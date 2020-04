Uusi koronavirus on hidas muuttumaan – ja se on ihmiselle onni

Pandemian aiheuttanut vitsaus kopioi perimänsä niin tarkasti, että akatemiaprofessori kuvaa sitä ”hi-fi-virukseksi”.

Ihmiskuntaa piinaava koronavirus SARS-CoV-2 on jo käynyt läpi kaksi merkittävää mutaatiota. Ensimmäinen tapahtui silloin, kun virus hyppäsi eläimestä ihmiseen, teorian mukaan torilla kiinalaisessa Wuhanin suurkaupungissa. Toinen mutaatio mahdollisti viruksen tarttumisen ihmisestä ihmiseen. Siinä oli pandemian alku.

Eri puolilla maapalloa parhaillaan kiertävät koronavirukset ovat nekin jo muuttuneet ”alkuperäisestä” viruksesta, jonka genomin kiinalaiset tutkijat selvittivät ja jakoivat kansainväliseen käyttöön tammikuussa. Ihmisen kannalta hyvä asia on, että SARS-CoV-2 on paljon hitaampi muuntumaan kopioitumisen yhteydessä kuin influenssavirus – itse asiassa se on yllättävän vakaa.

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala kuvailee uutta koronavirusta ”hi-fi”-virukseksi. Sillä on high fidelity -ominaisuus, aivan kuin äänentoistossa.

– Sen kopiointimekanismi on hyvin tarkka, toisin kuin esimerkiksi hivin. Aids-viruksen evoluutio perustuu siihen, että sen rna-genomin kopiointijärjestelmä on niin epätarkka, että se saa jatkuvasti pistemutaatioita sinne tänne. Näin ollen hi-virus välttää immuunivasteen sillä, että se muuntelee itseään koko ajan, Ylä-Herttuala sanoo IS:lle.

– Kaikki koronavirukset ovat olleet hyvin stabiileja jo sars- ja mers-epidemioissa, ja myös aikaisemmissa.

Uudella koronaviruksella on vain yksi sille keskeinen proteiini: spike- eli piikkiproteiini, jolla se tarttuu solun ACE2-reseptoriin. Näitä reseptoreja on verisuonten pinnalla monessa paikassa elimistössä, muun muassa keuhkoissa. Niistä koronavirukset pääsevät solun sisään ja aiheuttavat infektion.

Spike-proteiiniin saattaa tulla pistemutaatioita. Sellaista sattuu. Spike on kuitenkin suhteellisen iso proteiini, eikä se ole välttämättä moksiskaan mutaatiosta.

Nyt seuraa autovertaus.

– Kylkeen voi tulla kolhuja ja lommoja, mutta auto kuitenkin menee eteenpäin ja moottori toimii. Evoluutio sallii koronavirukselle sellaisia nonsense-mutaatioita sinne tänne. Ne eivät muuta sen infektiviteettiä (tartuttamiskykyä), akatemiaprofessori Ylä-Herttuala sanoo.

– Kaikki spike-proteiiniin tulevat mutaatiot itse asiassa huonontavat virusta, koska se on miljoonien vuosien aikana optimoinut sitoutumisensa ACE2-reseptoriin. Sen takia infektiivinen virus pysyy mitä ilmeisimmin aika stabiilina.

Sama koskee tuhkarokkoa, vesirokkoa ja vihurirokkoa aiheuttavia viruksia.

– Ne kaikki käyttävät yhtä tai vain ihan muutamaa keskeistä tietä mennä sisälle soluun. Silloin evoluution ei kannata mutatoida ainoaa avainta, joka sopii siihen ainoaan lukkoon.

Spike- eli piikkiproteiini (etualalla) on keskeinen osa koronavirusta. Spike tarttuu solun reseptoriin ja avaa virukselle tien solun sisään. Havainnekuvassa 3D-tulostuksella tehdyt mallit proteiinista ja viruksesta.

Pienet pistemutaatiot eivät kuitenkaan ole aivan merkityksettömiä. Ne saattavat vaikuttaa covid-19-taudin kliiniseen kuvaan – oireisiin. Eniten oirekuvaan vaikuttavat kuitenkin potilaan ikä, perussairaudet, perinnöllinen tausta ja perussairaudet, ja myös se kuinka paljon virusta potilas tartunnassa saa.

