Muualla Suomessa sairaalapotilaiden määrän tasaantuminen tai lasku on jopa Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuetta nopeampaa.

Epidemiologi ja tilastotieteilijä Markku Peltosen mukaan taulukot puhuvat positiivista kieltään.

THL:n epidemiologi ja tilastotieteilijä Markku Peltonen on julkaissut jo päivien ajan taulukoita Suomen koronatartuntojen suhteesta muihin Pohjoismaihin ja Viroon.

Nyt hän laajensi tarkastelua aluekohtaisiin eroihin ja kuvioista löytyi pieni, mutta lupaava yksityiskohta.

Peltosen julkaisemien taulukoiden mukaan niin tehohoidossa kuin sairaanhoidossa näyttäisi olevan tasaantumista: monilla alueilla sairaala- tai tehohoidossa olevien määrä on jopa laskusuhdanteessa.

– Kyllä tätä voi Suomen osalta positiiviseksi uutiseksi sanoa, IS:n tavoittama Peltonen vahvistaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että määrät ovat pieniä ja hajontaa on. Yllätyksenä hänelle tulee kuitenkin se, että tasaantuminen on seurausta pikemmin muun Suomen kuin Uudenmaan tilanteesta.

– Näistä näkyy pääkaupunkiseudun/eteläsuomen huonompi tilanne, mutta (minulle hieman yllättäen) myös se että vaikka kasvu siellä hiipunut niin kansallisesti lukumäärien tasaantuminen tulee ehkä silti pääosin muualta Suomesta, hän kirjoitti twiitissään.

Peltosen mukaan muussa maassa sairaala- ja tehohoitoon päätyvien määrän tasaantuminen on HUSin erityisvastuualuetta suurempaa mahdollisesti siksi, että muuhun maahan rajoitustoimenpiteet kohdistuivat epidemian suhteellisen aikaisessa vaiheessa.

– Se on ainakin ensimmäinen ajatus joka tulee mieleen. Kun rajoitustoimet tulivat voimaan koko maassa samaan aikaan, niin muualla Suomessa virusta on saatu paremmin taklattua, hän kertoo puhelimessa.

Niin ikään Twitter-ketjuun osallistunut lääketieteen professori Juhani Knuuti pitää ilmiötä yllättävänä.

– Iso yllätys. Noiden käyrien perusteella olisikin niin, että epidemian huippu ja taittuminen olisi aikaisempana muilla ERVA-alueilla kuin HUS-alueella. Eli HUS-alueella korona on laajemmin levinnyt ja epidemian huippukin tulee myöhemmin, hän twiittasi.

Knuutin mukaan näyttäisikin siltä, että epidemian kesto pitenee, mitä korkeammalle huippu yltää. Se taas on professorin mukaan ”ristiriidassa niiden klassisten esimerkkien kanssa, joissa käyrän madaltaminen pidensi epidemian kestoa”.

IS:n tavoittama Peltonen muistuttaa, ettei Uudellamaallakaan tilanne ole huono, vaan tasaantumaan päin.

– Kun Uudellamaalla virus pääsi leviämään pidemmälle, niin sairaala- ja tehohoidossa tasaantuminen näkyy vähän myöhässä.

Peltosen twiittamiista kuvioista näkyy niin ikään, että Suomella on Pohjoismaista väestöön suhteutettuna vähiten ihmisiä tehohoidossa päivää kohden. Sairaalahoidossa väkeä on käytännössä yhtä vähän kuin Norjassa ja kuolleisuudessa Suomen arvo on Islannin jälkeen toiseksi vähiten.

Ruotsissa sairaala- ja tehohoitoon joutuneiden määrä sekä kuolleisuus asukasmäärään verrattuna ovat muita Pohjoismaita huomattavasti korkeammalla.

Peltosen graafeista on nähtävissä se, että lähes kaikissa Pohjoismaissa niin sairaala- kuin tehohoitoonkin joutuvien määrä on taittunut tai taittumassa. Ruotsissa kasvua kuitenkin Peltosen mukaan on.

Hän muistuttaa, että graafeissa näkyvät sairaala- ja tehohoitopotilaiden kehitys vastaa noin kahden viikon takaisia muutoksia väestössä. Toisin sanoen, nyt tapahtuvat tartunnat näkyvät sairaala- ja tehohoidossa vasta parin viikon päästä.