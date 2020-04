HBL: Koronavirus levinnyt sotainvalidien sairaalaan Kauniaisissa

Kaunialan sairaalassa on todettu viisi koronavirustartuntaa.

Hufvudstadsbladetin mukaan Kaunialan sairaalassa tartunnan on saanut kolme potilasta ja kaksi henkilökunnan jäsentä.

Hufvudstadsbladet kertoo, että koronavirus on levinnyt myös Kaunialan sairaalaan Kauniaisissa. Sairaalassa on todettu viisi koronavirustartuntaa, kolme potilaiden ja kaksi henkilökunnan joukossa.

Koronavirustartunnat vahvisti HBL:lle sairaalan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth. Ensimmäiset tartunnat todettiin pääsiäislauantaina.

Ahlrothin mukaan tartunnan saaneet potilaat ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.

– Oli vain ajan kysymys, ennen kuin virus leviäisi tännekin. Teemme kaikkemme estääksemme tartuntojen leviämisen sairaalassa, Ahlroth sanoi Hufvudstadsbladetille.

Ahlroth sanoo, että täyttä varmuutta siitä, kuinka koronavirus on levinnyt sairaalaan, ei tällä hetkellä ole.

Ahlrothin mukaan koronavirus on päässyt sairaalaan todennäköisesti joko hoitohenkilökuntaan kuuluvan henkilön tai uuden potilaan kautta. Sairaala on kieltänyt omaisten vierailut jo kuukausi sitten.

Vuonna 1946 perustettu Kaunialan sairaala on Suomen vanhin sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitos. Sairaalassa on 199 potilaspaikkaa, ja potilaiden keski-ikä on hyvin korkea.