaisille

Damström sanoi, että suomalaiset varmasti odottavat kovasti, että tulisi joku selvyys asiaan. Hän kysyi, pitääkö maski olla ja mistä minä sen saan. Damström tivasi, antaako Stm suosituksen siitä, että pitäisi käyttää kangasmaskia?

Mutta vielä selvyydeksi tällä hetkellä Stm ei anna siis suositusta ihan tavallisille kansalaisille, että maski pitää olla päällä, kun lähtee julkisille paikoille?

– Ei, Varhila vastasi.