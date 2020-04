Osa turvakodeista täyttyi pääsiäisenä, mutta suurimmassa osassa riitti tilaa

Suurimmassa osassa Suomen turvakodeista oli yhä tilaa pääsiäissunnuntaina, kerrottiin väkivallan uhreja auttavasta Nollalinjasta.

Pääsiäissunnuntaina iltapäivällä turvakodeissa oli täyttä Oulussa, Kajaanissa ja paikoin pääkaupunkiseudulla, mutta muutoin oli tilaa. Espoossa turvakoti oli täynnä, samoin osa turvakodeista Helsingissä, mutta Vantaalla ja osassa Helsingin turvakodeista riitti paikkoja.

Ensi- ja turvakotien liitosta kerrottiin STT:lle, että tarkempia tietoja siitä, miten pääsiäinen on näkynyt turvakodeissa suhteessa aiempiin vuosiin, on saatavilla vasta pääsiäisen jälkeen.

SPR:n Nuorten turvatalosta kerrottiin pääsiäissunnuntaina alkuillasta, että pääsiäinen on ollut turvataloissa rauhallinen. Tilapäisiä nuoria majoittujia turvataloilla on, ja yhteyksiä on pidetty digitaalisesti nuoriin ja perheisiin sekä kuntien sosiaali- ja kriisipäivystyksiin.