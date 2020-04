Jonna, 34, sairastui Lissabonissa koronaan – rajut oireet toivat kuolemanpelon, sairaalan päivystyspuhelimesta kuului vain tyly viesti

Lissabonissa koronavirustartunnan saanut Jonna on pärjännyt kotikaranteenissa naapurien ja ystävien tuen avulla. ”Olen esimerkki siitä, miten on täysin tuurinkauppaa, kuka tartunnan saa.”

Lissabonissa lähes kaksi vuotta asuneen Jonnan, 34, terveydentila heikkeni yllättäen maaliskuun puolivälissä.

– Ensin alkoi lievä kurkkukipu, joka eteni kovaksi rintapistoksi ja hengitysvaikeuksiksi. Maku- ja hajuaisti sekä ääni lähtivät samassa rytäkässä, Jonna kuvailee.

– Kuume nousi 38 asteeseen. Pahinta olivat kuitenkin hengitysoireet ja täydellinen voimattomuus.

Oireet pahenivat muutamassa päivässä, joten yksin asuva Jonna soitti Lissabonin koronavirusneuvontaan. Suomalaiselle sanottiin tylysti, että kyse oli tavallisesta flunssasta.

– Minulle sanottiin jopa, että mene päivystykseen flunssaoireidesi takia tai kuole kotiin.

Samalla viikolla Jonnan oli tarkoitus lentää Suomeen, mutta hän ei pystynyt matkustamaan vakavasti sairaana.

– Totta kai vaivuin hysteriaan. Ajattelin jo, että nyt tuli loppu, koska julkiset tahot suhtautuivat tilanteeseeni niin välinpitämättömästi.

Viikon sairastamisen jälkeen Jonna hakeutui koronavirustestiin yksityissairaalaan.

– Olin kuullut, että kyseinen sairaala tekee koronavirustestejä, joten viimeisillä voimillani lähdin päivystykseen. Siinä vaiheessa pystyin hädin tuskin puhumaan.

Jonnan todettiin kärsivän selkeistä koronaviruksen aiheuttaman taudin oireista, joten hänelle tehtiin koronatesti ja otettiin keuhkokuva. Tulokset vahvistivat hänen sairastavan koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia.

– Väritin hieman päivystyksessä tarinaani mahdollisilla italialaiskontakteilla, mutta myöhemmin kerroin tilanteen todellisen laidan, Jonna kertoo.

– Julkisessa päivystysnumerossa tartuntaa ei katsottu mahdolliseksi, koska minulla ei ollut todistettavaa kontaktia koronapotilaiden kanssa. En halunnut, että kokeen ottaminen jäisi toista kertaa siitä kiinni. Ilmeisesti testikynnystä on sittemmin madallettu julkisellakin puolella.

Jonna on sairastanut kolme viikkoa kotikaranteenissa, ja hänen tilaansa seurataan puhelimitse muutamia kertoja viikossa. Hän on joutunut myös hakeutumaan uudelleen päivystykseen.

– Olen nyt ensimmäisen kerran elämässäni pelännyt kuolemaa. Oireet jatkuvat, ja on pitänyt rankimman kautta oppia ottamaan päivä kerrallaan, Jonna kuvailee.

– Kahden tunnin hereillä olo on tällä hetkellä saavutus. Vaikka on ollut stabiilijaksoja, on tullut myös takapakkeja. Kerran kehoni kylmeni ja samaan aikaan tuntui kuin pääni olisi tulessa.

Naapurilta ruokaa ja apua ostoksiin

Portugalissa koronavirustilanne on saatu paremmin hallintaan kuin esimerkiksi naapurimaassa Espanjassa. Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Portugalissa noin 16 000, ja noin 500 on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Maahan on julistettu kansallinen hätätila, ja kaikki turha ulkona liikkuminen on kielletty.

– Asun yksin, mutta minulla on onneksi täällä jonkin verran tukiverkostoa. Paikallinen ystäväni auttoi minua löytämään koirahotellin, joka priorisoi covid-19-potilaiden koirien hoitoa. He hakivat koirani kaksi viikkoa sitten ja hoitavat niitä veloituksetta.

Lähikauppaan jonotetaan Lissabonissa ulkona turvavälin kera.

Jonnan ennestään lähes tuntematon naapuri on tuonut suomalaiselle päivittäin kotiruokaa. Naapuri on hoitanut myös Jonnan ruokaostokset.

– Olen kiitollinen avusta, sillä tiedän, että ihmiset pelkäävät tartuntaa.

Perhe, ystävät ja työnantaja Suomessa ovat huolissaan Jonnan tilanteesta. Hän pelkää kuitenkin monien suomalaisten suhtautuvan koronariskiin liian kevyesti.

– Ihmiset käskytettiin Portugalissa koteihinsa jo neljä viikkoa sitten, joten minulla ei ole käsitystä siitä, mistä tartunnan sain, Jonna sanoo

– Olen esimerkki siitä, miten on täysin tuurinkauppaa, kuka tartunnan saa ja miten vahvana. Olen 34-vuotias perusterve, liikunnallinen aikuinen, mutta sairastuin melko vakavasti.

Kaikkeen ulkona liikkumiseen vaaditaan Portugalissa tällä hetkellä painava syy. Rannat, luonnonpuistot ja retkeilyreitit on suljettu. Poliisit ovat partioineet Lissabonin kaduilla jo viikkoja valvomassa, että ulkonaliikkumiskieltoa noudatetaan. Maanteillä autoilevien on pystyttävä todistamaan, että he ovat liikkeellä pakottavasta syystä.

– Rajoitukset ovat paljon rankemmat kuin Suomessa. Kaupungista toiseen ei saa liikkua, muttei myöskään kaupunkien sisällä alueelta toiselle, mikä on osaltaan vaikeuttanut ystävieni mahdollisuuksia auttaa minua. Ulkoilla saa pikaisesti kodin lähiympäristössä, mutta enintään kaksi henkilöä kerrallaan.

Ruokakauppoihin päästetään rajoitettu määrä ihmisiä.

– Jo ennen sairastumistani jonotin pitkään eläinlääkärille. Klinikalle päästettiin vain yksi asiakas kerrallaan.

Jonna kertoo lissabonilaisten seuraavan ohjeita hallituksen antamia ohjeita kuuliaisesti.

– Perhekeskeisinä portugalilaiset pelkäävät lähimmäisten ja vanhusten puolesta. Samalla toivotaan, että turismi elpyy mahdollisimman nopeasti. Turismibisneksen parissa työskentelevien ystävien tilanne säälittää.