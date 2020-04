Kesän kuuluisasta karkulaisesta Simo-sonnista paljastui utelias ja sosiaalinen luonne – ”Yksinäisyyttähän se alun perin lähti pakoon”

Simo-sonni on merkitty hevostilan jäseneksi. Paperien mukaan kuuluisa karkulainen tuli tilan asukkaaksi karkauspäivänä.

Kesän kuuluisa karkulainen Simo-sonni nauttii elämästään hevostilalla Yläneellä. Se ottaa ilon irti keväästä.

– Se on vähän sellainen hyppelehtivä ja innostuu välillä sonnimeinigistä. Se yhtäkkiä heittää takapuolta, Eero Toikka ja Niina Manninen kertovat.

Simo painaa pään alas ja pukittelee.

– Ei se ole mikään häijy ihmistä kohtaan. Se vaan leikkii yksinään.

Simo-sonni on viihtynyt heidän tilallaan kesästä lähtien.

Se ilmestyi yhtenä kesäpäivänä heidän hevoslaitumelleen. Epäluuloisesta karkulaisesta on kuoriutunut talven aikana sosiaalinen perheenjäsen, joka pitää rapsuttelusta ja harjaamisesta.

Simosta lähtee näin keväällä paljon karvaa. Se hinkkaa itseään pylväässä olevia harjoja vasten.

– Nyt odotellaan, mitä tapahtuu, kun tulee vihreätä aidan toiselle puolelle. Jos se haluaa lähteä ruohon perään, se varmasti lähtee, Niina Manninen sanoo.

Riemun hetkiä Simo-sonnille on, kun Eero Toikka lähtee traktorilla viemään heinäpaalia pihattoon.

Simo-sonni on vakiinnuttanut paikkansa tilan hevoslaumassa.

Simo-sonni on valmiina tökkimässä kuormaa. Se yrittää ottaa paalin kyydistä, jotta pääsisi pöllyttämään heiniä.

– Talvella kun pimeällä vein ensi kertaa paalia pellolle, ihmettelin, miten traktori ryhtyi kulkemaan kevyesti liejussa. Sitten huomasin, että paali heiluu kyydissä. Siellähän oli sonni puskemassa paalia. Eihän mustaa sonnia pimeällä muuten näe, Eero muistelee.

Simo on oppinut irrottamaan paalin päällä olevan verkon. Simo heittää ensitöikseen verkon menemään.

Simo-sonnin suurta herkkua ovat kuusen latvat. Maatilalla on tehty paljon harvennustöitä. Eero ja Niina heittävät kaikki hakkuukuusten latvat Simolle.

– Simo oikein rakastaa niitä. En aluksi sitä ymmärtänyt. Olin vain heittänyt hevosille kuusen latvoja, Niina kertoo.

Koivun latvat eivät Simolle maistu, mutta kuusen latvat ovat sen herkkua.

– Onkohan se pihka mikä sille maistuu, Eero arvelee.

Eero Toikka ja Niina Manninen ovat yhteiselon aikana huomanneet, että Simo on luonteeltaan utelias ja sosiaalinen.

Simo seurailee, mitä pihapiirissä tapahtuu ja mitä ihmiset touhuavat. Kun Niina menee haravoimaan aidan viereen, Simo tulee katselemaan.

– Yksinäisyyttähän se alun perin lähti pakoon, Eero Toikka muistuttaa.

Simo-sonni lähti karkumatkalle omalta kotitilaltaan sen jälkeen, kun sen kaveri vietiin teurastamoon. Simo jäi yksin tilalle.

– Simo on esimerkki selviytyjästä, kun ajattelee, miten monta kertaa se on välttänyt teurastamon, Eero Toikka miettii.

Simo on luonteeltaan utelias ja sosiaalinen.

Teurastamo uhkasi sitä kotitilalla. Hätäteurastukseen se olisi joutunut, jos se ei olisi tullut laitumella toimeen hevosten kanssa. Jos Simo ei olisi vapaaehtoisesti tullut letkassa laitumelta tilalle, sen kohtalona olisi ollut teurastamo.

Eero Toikka sanoo, että Simo on omalla käyttäytymisellään pitänyt itsensä hengissä.

Simo-sonni on käyttäytynyt mallikkaasti. Se on vakiinnuttanut paikkansa tilan hevoslaumassa.

Simo-sonni on hierarkiassa toinen heti johtajahevosen Artun jälkeen. Arttu on isokokoinen lämminvärinen.

Hännän huippu on Iiro.

– Iiro on vähän pienempi, mutta hän on ihan tyytyväinen kohtaloonsa, vaikka on kolmas pyörä, Niina Manninen sanoo.

Ongelmia ei ole, kun eläimet tietävät keskinäisen järjestyksensä.

Simo-sonni osaa kaikeksi onneksi olla yksinkin. Jännitystä oli ilmassa, kun tilan tytöt aloittivat alkuvuonna ratsastuksen ja lähtivät hakemaan aitauksesta hevosia.

– Odotettiin, lähteekö Simo muiden perään, mutta kyllä se pysyi aitauksessa. Se odotteli siellä kiltisti, Eero kertoo.

Simo saattoi nähdä, että lähellä oli muuta seuraa.

Kauemmassa aitauksessa on muita hevosia. Tilalle on myös kaksi aasia, vanha poni ja kanoja.

Kevään kohokohta on lauman siirtäminen kesälaitumelle. Eero ja Niina miettivät, miten siirtyminen laitumelle onnistuu. Laidunmaalle on matkaa yli kilometri ja on kuljettava yleistä tietä pitkin.

Simo-sonnia ei voi sitoa millään narulla eikä kukaan voi sitä taluttaa.

– Uskon, että Simo tulee letkassa muiden mukana, Eero arvelee.

Simo-sonnin hyviin uutisiin kuuluu se, että sen asema hevostilan jäsenenä on virallisesti vahvistettu. Niina Manninen kävi alkuvuonna rekisteröimässä Simo-sonnin Loimaan maataloustoimistossa.

– Toimistossa naisella välähti aika hyvin. Hän sanoi, että eikö laiteta rekisteröitymispäiväksi karkauspäivä.

Karkulainen on virallisesti tullut Niina Mannisen ja Eero Toikan tilan asukkaaksi karkauspäivänä 29.2.2020.