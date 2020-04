Main ContentPlaceholder

Somalinkielisten koronavirustartunnat kovassa kasvussa Helsingissä – HUSin Tuominen: ”Viestinnässä parantamista”

Sulje

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

On mahdollista, että tiedotuksessa on toimittu suomenkieliset tiedotteet edellä ja että somalinkielisessä tiedottamisessa on ollut viivettä, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo Ilta-Sanomille.