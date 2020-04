Lisääntynyt kotonaolo koettelee naapurisopua – isännöintiliitolle ”kipakoita kommentteja” saunavuorojen lopettamisesta

Suomen Isännöintiliiton mukaan asukkaiden häiriöistä tekemien valitusten määrä ei ole kasvanut merkittävästi.

Koronaviruskriisin seurauksena monen perheen kotona on ruuhkaa. Aikuiset tekevät etätöitä, koululaiset etäopiskelua ja päiväkoti-ikäiset pyörivät siinä jaloissa.

Samanlainen tilanne vallitsee monessa naapurissakin. Paitsi oman kodin harmoniaa myös naapurisopua koetellaan helposti tilanteessa, jossa ihmiset ovat kotonaan normaaliaikoja enemmän.

Suomen Isännöintiliiton puheenjohtajan Toivo Korhosen mukaan valituksia häiriötekijöistä ei ole silti tullut huomattavasti normaalia enemmän.

– Yhteydenottoja on tullut lisää, mutta en pidä sitä vielä hälyttävänä. Tilanne ei ole mitenkään räjähtänyt. Seuraus on ilmeinen, kun nyt ollaan niin paljon kotona. Yllättävän hyvin silti on mennyt. Korona on varmasti tuonut myös ymmärrystä ihmisille, Korhonen sanoo puhelimitse.

Pääsiäispyhät saattavat muuttaa tilannetta. Korhosen mukaan häiriöiden ja siten valitusten määrä kasvaa usein eri pyhien jälkeen.

Jo nyt valituksia on tullut muustakin kuin metelistä. Korhonen kertoo liiton saaneen kipakoitakin kommentteja esimerkiksi taloyhtiöiden saunavuorojen lakkauttamisista.

Moni taloyhtiö on sulkenut yhteiset saunatilat. Kuvituskuva.

Päätös asiasta kuuluu taloyhtiöiden hallituksille, jotka toimivat asukkaiden terveyden ja turvallisuuden huomioiden parhaaksi katsomansa tavan mukaan.

– Sauna-asiassa tarkoitus taloyhtiön hallituksessa on varmasti hyvä. Pesutuvan käyttökielto sen sijaan olisi mielestäni jo hätävarjelun liioittelua.

Kaksi vinkkiä

Korhonen nostaa pyynnöstä kaksi selkeää vinkkiä naapurisovun säilyttämiseksi.

– Ihan ensimmäinen on se, että tutustu naapureihin ja keskustele heidän kanssaan. Se voi lisätä ymmärrystä puolin ja toisin, hän sanoo.

– Sitten voisi myös koittaa nähdä itsensä naapurin asemassa. On hyvä ymmärtää, että taloyhtiöissä asuvilla ihmisillä on erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Joku voi olla kipeä, eivätkä kaikki käy töissä kello kahdeksasta neljään. On myös ihmisiä, jotka tekevät töitä öisin ja tarvitsevat lepoaikaa päivällä.

Korhonen muistuttaa myös siitä, että joissakin taloissa rakenteet päästävät ääntä läpi paremmin kuin toisissa.

– Tömistely, puhe tai musiikinsoitto saattavat kuulua naapuriin häiritsevästi. Hyviä tapoja noudattamalla ja maalaisjärjellä tilanteissa pitäisi pärjätä ihan hyvin. Kerrostalossa pitää myös pystyä sietämään kohtuullista ääntä, joka kuuluu normaaliin elämään.

Tarkoituksena ei tietenkään ole pystyä sietämään mitä tahansa. Ja poikkeusaikanakin on syytä noudattaa taloyhtiöiden järjestyssääntöjä.

Korhosen mukaan jotkut ovat jopa ottaneet lisääntyneet elämän äänet vastaan ilolla.

– Eräs henkilö soitti ja kertoi miten mukavaa on, kun ympärillä kuuluu elämää. Aikaisemmin oli ollut soittajan mukaan lähes ”kuolemanhiljaista”.

Remontit

Asuntojen remontit kuuluvat elämään koronaviruskriisissäkin. Ne aiheuttavat usein kovaakin meteliä.

Nyt, kun monet ihmiset ovat päivisin kotona etätöissään, naapurissa päiväsaikaan tehtävä remontti muuttuu konkreettiseksi.

– Kun kotonaoloaika lisääntyy, myös asioiden ja naapurien toimien seuraaminen päiväsaikaan lisääntyy. Remonttimiehet aloittavat mielellään aikaisin. Sen sijaan, että äänekäs työ aloitetaan seitsemältä niin voisi odottaa vaikkapa sinne kahdeksaan tai yhdeksään, liiton puheenjohtaja sanoo.

