Linda sai aluksi negatiivisen tuloksen koronatestistä, sitten se vaihtui ilmeiseksi tartunnaksi – ”Mieheni kärsii nähdessään, kuinka kyyneleeni valuvat, kun en saa henkeä”

Linda Laaksosen karanteenikodin ikkunalla on nyt nalle, jolla on kasvomaski. Se muistuttaa ihmisiä koronan vaaroista.

Helsinkiläinen Linda Laaksonen havahtui oireisiinsa pian palattuaan kuukauden ulkomaanmatkalta Suomeen. Laaksonen lensi Thaimaasta Krabilta Helsinkiin yhdellä Finnairin viimeisistä lennoista, johon hän onnistui saamaan lipun.

Kotiin palattua Laaksonen heräsi ensimmäisen yön jälkeen kuivaan yskään, hengitysvaikeuksiin ja kuumeeseen.

– Totta kai mielessä kävi, että se voisi olla korona, mutta jotenkin tahdoin uskoa että se on vain paha flunssa tai influenssa.

– Olin kuitenkin ollut varovainen. En ollut tavannut ketään, joka tietääkseni olisi ollut sairaana, ja seurasin kaikkia hygienia- ja muita suosituksia matkallani sen jälkeen kun tilanne eskaloitui ja tuli näitä suosituksia.

Myöhään saman päivän iltana Laaksonen avasi sosiaali- ja terveysministeriön OmaOlo-verkkopalvelun, joka auttaa ihmisiä määrittelemään eri sairauksia. Nyt siellä on etusivulla linkki koronatestiin.

Hän vastaili kysymyksiin ja valmistautui yrittämään nukkumista.

– Tein testin toiveikkaana, että tulisi vastaus, ettei ole mitään hätää, ja tulisi ohjeet tyyliin levätä ja juoda paljon vettä. Kun minulle sitten kuitenkin soitettiin jo kymmenen minuutin sisällä keskellä yötä, tunsin kuinka sydän jätti lyönnin välistä ja kädet muuttuivat ihan kylmiksi ja hikiseksi, Laaksonen sanoo.

– Tuntui hyvin epätodelliselta koko tilanne, sillä kello oli tosiaan jo puoli yksi yöllä enkä missään nimessä ajatellut että kukaan olisi hereillä yöllä arvioimassa näitä lomakkeita.

Hän kertoo olleensa vaikuttunut terveydenhuollon reagointinopeudesta. Hän lähti seuraavana aamuna Malmin sairaalaan, missä hänelle tehtiin koronavirustesti. Sen jälkeen hän palasi kotiin.

Laaksosella oli korkea kuume, kun hän odotti koronatestin tuloksia. Se pyöri 38 ja 39 asteen lukemissa.

– Ajatukset vaihtelivat. Välillä tuntui, että oi ei, minulla on korona ja kuolen varmaan ennestään huonojen keuhkojen takia. Välillä oli olo, että ei mitään hätää, tämä on kyllä vain tavallinen influenssa. Kovan kuumeen takia oli hankala keskittyä ja tunteet heittelivät kovasti.

Sairaalassa Laaksosta oli kehotettu seuraamaan OmaKanta-sivustoa. Sinne tuli seuraavana päivänä ilmoitus, että koronatesti oli negatiivinen. Seuraavana aamuna Laaksonen sai vielä tekstiviestin, jossa oli sama ilmoitus.

Häneltä oli otettu myös näytteet A- ja B-influenssasta sekä RS-viruksesta, joiden testien tuloksia hän jäi nyt odottamaan. Neljän päivän kuluttua hän soitti terveysasemalle.

– Olin jo useamman päivän elänyt ajatellen, että minulla on jokin influenssa, ja mieli oli korkealla, vaikka olin edelleen hyvin kipeä. Olin myös ehtinyt kertoa ihmisille ja omille asiakkaille, että koronatesti on tehty ja tulos on negatiivinen, Laaksonen kertoo.

