Suomen epidemia kulkee yhä Ruotsia perässä, mutta tutkija havaitsi selkeän muutoksen verrattuna parin viikon takaiseen: ”Jos tämä kehitys jatkuu...”

THL:n tutkijaprofessori Markku Peltosen mukaan Suomi ei todennäköisesti saavuta Ruotsin lukemia, vaikka se tuleekin jäljessä koronatilanteessa.

Suomi ja Ruotsi ovat valinneet hyvin erilaiset strategiat taistelussa koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-epidemiaa vastaan. Kun Suomi on kehottanut välttämään kokoontumisia, määrännyt ravintolat rajoittamaan toimintaansa ja sulkenut koulut ja viimeisenä Uudenmaan rajat, on Ruotsi pitänyt koulut ja ravintolat auki entiseen tapaan.

Ruotsalaiset asiantuntijat ovat selittäneet poikkeamia Ruotsin ja Suomen tartuntatilastoissa sillä, että itäinen naapurimaa tulee koronatilanteessa pari viikkoa perässä.

THL:n tutkimusprofessori ja tilastotieteilijä Markku Peltonen arvioi Ilta-Sanomille kaksi viikkoa sitten, että Suomi on muita Pohjoismaita 7–10 päivää jäljessä.

– Esimerkiksi tehohoitoon joutuneiden määrät väestöön suhteutettuna kertovat siitä, että Suomi tulee muita maita jäljessä, Peltonen kertoi tuolloin.

Kahdessa viikossa on kuitenkin tapahtunut hyvin paljon. Peltonen julkaisi tiistaina Twitter-tilillään diagrammeja, jotka kuvaavat sairastuneiden ja kuolleiden määrän kehitystä Suomessa ja Pohjoismaissa. Ilta-Sanomat tavoitti hänet kommentoimaan tämänhetkistä tilannetta.

– Se ei ole sama kuin kaksi viikkoa sitten. Pitää yhä paikkaansa, että epidemia lähti meillä väestössä liikkeelle selvästi muita Pohjoismaita myöhemmin. Mutta jos katsotaan, kuinka suuri osa väestöstä on joutunut sairaalahoitoon tai tehohoitoon ja kuinka suuri osa on kuollut, näyttää, että Suomen kehitys on ollut selvästi muita Pohjoismaita matalampaa. Sairaus ei ole tuonut sellaista rasitetta väestöön kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Vaikka epidemia starttasi Suomessa hitaammin kuin Ruotsissa, Peltosen mukaan näyttäisi selvästi siltä, että käyrä ei kulje jatkossakaan samaa tahtia Ruotsin kanssa.

– Vaikka tullaan perässä, nyt ei näytä siltä, että noustaan samoille huippulukemille kuin Ruotsi.

Tällä hetkellä maiden välillä on iso ero. Väestöön suhteutettu kuolleisuus on Ruotsissa noin 85 henkilöä miljoonaa kohti, kun se on Suomessa reilut 10.

Suomessa pitäisi siis tapahtua jokin radikaali muutos, jotta täällä noustaisiin Ruotsin lukemille?

– Kyllä, tämä on mielestäni ihan oikea tulkinta. Eikä vain Ruotsiin vaan muihinkin Pohjoismaihin verrattuna. Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä on Suomessakin lähtenyt tasaantumaan. Jos tämä kehitys jatkuu, emme tule nousemaan Ruotsin luvuille, Peltonen arvioi.

Peltonen suhtautuu varovaisesti kritiikkiin Ruotsin avointa strategiaa kohtaan. Syyt käyrien erilaisuudesta ovat moninaisia.

– Itse en lähtisi vetämään vielä isoja johtopäätöksiä, kuinka paljon johtuu siitä, että Suomi on kiinni ja Ruotsissa on vähän avoimempaa. Sen kanssa pitää olla varovainen.

– Ruotsissa sairaus on saattanut kohdata alussa suuremmassa määrin vanhempaa väestöä, jos vertaa muihin Pohjoismaihin. Se voisi selittää osaksi sitä, että Ruotsin käyrä näyttää niin pahalta.

Peltonen vertaa tilannetta Suomen sisäisiin tapahtumiin. Kuopio näyttää aluekohtaisessa kuolleisuuden vertailussa huonolta verrattuna esimerkiksi Helsinkiin, sillä yhteen hoitokotiin osui useita koronan aiheuttamia kuolintapauksia.

Tutkimusprofessori Markku Peltonen on tehnyt tarkkoja diagrammeja Pohjoismaiden koronatilanteiden etenemisestä.

Ruotsin avoimen yhteiskunnan strategiaa on ihmetelty ja kritisoitu. Peltonen muistuttaa, että kukaan ei tiedä, mikä on loppujen lopuksi järkevin toimintatapa.

– Ruotsilla saattaa olla toiminnassaan järkeäkin. Jos he kestävät tämän akuutin vaiheen eli sairaalahoidon kapasiteettia ei ylitetä, seuraava vaihe voi olla helpompi, koska yhteiskunta ei ole ollut kiinni samaan tapaan kun Suomessa. Kun kokonaisuutta katsotaan kahden tai viiden vuoden päästä, ja mitä tästä seurasi taloudelle ja väestölle, nyt on vaikea arvioida lopputulosta, Peltonen sanoo.

– Ruotsin strategia on silti paljon riskimpi kuin Suomen, koska jos sairaalahoidon kapasiteetti ylittyy, niin heille voi käydä todella huonosti, kuten Italiassa kävi.

Peltonen uskoo, että Suomen käyrät pysyvät maltillisina niin kauan kuin rajoitteet ovat voimassa. Toinen kysymys on se, mitä tapahtuu, kun rajoituksia aletaan purkaa.

– Voi käydä niin, että käyrät lähtevät Suomessa nousuun, mutta jo nyt pitää miettiä jonkinlainen strategia. Tällaisessa tilanteessa sairaus pysyy kurissa, mutta voimmeko elää näin? Mitä tapahtuu taloudelle ja väestön hyvinvoinnille? En usko, että voimme odottaa siihen asti, että saamme rokotteen tai tehokkaan hoidon, hän sanoo.