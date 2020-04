Kommentti: Pelätty ilmoitus tuli postilaatikkoon – nyt sauna-Suomi on jakautunut kahtia

Ne, joilla on oma sauna, pääsevät vielä saunomaan, mutta normaalitilanteessa julkisista ja taloyhtiön saunoista nauttivilla ei ole nyt mahdollisuutta saunoa.

Suomi on jakautunut historiallisesti kahtia: niihin, joilla on vielä sauna, ja niihin, jotka eivät enää pääse saunomaan, kirjoittaa toimittaja Tuomas Manninen.

En enää muista, kauanko tätä on jatkunut.

Viikkoja, kuukauden?

Ikuisuudelta se alkaa tuntua.

Kun vielä pääsi saunaan. Löylyttelemään. Ja vilvoittelemaan kylmään suihkuun, Malmin uimahallin kuusiasteiseen, Altaan merivesialtaaseen tai Puulaan avantoon.

Se alkoi varkain. Jokainen uusi päätös oli uusi iso järkytys. Vanne ympärillä kiristyi, vääjäämättä, kohtalonomaisesti.

Ensin kerrottiin työpaikan sulkevan kuntosalinsa. Sinne jäi hyvä sauna.

Mutta olivathan uimahallit auki.

Sitten suljettiin uimahallit.

Onneksi taloyhtiössä oli sauna, lenkkisaunavuorot ja oma saunavuoro. Niistä tuli kolme saunakertaa, vaikka tavanomainen viikkoannos oli kuusi tai (mökillä) vielä jonkin verran enemmän.

Muistan yhä viimeisen lenkkisaunan.

Juttelimme lauteilla, ettei kai meidän pienessä taloyhtiössä ole syytä luopua saunomisesta, onhan sauna valtava mielihyvän ja lohdun lähde vaikeina aikoina.

Suomalaisilla on vanha sanonta: ellei sauna tai viina auta, tauti on kuolemaksi.

Aina kun suomalaiset ovat edenneet uusille alueille, tapahtui se YK-joukoissa maailmanrauhaa turvaten tai jatkosodassa Itä-Karjalan korpimailla, aina on rakennettu sauna – heti kun on ollut aikaa hengähtää, kun on alkanut odotus, mitä maailma seuraavaksi tuo mukanaan, sen melskeet ja julmat arvaamattomuudet.

Sauna on rauhoittanut mieltä. Valanut tulevaisuudenuskoa sieluun.

Sitten tuli se pelätty ilmoitus, A4 postilaatikossa, isännöitsijäntoimistolta. Taloyhtiön saunavuorot oli lakkautettu, syynä pandemian vastainen kansallinen kamppailu. Siihen taisteluun ei tarvita perinteistä kihahtelevaa sisua eikä sitä käydä viimeiseen hikipisaraan. Päinvastoin: lauteet evakuoidaan, sisu kesytetään neljän seinän sisään.

Ymmärrän päätöksen. Ei vara venettä kaada. Moni muu tekee näinä aikoina valtavan paljon suurempia ja raskaampia uhrauksia kuin me, jotka emme enää pääse saunaan. Moni menettää toimeentulonsa, työpaikkansa, rakkaitaan, jopa elämänsä.

Silti mietin, paljonko meitä on?

Varmasti paljon, se on varmaa. Suomi on jakaantunut historiallisella tavalla kahteen osaan, saunasuomalaisiin ja meihin, jotka emme pääse enää saunaan. Niihin, joilla on oma sauna, ja niihin, jotka eivät kuulu saunan omistavaan luokkaan.

Saunapuhtaat ja ryysyläistö, jos kärjistetään.

En ole kateellinen rikkaille omakotiasujille. Kateus ruokkii pahaa oloa, joka silloin pahenee.

En myöskään enää pilkkaa niitä, joilla on kerrostaloasuntonsa kylpyhuoneen perällä, heti vessapytyn vieressä, piskuinen hikikoppi, jossa on surkeat löylyt.

Nyt kelpaisi korvikelöylykin.