Laaksonen oli joka tapauksessa pitämässä kahden viikon karanteenia tuloksesta riippumatta.

Vastaus oli yllätys. Mitään tautia ei ollut löytynyt.

– Kun sain tietää että kaikki tavalliset virukset bakteeri-infektioiden lisäksi oli nyt myös poissuljettu testituloksien perusteella, iski pieni paniikki, koska olin edelleen hyvin sairas. Eli mikä minua sitten vaivaa, jos kaikki vaan näyttää negatiivista ja kunto heikkenee?

Puhelimessa ollut sairaanhoitaja keskusteli lääkärin kanssa, sillä hän kuuli puhelimessa Laaksosen äänestä sekä hengityksestä, että tämä on edelleen sairas. Lääkäri kehotti hakeutumaan uudestaan sairaalaan. Hän meni, ja oireiden sekä uusien verikokeiden perusteella lääkäri totesi, että negatiivisesta testituloksesta huolimatta kyseessä on ilmeinen koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti.

Ilta-Sanomat on nähnyt virallisen todistuksen sekä ensimmäisen testin negatiivisesta tuloksesta että myöhemmin lääkärinlausunnon, jossa oireiden ja veritestien perusteella Laaksosella todetaan olevan ilmeinen koronatartunta.

THL:n infektioylilääkäri Asko Järvinen vahvisti IS:lle, että joissain tapauksissa koronatartunta ei näy testeissä.

– Koronavirustestissä etsitään viruksen perintöainesta eli kansankielellä sitä, erittyykö virusta hengitysteiden limakalvolle, Järvinen toteaa.

– Takuuta sitä, että ei ole saanut tartuntaa ei testaus anna, mikä on ollut yleinen harhaluulo testauskeskustelussa.

Laaksosen mukaan hänen olonsa on lääkärin lausunnon jälkeen ollut epäuskoinen.

– Eniten mietityttää, että mistä olen tartunnan saanut. Seurasin kaikkia ohjeistuksia myös ollessani ulkomailla. Minähän olin lähtenyt matkaan ennen kun oli mitään hajua siitä, että tilanne eskaloituisi näin.

Laaksonen oli lähtenyt matkalle helmikuun ja maaliskuun vaihteessa ja tarkistanut ulkoministeriöstä, voiko hän matkustaa.

Suomessa Laaksonen on ollut huolissaan joidenkin ihmisten suhtautumisesta koronaan. Hän huomauttaa, että tauti on rankka: yskä on tuskallinen, kuume kova ja hengitysvaikeudet niin hankalia, että nukkuminenkin on vaikeaa.

– Lisäksi on kamala ja loputon päänsärky. Nytkin on kaamea yö takana, yskitytti niin paljon. Yöt ovat pahimpia, koska silloin on maate. Hengittäminen on silloin vaikeinta, ja yskittää koko ajan, kun kurkku niin kuiva, Laaksonen totesi maanantaina.

Laaksonen sanoo tunteidensa olevan hämmentyneet.

– Sain ensin sen negatiivisen tuloksen, ja yhtäkkiä matto vedettiin taas jalkojen alta. On sekavat fiilikset, mutta olen kiitollinen meidän mahtavasta terveydenhuollostamme.

Laaksosen mukaan hänelle on jäänyt erittäin hyvä kuva suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä siitä asti, kun häneen otettiin heti yhteyttä nettitestin teon jälkeen.

– Sen kerroin myös heille suoraan paikan päällä. Tiedän, että olen hyvissä käsissä, ja se tuo rauhaa.

Toipumisen aikataulusta Laaksosella ei vielä ole aavistustakaan, vain toiveita, että oireet edes helpottuisivat.

– Juuri nyt on edelleen kuumetta joka päivä, se sahaa 37,5-38,9 välillä, kurkku on edelleen hyvin kipeä, ja päänsärkyä ollut yli viikon. Saan ainakin pari kertaa päivässä niin kovia yskäkohtauksia, että jalat meinaavat mennä alta, ja haukon happea koska en saa henkeä, Laaksonen sanoo.

