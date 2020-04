TV-katsojat raivostuivat, kun Yle näytti pääsiäismessun niiskuttavaa väkeä pullistelevasta Uspenskin katedraalista – ” Järkyttävää katsoa telkkarista”

Moni katsoja hämmästeli, miksi kirkko pullisteli ihmisistä, kun yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty koronaviruksen hillitsemiseksi. Katsojien huoli oli kuitenkin turha.

Pääsiäislauantain- ja sunnuntain välisenä yönä järjestettävä pääsiäismessu on ortodoksisen kirkon suuri juhlatapahtuma, jonka Yle on näyttänyt televisiossa vuosikymmenien ajan suorana lähetyksenä.

Moni katsoja hieraisikin silmiään viime yönä, kun pääsiäismessu näytettiin jälleen kerran televisiossa, josta näkyi, kuinka Helsingissä sijaitseva Uspenskin katedraali oli täyttynyt ihmisistä. Katsojat pohtivat, eivätkö ortodoksit välitä yli kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksista, jotka on säädetty koronaviruksen kitkemiseksi.

– Pääsiäisyön jumalanpalvelus. Miten tuollaista joukkotapahtumaa saa järjestää? Järkyttävää katsoa telkkarista, siellä yskitään ja niistetään nenään. Toivottavasti Uudenmaan rajat pysyvät kiinni vielä pitkän aikaa, eräs Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kirjoitti.

Vastaavankaltaisia yhteydenottoja tuli Ilta-Sanomien toimituksen kymmenkunta.

Ylen viestinnän päällikkö Jere Nurminen sanoo, että myös Yle on saanut asian tiimoilta kymmenkunta tiedustelua.

Katsojien huoli oli kuitenkin turha.

Kaikki eivät havainneet sitä, että televisiossa esitetty lähetys ei ollut suora, vaan uusinta vuodelta 2018.

– Uusinnasta kerrottiin ohjelmatiedoissa sekä kanavalla ennen lähetystä, mutta on ymmärrettävää, että osa katsojista ja kuulijoista on näinä aikoina huolissaan suurista ihmisjoukkojen kokoontumisista, Nurminen toteaa.

Ortodoksinen kirkko ja Yle sopivat yhteisymmärryksessä, että tänä vuonna ei tule suoraa lähetystä, vaan tallenne parin vuoden takaa samasta kirkosta, josta suora lähetys oli alunperin tarkoitus tehdä.

– Ylessä noudatetaan viranomaisten ohjeita koronavirustilanteessa, Nurminen toteaa.

– Tämä päätös tehtiin yhteisymmärryksessä Ylen kanssa. Harmillistahan se on, mutta tilanne on, mikä se on. Kannattaa toimia kaikkien parhaaksi, Suomen ortodoksisen kirkon ylidiakoni Andreas Salminen sanoo.

– Ja sama pääsiäiskaavahan meillä on ollut jo vuosisatoja, että sinänsä siinä ei olisi ollut mitään uutuutta. Sen takia vuoden 2018 uusinta oli kohdallaan, Salminen kertoo.

Ortodoksien pääsiäisyön jumalanpalvelus lähetettiin niin ikään viime vuonna tallenteena, mutta tuolloin suorien lähetysten perinne keskeytyi Ylen säästösyiden takia.

Salminen sanoo, että ortodoksisen kirkon öisiä pääsiäismessuja järjestettiin kuitenkin ympäri Suomen normaaliin tapaan, mutta ne olivat yleisöltä suljettuja. Myös kirkon henkilökuntaa oli minimimäärä. Kirkot, kuten Uspenskin katedraali, lähettivät itse suoraa videokuvaa jumalanpalveluksista netissä.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan pääsiäisyön jumalanpalvelus striimattiin Uspenskin katedraalista lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 12. huhtikuuta 2020. Tänä pääsiäisenä jumalanpalvelukset toimitettiin suljetuin ovin ja alle kymmenen hengen kokoonpanolla koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Ylen hartausohjelmien vastaava toimittaja Kimmo Saares sanoo, että ensi vuonna ortodoksisen kirkon pääsiäisyömessusta on jälleen tarkoitus tehdä suora lähetys. Sitä ei ole vielä päätetty, mistä kirkosta lähetys tehdään.

– On tehty se päätös, että ne ajetaan tästäkin eteenpäin suorina lähetyksinä, Saares sanoo.