Rokotteen kehittämisen kannalta koronaviruksen vakaus on hyvä asia. Ylä-Herttuala, virologian professori Kalle Saksela ja akatemiaprofessori Kari Alitalo ovat aloittamassa kotimaisen niin sanotun vektorirokotteen kehittämisen. Rokotteessa koronaviruksen kloonattuja spike-proteiineja siirretään geenitekniikan avulla tavalliseen adenovirukseen, joka vie spike-proteiinit elimistöön.

– Rokotteessa, jota me nyt teemme, on kokopitkä spike-proteiini, jota vastaan syntyy elimistössä useita vasta-aineita. Näin ollen yksi pistemutaatio (spike-proteiinissa) ei tee meidän rokotettamme tehottomaksi, Ylä-Herttuala kertoo.

” Rokotteessa, jota me nyt teemme, on kokopitkä spike-proteiini, jota vastaan syntyy elimistössä useita vasta-aineita. Näin ollen yksi pistemutaatio (spike-proteiinissa) ei tee meidän rokotettamme tehottomaksi

Ensimmäinen tiedossa oleva SARS-CoV-2-viruksen tartunta todettiin Wuhanissa viime marraskuussa. Virus on siitä lähtien jo muuttunut niin paljon, että ryhmä amerikkalaisia ja brittiläisiä tutkijoita on löytänyt siitä kolme alatyyppiä. Tutkimuksesta kertoi Yhdysvaltain tiedeakatemian julkaisu PNAS 8. huhtikuuta.

Ryhmä nimittää muunnoksia tyypeiksi A, B ja C. Ne tulivat esille tutkimuksessa, jossa uuden koronaviruksen genomi selvitettiin kaikkiaan 160 potilasnäytteestä.

A-tyyppi on Wuhanista liikkeelle lähtenyt virus, joka on hyvin lähellä lepakoissa esiintyvää koronavirusta.

”A- ja C-tyyppejä esiintyy huomattavassa määrin Itä-Aasian ulkopuolella, siis eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla”, kirjoittavat tutkijat PNAS-lehdessä.

B-tyyppi sitä vastoin on tutkimuksen mukaan yleisin Itä-Aasiassa, eikä se näytä levinneen muualle muuntumatta ensin useisiin eri muotoihin.

Saman tapaisiin päätelmiin on tullut italialainen tutkijaryhmä, jonka raportti julkaistiin 6. huhtikuuta lääketieteellisessä Journal of Translational Medicine -verkkolehdessä. Tutkijat analysoivat kaikkiaan 220 uuden koronaviruksen genomia ja löysivät niistä kahdeksan toistuvaa mutaatiota.

”Nämä tutkimustulokset viittaavat siihen, että virus muuntuu ja että siitä voi samaan aikaan esiintyä eurooppalaista, pohjoisamerikkalaista ja aasialaista alatyyppiä” italialaisryhmä kirjoittaa raportissaan.

Yhdysvaltalainen tutkija Trevor Bedford arvioi, että SARS-CoV-2:n muuntumisnopeus on kaksi mutaatiota kuukaudessa. Bedford raportoi viruksen evoluutiosta avoimella Nextstrain-verkkosivustolla, täydentäen tietoja sitä mukaa kun tutkijat eri puolilla maailmaa julkaisevat uusia SARS-CoV-2:n genomeja.

Yhdysvaltalainen Novavax kehittää koronavirusrokotetta Rockvillessa, Marylandissa.

Uuden koronaviruksen eri alatyypit ovat hyvin lähellä toisiaan. Bedford ennustaa, että tällä tahdilla kestää useita vuosia, ennen kuin virus on muuttunut riittävästi estääkseen rokotetta toimimasta. Käykö näin, sitä ei vielä tiedetä.

Muuntumisprosessin taustalla on eliökunnan ja virusten kehittyminen rinnakkain miljardien vuosien ajan. Isäntien ja virusten välillä on jatkuva kilpajuoksu: isännät yrittävät kehittyä vastustuskykyisiksi, virukset puolestaan yrittävät väistää isäntänsä immuunipuolustusta, kehittää isännässä infektion ja säilyä ja jatkaa seuraavaan isäntään.

Virukset pyrkivät muuntumisen avulla sopeutumaan elimistön puolustusmekanismeihin ja hankkimaan näin etua, joka on tärkeää niiden säilymisen kannalta. Valtaosa uusista virusmuunnoksista tuhoutuu elimistössä, mutta selviytymisedun tuottaneet muunnokset menestyvät ja kykenevät infektoimaan uusia isäntiä. Näin virukset jäävät eloon ja leviävät. Vähäinenkin muutos voi olla ratkaiseva viruksen eloonjäämisen kannalta.

Ihmeellisiä ovat virusten tiet.