Yle: Kaksi kolmesta koronakuolemista hoivakodeissa – helsinkiläisessä palvelutalossa kahdeksan kuolemaa

Ylen mukaan koronavirus on levinnyt helsinkiläisessä Sanervakodissa jo yli kahden viikon ajan.

Ylen mukaan helsinkiläisessä palvelutalossa jo kahdeksan asukasta on kuollut koronavirukseen.

Kaksi kolmasosaa Suomen koronaviruskuolemista on tapahtunut hoivakodeissa, kertoo Yle Uutiset selvityksessään. Sen mukaan Suomessa tapahtuneista 64 koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista 42 on ollut hoivakodeissa ja palvelutaloissa.

Ylen mukaan yhdessä helsinkiläisessä palvelukodissa koronaan olisi kuollut kahdeksan ihmistä. Ylen tietojen mukaan kyseessä on Diakonissalaitoksen ylläpitämä Sanervakoti.

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto vahvistaa luvun, mutta ei yksikön nimeä. Kaikille kuolleille ei ole tehty koronatestiä, mutta Suojalehdon mukaan kuolemien syynä pidetään todennäköisesti koronaviruksen aiheuttamaa infektiota.

Koronavirus on Ylen mukaan levinnyt kyseisen palvelutalon iäkkäiden asiakkaiden keskuudessa jo reilun parin viikon ajan ja myös työntekijöillä on ollut tartuntoja. Sanervakodin lisäksi Helsingissä useita tartuntoja on havaittu ainakin Töölön seniorikeskuksessa.

Aiemmin ikäviä uutisia on tullut Kiuruveden hoivakoti Kallionsydämestä. Siellä kuolleita on yhdeksän, kolmannes asiakkaista. Hoivakodin hoito on siirretty hoivafirma Attendolta kuntayhtymälle. Ylen mukaan Valviran ja aluehallintoviraston päätöksen syynä ovat riittämätön henkilöstö ja lääke- sekä sairaanhoidon ongelmat. Lisäksi hygieniasta ei pidetty tarpeeksi huolta.