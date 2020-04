Huoltovarmuuskeskus ehti maksaa Onni Sarmasteelle 4,9 miljoonaa euroa kokonaan, sai vain pienen osan maskeista – teki KRP:lle rikosilmoituksen petoksesta

Huoltovarmuuskeskus on julkaissut lisää tietoja kohutuista suojavälinekaupoista.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan se on tehnyt sopimukset suojavälineiden hankinnasta kahden yrityksen, liikemies Onni Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd:n ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care Oü:n kanssa.

HVK:n mukaan LDN Legal Partnersin kanssa tehdyssä sopimuksessa kauppasumma oli 4 980 000 euroa, joka on maksettu yritykselle kokonaan.

The Look Medical Care Oü:n kanssa HVK sopi 5 310 000 arvoisesta hankinnasta josta ehdittiin maksaa 2 655 000 euroa. Maksettu kauppasumma on kuitenkin jäädytetty.

Toinen suojamaskeja kuljettanut lento saapui Suomeen tiistaina 14.4.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan LDN Legal Partners Ltd:ltä tehdystä kaupasta arvoltaan kolmannes kaupan kohteena olleista tuotteista on ehditty toimittaa. Perille Helsinkiin saapuneessa toimituksessa on selvityksessä havaittu olleen virhe sekä tavaran laadussa että määrässä.

HVK:n mukaan se on ryhtynyt kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii suorituksen palauttamista toimittamatta jääneen tavaran osalta sekä hinnanalennusta virheellisen tavaran perusteella. Lisäksi HVK on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Huoltovarmuuskeskuksen tekemä tutkintapyyntö koskee Onni Sarmasteen yrityksen kanssa tehtyä kauppaa. HVK haluaa poliisin tutkivan, onko tapauksessa syyllistytty petokseen.

The Look Medical Care Oü:lle HVK on esittänyt kaupan purkuilmoituksen ja palautusvaatimuksen maksetun kauppahinnan osalta. Kaupan purkuperusteena on ennakoitu sopimusrikkomus, joka perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) sisäiset selvitykset eivät tue Onni Sarmasteen väitettä, että häneltä tilattuja hengityssuojaimia ei olisi tarkoitettu sairaala- vaan siviilikäyttöön, kerrottiin HVK:n ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä tiedotustilaisuudessa tiistaina.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoi tiedotustilaisuudessa, että HVK on saanut eri tahoilta yli 3 000 yhteydenottoa, joissa on tarjottu apua suojainten hankintaan. Onni Sarmaste ja Tiina Jylhä olivat ensimmäisten tarjoajien joukossa, eikä yhteydenottoja tässä vaiheessa vielä ollut lähellekään näin paljoa.