Onko Kiinasta tulossa koronaviruksen toinen aalto? Tässä maanantain koronatapahtumat

Kiinassa on todettu viime vuorokauden aikana enemmän uusia koronavirustartuntoja kuin kertaakaan yli viiteen viikkoon, mediat kertovat.

Uusia tartuntoja todettiin vuorokaudessa 108. Vaikka määrä on pieni noin 1,4 miljardin ihmisen maassa, se herättää huolta viruspandemian mahdollisesta toisesta aallosta.

Kiinassa koronavirustartuntojen määrä on taas nousussa.

Lähes kaikki tartunnat todettiin Kiinan kansalaisilla, jotka ovat palanneet ulkomailta.

Suomessa sairastunut 3 064, kuollut 56

Suomessa on todettu sunnuntai- ja maanantai-iltapäivän välillä 90 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Yhteensä tapauksia on nyt 3 064.

Vuorokautta aiemmin uusia tartuntoja vahvistettiin 69 tapausta. Uusien tartuntatapausten määrä laski sitä ennen kaksi päivää. Koska kaikkia epäilyjä ei testata, tartuntoja oletetaan olevan todellisuudessa tätä enemmän.

Uusia kuolemia on vahvistettu kolme, ja niitä on nyt yhteensä 56.

Sairaalahoidossa on 230 ihmistä. Tehohoidossa heistä on 74 potilasta, mikä on kolme vähemmän kuin sunnuntaina.

Suuntaus on silti THL:n epidemologin ja tilastotieteilijän Markku Peltosen mukaan ”positiivinen”.

Peltosen julkaisemien taulukoiden mukaan niin tehohoidossa kuin sairaanhoidossa näyttäisi olevan tasaantumista: monilla alueilla sairaala- tai tehohoidossa olevien määrä on jopa laskusuhdanteessa.

– Kyllä tätä voi Suomen osalta positiiviseksi uutiseksi sanoa, IS:n tavoittama Peltonen vahvistaa.

Uudenmaan avaaminen huolestuttaa

Itä-Suomen yliopiston terveysoikeuteen perehtynyt oikeustieteen professori Asko Uoti ei näe merkittäviä perustuslaillisia esteitä Uudenmaan eristyksen jatkamiselle. Hän kertoo olevansa huolissaan sulun mahdollisesta purkamisesta.

Esimerkiksi Helsingissä koronaviruksen ilmaantuvuus on yli 160 tautitapausta 100 000:a asukasta kohden eli noin kolme kertaa keskiarvoa suurempi.

Jo pelkästään tämä Uotin mukaan mahdollistaisi sulun jatkamisen perustuslain oikeus elämään -kohdan perusteella.

Uudenmaan eristys päättyy näillä näkymin ensi sunnuntaina 19. huhtikuuta.

Samalla Uoti kuitenkin sanoo, että koko Uudenmaan eristäminen voi olla oikeudellisesti hatarammalla pohjalla kuin esimerkiksi pelkän pääkaupunkiseudun tai muun tiiviimmän alueen rajaaminen.

Tätä hän perustelee sillä, että Uudenmaan sisällä on kuntia, joiden kuntakohtainen koronaviruksen ilmaantuvuus on pienempi kuin esimerkiksi Hämeen tietyissä kunnissa.

Pääsiäisenä runsaasti kotihälytyksiä

Lounais-Suomen poliisilla oli pääsiäisenä reilut 900 tehtävää. Määrä laski viime vuodesta vain reilulla sadalla. Luvut on kerätty torstai-illan ja maanantai-iltapäivän väliseltä ajalta.

Vaikka tehtäviä oli yleisesti ottaen vähemmän kuin viime pääsiäisenä, merkillepantavaa oli se, että kotihälytystehtävien määrä kasvoi Lounais-Suomessa jopa 40 prosentilla.

– Pitkät pyhät ja eristäytyminen näkyivät tehtävissä. Perheväkivallan lisäksi poliisia työllistivät muun muassa muut pahoinpitelyt sekä nuorten keskinäiset kahinat, Lounais-Suomen poliisin lähettämässä tiedotteessa lukee.

Espanja alkaa purkaa rajoituksia

Espanjassa on hieman löysätty rajoituksia maanantaista lähtien. Niinpä esimerkiksi tehtaissa työskentelevät ja sellaiset, jotka eivät voi tehdä etätöitä, ovat saaneet palata työpaikoille. Kaikkien on kuitenkin noudatettava tiukkoja turvaohjeita, kertoo BBC.

Espanja päätti kaksi viikkoa sitten sulkea kaiken ei-välttämättömäksi katsotun toiminnan.

Espanjassa vuorokauden aikana koronaviruksen takia kuolleiden määrä on laskenut yli sadalla. Maassa raportoitiin viime vuorokauden aikana yhteensä 517 koronaviruskuolemaa.

Madridissa jaettiin kasvusuojuksia kaupungilla liikkuville.

Uusia tartuntoja todettiin viime vuorokauden aikana noin 3 800, lähes tuhat vähemmän kuin sunnuntaina.

Kaikkiaan korona on nyt vaatinut Espanjassa lähes 17 500 ihmisen hengen.