Psykologi Pirkko Lahti nuorison joukkokokoontumisista: ”Tämä on huolestuttava ilmiö, mutta oli odotettavissa”

– Nuoret eivät tajua, mitä riskejä he ottavat, psykologi Pirkko Lahti sanoo nuorten joukkokokoontumisista korona-aikana.

Pääsiäisviikonloppuna Porissa jopa satapäinen joukko nuorisoa kokoontui Porissa Tikkulan ABC:llä ja Mikkolan Prismalla.

Poliisi joutui kolmena päivänä peräkkäin käskemään väkeä matkoihinsa eri puolilla Poria.

Samanlaista liikehdintää on ollut myös Pirkanmaalla.

Sisä-Suomen poliisi varoitti kokoontumisista lauantaina Twitterissä. Poliisista kerrottiin Aamulehdelle, että erilaisia joukkokokoontumisia oli ollut jo perjantaina ja että useimmiten Pirkanmaalla ovat kokoontuneet juuri nuoret.

Psykologi Pirkko Lahti pitää ilmiötä huolestuttavana.

– Tämä on huolestuttava ilmiö, mutta oli odotettavissa, hän sanoo nuorten joukkokokoontumisista.

– He ovat siinä vaiheessa elämää, että yhdessä hengailu on osa elämää. Jokainen meistä on käynyt tämän elämänvaiheen läpi. Teinit ja nuoret eivät myöskään tajua, mitä riskejä he ottavat.

– Kun ihminen on nuori ja terve, hän ei tajua, miten rankka tauti korona on, kun se tulee kohdalle.

– Kannustan nuoriakin keksimään luovasti vähän tsoukkityyppisiä tapaamisia kunnon turvaväleillä, psykologi Pirkko Lahti sanoo.

Pirkko Lahdella on idea: hänen mielestään pitäisi palkita kaikki ne, jotka keksivät, miten eri tavoin ihmiset voisivat tavata kahden metrein välein.

– Olen järjestänyt kahvitapaamisia ystävien kanssa niin, että olemme ajaneet autot vierekkäin ja pystymme auton ikkunoista puhumaan toisillemme. Kannustan nuoriakin keksimään luovasti vähän tsoukkityyppisiä tapaamisia kunnon turvaväleillä.

Vastuu nuorten kokoontumisista korona-aikana kuuluu Pirkko Lahden mukaan vanhemmille.

– On ymmärrettävää, että vanhemmat eivät pysty pitämään teinejä kotona. Jos mahdollista, kannattaa kannustaa nuoria laittamaan naamari suun eteen ulos mennessä.

– Vanhempia ei voi syyllistää teinien ja nuorten käytöksestä, mutta vanhemmat voivat vedota nuorten kanssa moraaliin. Moraalista pohjaa on olemassa.

Ilta-Sanomat kertoi pääsiäismaanantaina, että poliisin mukaan Porin porukassa on ollut sekä alle mopoikäisiä että auton ratissa istuvia aikuisia.

– Isossa joukossa on ollut keskenään erimielistä väkeä ainakin Lähi-idästä ja Satakunnasta, poliisi kertoi tiedotteessa.

Pirkko Lahti on psykologi ja filosofian lisensiaatti. Hän oli Suomen Mielenterveysseuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja 1983–2006.

Pirkko Lahti on saanut Kansanvalistusseuran palkinnon 1993 ja valtion tiedonjulkistamispalkinnon 1996.