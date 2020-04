Maskikohun keskellä ollut liikemies Onni Sarmaste kertoi tiistaiaamuna MTV:n Uutisaamussa toimittaneensa sitä tavaraa, mitä tilattiin.

MTV:n toimittaja kysyi, mikä virhe maskikohussa on viime kädessä tapahtunut, johon liikemies Onni Sarmaste vastasi seuraavasti.

– Eiköhän se ohjeistus tule ylhäältä. Kyllä tässä ihan vääriä päitä putoilee, Sarmaste sanoi.

– Minun on vaikea sanoa, mistä mikäkin ohje on tullut, mutta minä olen toimittanut tavaran mikä on tilattu. Minulla on tilausvahvistus, jossa on hyvin selkeästi nämä tuotteet.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Sarmasteelta maskeja, mutta toisin kuin Huoltovarmuuskeskus oletti, maskit eivät soveltuneetkaan sairaalakäyttöön. Sarmasteen mukaan häneltä tilattiin siviilikäyttöön tarkoitettuja maskeja. Näin ollen on epäselvää, oliko tilaus vai toimitus virheellinen.

Sarmaste kertoi Uutisaamussa olleensa valmis toimittamaan myös sairaalakäyttöön soveltuvia suojaimia tapahtuneen virheen vuoksi.

– Olen ollut valmis neuvottelemaan hyvässä hengessä koko ajan. On hyvin vaikea neuvotella siinä vaiheessa, kun ei ole puheyhteyttä.

– Olen valmis toimittamaan sairaalatasoa samaan hintaan ikään kuin korvauksena siitä, että siellä on tapahtunut virhe.

Sarmaste kertoo, ettei ole ollut tapahtumien jälkeen kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän kanssa tekemisissä.

– En ole ollut enkä mielellään olekaan, Sarmaste kertoo.

Virossa kauneusklinikkaa pitävä Jylhä väitti sopineensa maskitoimituksesta. Hänen mukaansa Sarmaste vei miljoonakaupan ilmoittamalla Huoltovarmuuskeskukselle väärän belgialaisen tilinumeron.

Sarmasteen versio oli päinvastainen ja hän väitti, että hän on tehnyt yrityksensä kautta suorat kaupat.