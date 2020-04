Kolme huippututkijan hanke voi edetä kliinisiin testeihin jo ensi kesänä.

irologian professori Kalle Saksela, akatemiaprofessori Kari Alitalo ja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala ovat polkaisseet pystyyn hankkeen, joka tähtää koronavirukseen tepsivän rokotteen löytämiseen.

Uudesta kotimaisesta roketehankkeesta kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset.

Kokeellinen rokote on mahdollista saada valmiiksi jo ensi kesänä tai kesän jälkeen.

– Se ei silloin ole vielä missään nimessä rokote, jota voidaan laittaa ihmiseen. Sen teho täytyy testata kliinisissä kokeissa, Itä-Suomen yliopistossa bioteknologiaa ja molekyylilääketiedettä tutkiva Ylä-Herttuala sanoi.

Todennäköisesti kotimainen rokote valmistuisi vasta epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon – tähän meneillään olevaan siitä ei ole apua.

Myös maailmalla koronavirusta vastan yritetään kuumeisesti löytää rokotetta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirukseen on tällä hetkellä kehitteillä peräti 70 rokotetta. Näistä neljän kehitystyössä on edetty jo niin pitkälle, että niiden kehittämisessä on päästy niin sanottuun kliiniseen vaiheeseen eli aloittamaan testit ihmisillä.

Nyt tuli Kiinasta priimaa

Toinen lasti kiinalaisia suojavarusteita saapui tiistaina Helsinki-Vantaan lentokentälle. Ensimmäisestä lastista tuli iso soppa, mutta toinen lentokoneellinen oli jo priimaa.

Huoltovarmuuskeskus kertoo, että maskit sopivat sairaalakäyttöön ja ovat kiinalaisen sairaalakäyttöön hyväksyttävän suojainstandardin mukaisia. HVK:n oman tiedon mukaan tulossa oli suu- ja nenäsuojaimia eli kirurgisia maskeja.

– Maskit sopivat sairaalakäyttöön, HVK kertoo tiedotteessaan.

Huoltovarmuuskeskus antoi tiistaina myös työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen pieleen menneistä maskikaupoista.

Huoltovarmuuskeskus kertoo tehneensä tutkintapyynnön poliisille koskien Onni Sarmasteen yrityksen kanssa tehtyä lähes 5 miljoonan euron arvoista suojatarvikekauppaa. HVK haluaa poliisin tutkivan, onko tapauksessa syyllistytty petokseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kansliapäällikön Jari Gustafssonin mukaan julkisuudessa olleissa kauppatoimissa on jätetty laajasti noudattamatta Huoltovarmuuskeskuksen taloussääntöä, työjärjestystä sekä normaaleja hankintaprosesseja.

Suomessa 64 kuollutta, Ruotsissa yli 1 000

Suomessa on tiistaihin iltapäivään mennessä kuollut yhteensä 64 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi vuorokaudessa tulleen viisi uutta kuolemantapausta.

Suomessa todettiin THL:n mukaan 97 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä varmistettuja tapauksia on nyt 3 161.

Suomen ero Ruotsiin on kuitenkin valtava. Länsinaapurissa oli tiistai-iltapäivään mennessä 11 445 vahvistettua tartuntaa ja 1 033 kuollutta.

Suomen ja Ruotsin tartunta- ja kuolleisuuskäyrät kulkevat ihan eri tasolla.

Mistä huima ero johtuu? Yksi syy on se, että Suomi tulee koronatilanteessa Ruotsia vajaat kaksi viikkoa jäljessä. THL:n tutkijaprofessori Markku Peltonen kuitenkin arvioi, että Suomi ei todennäköisesti saavuta Ruotsin tartunta- eikä kuolleisuuslukemia.

Maskisuositus julkisille paikoille

Vaikka Suomi tulee tällä hetkellä lukemissa kaukana Ruotsin takana, koronaviruksen leviämistä voi Suomessakin silti estää aktiivisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo Helsingin Sanomille, että hän suosittelee kangasmaskin käyttöä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Nainen kulki kasvomaski suojanaan Tukholmassa tiistaina. Samaa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suosittelee suomalaisillekin.

Tähän asti viranomaiset Suomessa eivät ole suosittaneet maskien eli suu-nenäsuojien käyttöä. Kyseessä on siis selvä linjanmuutos aikaisempaan.

Pääjohtaja painottaa, että suositus koskee vain kangasmaskeja. Paremmin virustaudeilta suojaavat hengityssuojaimet sekä kirurgiset suu-nenäsuojat tulee varata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön.

Tiet hiljentyneet

Koronaviruksen vaikutuksesta matkustajaliikenne maalla, merellä ja ilmassa oli pääsiäisenä poikkeuksellisen vähäistä.

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin mukaan osassa valtateiden mittauspisteistä liikennettä oli pääsiäisenä jopa 90 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Koronavirus vaikuttaa myös Puolustusvoimiin, joka peruu kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset heinäkuun loppuun saakka. Lähtökohtaisesti päätös koskee harjoituksia, joiden on määrä alkaa 31. heinäkuuta mennessä.

Myös valmistuvien opiskelijoiden ja ylioppilaiden valmistujaisjuhlat sujuvat tänä keväänä hyvin poikkeuksellisesti.

Ohjeistuksen mukaan oppilaitokset toimittavat todistukset valmistuville postitse. Jos paikalliset olot sallivat, valmistujaisjuhla voidaan järjestää etäyhteyksien kautta lauantaina 30. toukokuuta.

Oppilaitokset järjestävät myöhemmin yhteisöllisen juhlatapahtuman valmistuneille. Pyrkimyksenä on elokuun viimeinen viikonloppu.

Tanska alkaa purkaa rajoituksia

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan maa aikoo purkaa aiempaa useampia koronarajoituksia, sillä koronaviruksen vuoksi kuolleiden ja sairaalahoitoon joutuneiden määrät ovat tasaantuneet.

Alakoululaiset palaavat normaaliin koulutyöhön Tanskassa keskiviikkona.

Suunnitelman mukaan tarkoituksena on keskiviikkona avata maan päiväkodit sekä aloittaa koulujen 1.–5. luokkien lähiopetus.

Tanskassa ovat olleet käytössä 11. maaliskuuta voimaan tulleet tiukat rajoitustoimet, joiden seurauksena koko maa on käytännössä ollut kiinni.