– Vaikeinta minulle on nähdä, kuinka mieheni kärsii, kun hän näkee, että yskin niin etten saa henkeä ja kyyneleeni valuvat, eikä hän voi tehdä yhtään mitään.

Linda Laaksosella on kasvoillaan maski, joita hänellä oli jo ennakkoon ja joita hän käyttää muutenkin työssään kauneudenhoitoalalla päivittäin. Kodin ikkunassa istuva nalle on saanut myös maskin.

Ikkunalleen Laaksonen on nyt asetellut saman nallen, joka oli hänen mukanaan molemmilla kerroilla myös sairaalassa.

Laaksonen osallistuu niin sanottuun nallehaasteeseen. Kyse on kampanjasta, jossa ihmiset laittavat nalleja ikkunoilleen ja ohikulkijat voivat bongailla niitä.

Nallella on kasvoillaan maski.

Hän toivoo nallen muistuttavan ihmisiä taudista ja sen tarttuvuudesta.

– Minä en tavannut ensimmäistäkään sairasta ihmistä, pesin ja desinfioin käteni huolellisesti koko ajan ja seurasin muita annettuja ohjeita. Silti sairastuin.

Hengitysmaskin käyttöä Laaksonen suosittelee jo sen vuoksi, että se voi pienentää riskiä tartuttaa tautia edes hieman.

Itse hän kertoo kauneudenhoitoalan yrittäjänä käyttäneensä ammattimaskeja kymmenisen vuotta ja tietää maskeissa olevan suuria eroja. Silti hän kehottaa käyttämään maskeja, jotta tartuttamisriski pienenisi edes hieman.

– Jos on maski päällä, se ei välttämättä suojaa maskin kantajaa, mutta se vähentää riskiä, että oireeton viruksen kantaja tahtomattaan ja tietämättään tartuttaa muita, Laaksonen sanoo.

– Haluaisin huomauttaa siitä, että tämä virus ei syrji. Vakavasti voivat sairastua niin nuoret, urheilulliset ja hyväkuntoiset, hoikat ja terveellisesti elävät. Kun puhutaan siitä, että riittämätön maski antaa valheellisen turvallisuuden tunteen, sanoisin että niin antaa myös terve olo.

Laaksosen mukaan ikkunalla olevan nallen maskin tarkoitus on paitsi ilahduttaa myös muistuttaa.

– Sillä on maski muistuttaakseen ihmisiä siitä että vaikka nallen bongailu onkin erittäin hauskaa puuhaa niin lapsille kuin aikuisille, meidän tulee kuitenkin muistaa että oman sekä muiden terveyden suojeleminen on tärkeintä juuri nyt, Laaksonen sanoo.

– Tosin lapsille kerron että nallella on maski, koska se oli mukana sairaalassa kaksi kertaa, joten sekin on nyt karanteenissa kanssani.

Laaksonen päätti karanteenissa ollessaan avata blogin vain yhtä kirjoitusta varten. Hän kirjoitti pitkän kertomuksen, jossa hän korostaa etenkin suomalaista terveydenhuoltoa.

– Halusin tuoda esille, kuinka mielettömän hienosti meidän terveydenhuoltomme toimii näinkin erikoisessa tilanteessa, Laaksonen sanoo.

– Tahdoin myös avata hieman, että minkälainen tunteiden vuoristorata sairastuminen näinä aikoina voi olla myös ihmiselle, joka yleensä tuntee itsensä vahvaksi, kun kaikki on niin epävarmaa.

Laaksonen kirjoitti tekstin englanniksi.

– Jotta myös muu maailma saisi kurkistuksen siihen miten asiat hoituvat Suomessa.

Laaksosen kertomuksen pääset lukemaan tästä linkistä: mycoronascare.wordpress.com.