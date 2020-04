Asiakaspalvelutyötä tekevät avautuvat HS:ssa kansalaisten toiminnasta: ”Osa ei välitä mistään mitään”

Helsingin Sanomat tiedusteli asiakaspalvelutyötä tekeviltä ihmisiltä, kuinka asiakkaiden käytös on muuttunut koronaepidemian aikana. Yli 250 vastasi.

Suomi on poikkeustilassa. Maailmalta Suomeen levinneen koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ihmisten vapautta on rajoitettu monin tavoin. Esimerkiksi yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja kokoontumiset on kielletty. Ravintolat ja baarit on suljettu, urheilutapahtumat peruttu ja kulttuurilaitokset pistäneet lapun luukulle. Uusimaa on eristetty muusta Suomesta ja sosiaalisia kontakteja suositellaan välttämään.

Toimet ovat rajuja ja vaikuttavat jokaiseen. Tai ainakin pitäisi vaikuttaa, jos säädöksiä ja määräyksiä noudatettaisiin niin kuin valtiovalta ja viranomaiset katsovat parhaaksi.

Eräänlaista riveistä lipsuntaa on ollut havaittavissa jo rajoittamistoimien alkumetreiltä lähtien kun yli 70-vuotiaat ovat käyneet kahviloissa ja kauppakeskuksissa vanhaan malliin ja nuoriso puolestaan järjestänyt jopa satapäisiä kokoontumisia kuten kolmena peräkkäisenä päivänä pitkin Poria.

Helsingin Sanomat teetti kyselyn, jolla kartoitettiin asiakaspalvelutyössä toimivien näkemystä siitä, kuinka suomalaisten käytös on muuttunut koronaepidemian aikana. Yli 250:stä vastaajasta moni kuvasi turhautumisen ja pelon tunteita asiakkaiden välinpitämättömyyden vuoksi.

– Osa ei välitä mistään mitään: nuolaisee sormia saadakseen hedelmäpussin auki, menee kassajonossa ihan edellisen perään, valittaa, kuinka suojapleksit haittaavat asiointia kassalla tai kuinka rahoja ei saa enää antaa käteen, yksi HS:n kyselyyn vastanneista kassatyöntekijöistä kertoo.

Katso alla olevalta videolta: Mikä on uusi koronavirus SARS-CoV-2?

Turhautumista aiheuttaa myös se, että suosituksista huolimatta ostoksilla on alkanut näkyä taas alkushokin jälkeisiä ruuhkia. Kaupoille suunnataan nyt jälleen jopa koko perheen voimin kun muutakaan tekemistä ei ole entistä vastaavassa määrin.

– Jotkut kehuvat lähteneensä kaupoille, kun ovat kyllästyneet karanteeniin.

Toimenpideohjeiden mukaan ostoksilla tulisi käydä yksin ja harvakseltaan.

Valtiovallan edustajat ja viranomaiset ovat toistuvasti muistuttaneet, että rajoitustoimiin on ryhdytty etenkin riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Vaikka oma kunto kestäisi koronaviruksen aiheuttaman taudin, ei ole takeita siitä, etteikö johonkin toiseen tarttunut virustauti aiheutuisi hänen kohdallaan kohtalokkaaksi.

Siihen, että Suomi on poikkeustilassa, on selvä perusteltu syy.

– Olemme kaikki talkoissa, jotta nämä riskiryhmät pärjäisivät, muun muassa peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on todennut.

Katso alla olevalta videolta mallinnos siitä, kuinka aerosolipilvi lentää lähiympäristöön ihmisen yskiessä.