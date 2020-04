– Olen lisännyt rumpujen soittoa. Tämä on ollut yksinoloa. Sukua ja kavereita on Porissa ja Tampereella. Nyt on maakuntamatkailu kielletty. Piti mennä mökille viideksi päiväksi, mutta sitten tuli Uudenmaan sulku. Harmittaa, kun ei pääse saunaan. Kaikki yleiset saunat ovat kiinni, samoin taloyhtiön sauna, sanoo Jerry Varpomaa.