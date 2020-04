Kommentti: Iäkkäiden laitoksista tuli kuolemaloukkuja – ja nyt se on totta Suomessakin

Monissa maissa jopa valtaosa viruksen tappamista on iäkkäiden laitoksissa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ennen kuin koronakriisi käynnistyi toden teolla Suomessa, varoitettiin vaaroista vanhustenhoidossa. Ne kävivät toteen.

Toissa vuodesta asti paljastui skandaaleja useista hoivakodeista. Ne painottuivat yksityiselle puolelle, mutta myös julkisten palveluiden asiakkaiden omaiset ovat olleet huolissaan. Jos henkilökuntaa ei riitä tavallisinakaan aikoina, kuinka sitä olisi äkkiä tarpeeksi epidemian riehuessa?

Puutteet korostuvat nyt. Ylen tietojen mukaan yhdessä helsinkiläisessä hoivakodissa on kuollut kahdeksan ihmistä. Kaikista kuolemantapauksista kaksi kolmasosaa, yli 40, liittyisi hoivakoteihin ja palvelutaloihin.

Kiuruvesi, surun symboli

Kiuruvedellä toimivasta Attendon hoivakoti Kallionsydämestä on tullut Suomessa symboli hoivakoteihin kohdistuvalle uhalle. Sen jälkeen kun hoivakodissa oli kuollut yhdeksän ihmistä, sen toiminta siirrettiin kuntayhtymän vastuulle.

Attendon kertomuksen mukaan kyse oli ainakin osin onnettomasta sattumasta. Hoivakodin asukas levitti itse oireettomana tartuntaa. Valviran ja aluehallintoviraston mukaan asiakas- ja potilasturvallisuus oli vaarantanut.

Ylen mukaan lääkehoitoa ja sairaanhoitoa ei pystytty toteuttamaan asianmukaisesti, henkilöstö ei ollut riittävä, eikä esimerkiksi siivouksesta ja hygieniasta pidetty riittävästi huolta.

Kotien vankilat

Vanhusten kotihoito on yleistynyt. Sitäkin vaivaa puute henkilökunnasta. Vaihtuvuus on suurta ja vanhuksen luona käyvät voivat vaihtua lähes päivittäin. Taudin vuoksi pyritään siihen, että tästä päästäisiin ja vanhus tapaisi suunnilleen samoja ihmisiä. On toivottavaa, että tässä ympyrän neliöinnissä onnistutaan nyt.

Ja jos onnistutaan nyt, voi tietysti kysyä, olisiko se ollut normaaliaikoinakaan niin vaikeaa.

”Koti on paras paikka” on kaunis iskulause vanhustenhoidossa, mutta yleensä sen syynä on ollut kuntien halu karsia kulujaan. Tässä tilanteessa sellaiseen säästämiseen ei ole varaa. Se käy ihmishengissä liian kalliiksi.

Suurimmassa vaarassa

Ensimmäiset uutiset uudesta viruksesta kertoivat, että uhrit ovat pääosin ikäihmisiä. Tämä herätti työikäisissä turvallisuudentunnetta, jonka sävyt olivat välillä vastenmielisiä.

Levitessään tauti on osoittautunut vakavaksi terveysuhaksi työikäiselle ja nuorillekin. Paniikki on kasvanut. Silti on totta, että vanhojen vaara on suurin.

International Long Term Care Policy Networks (LTCPN) -tutkijaverkosto julkaisi viikonloppuna raportin viiden Euroopan maan kuolemista vanhusten hoidossa. LTCPN toimii tunnetun London School of Economics -korkeakoulun (LSE) yhteydessä.

Raportin mukaan Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa ja Belgiassa 42-57 prosenttia koronavirukseen liitetyistä kuolemista tapahtui vanhusten laitos- ja palveluasumisen yhteydessä. Sen järjestäminen vaihtelee suuresti maittain.

Mielenkiintoista on, kuinka suuret prosentit olivat taudin pahimmin koettelemissa Euroopan maissa: Italiassa 53 prosenttia ja Espanjassa peräti 57 prosenttia. Tähän asti vanhuskuolleisuutta näissä maissa on yleisesti selitetty sillä, että vanhukset asuvat niissä paljon perheidensä kanssa.

– Hoitolaitoksissa fyysisen etäisyyden pitäminen on lähes mahdotonta. Se on kuin täydellinen myrsky: haavoittuva ihmisjoukko, joka ei pysty itse noudattamaan varotoimia. Henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, eikä sen koulutus riitä. Suuri osa henkilökunnasta on avustajia, joilla on vähän lääketieteellistä osaamista, raportin toinen laatija, LSE:n tutkija Adelina Comas-Herrera sanoi Guardian -lehdelle.

Suureksi ongelmaksi koettiin se, että sairastumiset ja karanteenit vähentävät henkilökuntaa, mikä taas johtaa asukkaiden vaaran kasvuun.

Tähän vaaraan vastaaminen olisi helpompaa Suomessakin, jos henkilökuntaa olisi valmiiksi riittävästi.

Nyt ei lohduta se, että emme ole näiden ongelmien kanssa yksin.