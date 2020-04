THL:n pääjohtaja selittää, miksi haluaa kaikkien yhtäkkiä käyttävän kangasmaskia: ”Oireettomien aiheuttama riski luultua suurempi”

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suosittelee suu- ja nenäsuojainten käyttämistä julkisissa paikoissa.

Suomen viranomaiset eivät ole tähän asti suosittaneet kangasmaskin käyttöä ja siitä on kiistelty, mutta tiistaina Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta muutti merkittävästi linjaansa asiassa. Pääjohtaja suosittelee kansalaisille suu- ja nenäsuojainten käyttämistä julkisilla paikoilla.

Tervahauden mukaan suurimpana syynä linjanmuutokseen ovat maailmalta tulleet raportit. Ne ovat antaneet viitteitä siitä, että oireettomia infektoituneita on suuri määrä, ja he tartuttavat virusta eteenpäin. Tilanne ja tieto on täsmentynyt päivittäin.

– Voi olla, että oireettomien aiheuttamalla tartuntariskillä on suurempi merkitys kuin tähän asti on osattu ajatella. Esimerkiksi Ruotsissa suuri osa hoivakotien koronatartunnoista on ilmeisesti tullut henkilökunnan mukana, kun ei ole käytetty suu-nenäsuojia tai niitä ei ole ollut käytettävissä, Tervahauta sanoo.

– Myös (USA:n tautikeskus) CDC ja näköjään (Maailman terveysjärjestö) WHO:kin ja ovat nyt ilmoittaneet tukevansa suu- ja nenäsuojusten laajempaa käyttöä. Kangasmaskin käyttö on hyvä lisä liikkumisten, kokoontumisten ja kohtaamisten rajoittamiselle sekä hygieniatoimenpiteille.

Tietoa oireettomien aiheuttamasta tartuntariskistä on saatu koko ajan lisää. Aikaisemmin arvioitiin, että virustartuntojen todellinen määrä olisi 20–30 kertaa suurempi kuin todettujen tartuntojen määrä. Tervahaudan mukaan luku voi olla huomattavasti suurempikin.

– Immunologista tutkimusta tulee lisää päivittäin, ja joidenkin tutkimusten mukaan todellisten tartuntojen määrä suhteessa todettuihin voi olla merkittävästi suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu, eli monikymmenkertainen. Myös meillä Suomessa alamme kokoamaan viikoittain näytteitä, joiden avulla seurataan, mitä osaa väestöstä virus on kohdannut, Tervahauta selvittää.

Pääjohtaja painottaa, että suositus koskee vain kangasmaskeja. Kyseessä ei ole varsinainen määräys, vaan nimenomaan suositus. Määräystä ei voi antaa senkään takia, että viranomaiset eivät voi taata itse tehtyjen tai ostettujen kangasmaskien laatua.

Kangasmaski ei suojaa käyttäjää mahdolliselta tartunnalta, vaan estää muiden tartuttamista. Ihminen on voinut saada koronatartunnan tietämättään ja tartuttaa sitä julkisilla paikoilla muihin. Tämän takia Tervahauta painottaa nimenomaan ihmisten vastuullisuutta.

– Suosittelen maskin käyttöä tilanteissa, joihin liittyy ihmisten kohtaamista. Esimerkiksi kaupassa ja apteekissa asioimisessa sekä liikennevälineissä maskin käyttäminen olisi todennäköisesti hyödyllistä viruksen leviämisen estämisessä. Hyödyn saamiseksi suu- ja nenäsuojan käyttäjiä pitäisi kuitenkin olla reilu määrä, sillä yksittäisten ihmisten maskin käytöllä ei väestöllisesti ole suurta merkitystä, Tervahauta muistuttaa.

Suu- ja nenäsuojaimen käyttösuosituksen noudattamista helpottaa se, että maskeja on alettu tuottaa paljon myös kotimaassa. Tervahaudan mukaan kangasmaskin hankkimisessa ja tekemisessä on kiinnitettävä huomiota, että se on valmistettu materiaalisesti Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Avainasemassa on myös maskin oikeanlainen käyttö.

– Näppärät ihmiset tekevät kangasmaskeja myös kotona, ja tähän esimerkiksi Marttaliiton ohjeet ovat hyvät. Käyttämisessä on tutustuttava huolella käyttöohjeisiin, sillä vääränlaisesta käytöstä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. On myös muistettava, että maskin käyttämisestä huolimatta ei voi luopua turvavälien pitämisestä ja käsihygieniasta, Tervahauta sanoo.

Minkälainen on kangasmaskin oikea käyttötapa ja mitä sen käytössä on otettava huomioon? Tervahauta korostaa, että maskin käytössä hygienia on avainasemassa.

– Maski on puettava hygieenisesti, eli se vedetään korvakkeista kasvoille ja pujotetaan lenkit korvan taakse. Myös riisuessa otetaan kiinni lenkeistä, eikä näpelöidä varsinaista hengityspintaa. Käytön jälkeen maski pitää heittää aina pussiin ja pesuun, ja käyttöön otettavan maskin pitää olla puhdas, Tervahauta ohjeistaa, Tervahauta kertoo.

– Yhden maskin hankkimisella ei vielä pitkälle pötkitä. Maskeja kannattaa hommata muutama, jotta niitä pystyy kierrättämään pesussa. Suu- ja nenäsuojainten oikeanlaisella käytöllä pystymme hidastamaan viruksen leviämistä. Kaikki on lopulta kiinni ihmisten omasta käyttäytymisestä.

Tulostettavan kaavan Marttojen kangasmaskiin voit ladata täältä.