Tilannetta kärjisti Uudenmaan rajan sulkeutuminen. Rajan taakse jäi satoja tuhansia saunoja. Siellä jossain on ”saunojen menetetty Karjala”. Sinne jäi yli satavuotias savusaunani, ja siellä seisoo kiukaan kylki kylmenneenä isäni jatkuvalämmitteinen sauna, jonka täysin palvelleen kiukaan ehdimme juuri ennen poikkeustilaa vaihtaa pojan kanssa uuteen, tuliterään kiukaaseen. Tuliterä, miten sopiva sana tässä yhteydessä!

Olimme saaneet uuden kiukaan saareen naapuriapuna moottorikelkalla.

Kiitos Veli-Pekka ja Taito!

Toinen naapuri kertoi uskaltaneensa tänä talvena vain kerran autolla Puulan jäälle – silloin, kun piti viedä uusi kiuas saareen. Niin tärkeä on sauna, että suomalainen on valmis ottamaan löylyn vuoksi jopa sellaisia riskejä, jotka on totuttu yhdistämään vain pilkkiharrastukseen.

Suomessa on voimassa osittainen saunakieltolaki. Kun meillä oli vuosina 1919–1932 kieltolaki, salakapakat toimivat vilkkaasti ja viina virtasi. Nyt ajat ovat vakavammat. En hyväksy salasaunoja. Toivon, ettei löylyvesi missään pulppua pimeästi. Eikä virtaa pimeä hiki.

Korona pitää lyödä ilman löylyn lyömistä.

Itse olen saanut yhden kutsun saunaan. Arvostin elettä, mutta päätin, etten voi lipsua sosiaalisen eristäytymisen periaatteesta. Tässä ei ole kyse minusta, minun kehostani, kyse on meistä kaikista, keuhkoistamme.

Sotapropagandan parissa palvellut, jo entuudestaan hoikka Ukkini laihtui sotavuosina 27 kiloa, koska pilkuntarkkana luonteena halusi noudattaa elintarvikesäännöstelyä niin sanotusti viimeisen päälle.

En voi olla Ukkia huonompi.

Lyömätön löyly on nyt paras löyly.

Voin luopua saunomisesta.

Kunpa myös saunaoluista. Terveysviranomaiset ovat huolissaan alkoholinkäytön lisääntymisestä karanteeniolosuhteissa ja voin todeta, ettei huoli ole vailla pohjaa.

Pohja ei edes näy.

On yllättävää, kuinka hyvälle saunaolut voi maistui myös ilman saunaa. Tosin tämä kummallinen aika lisää myös mämmin ja mignon-munien kulutusta.

Lohdun aika.

Kirjoitan tätä etätyökonttorissani patiolla, aurinko paistaa, tien toiselta puolelta kantautuvat työn äänet. Naapuri rakentaa saunaa. Tällä viikolla tehtiin betonivalu. Näky tekee iloiseksi. Ja ahkeroinnin äänet. Sanotaan, että kun maailmanloppu uhkaa, kannattaa istuttaa omenapuu.

Sanoisin, että tärkeämpää on rakentaa sauna. Se työllistää.

Naapuri lupasi kutsua saunaan, kun se valmistuu. Arvelen, ettei se päivä osu tähän pandemiaan, mutta ehkä jo seuraavaan.

Uskon jossain päin saunatonta Suomea istuvan kirjoituspöydän ääressä tuleva menestyskirjailija, jonka romaanikäsikirjoituksessa Veikko Huovisen tuotannosta tuttu yhteiskuntaan sopeutumaton mieshahmo karkaa kinttupolkuja, purojen pohjia ja metsäautoteitä hyväksi käyttäen Uudeltamaalta ollen määränsä päänä oma rakas sauna jossain savolaisessa piiloisessa niemen notkossa tai saarelman siimeksessä.

Hän väistelee ihmisiä, ei käy kaupoissa, ryystää yön tunteina siilien maidot jonkun syrjäisen omakotitalon puutarhassa, varastaa lintujen talviruokintapaikkojen viimeiset rasvapötköt tai mitä niistä on jäljellä, saattaapa pysähtyä pilkillekin, turvavälit koko ajan huomioiden, katse pälyillen.

Se on fiktiota. Nyt ei pidä sooloilla!

Sanonta jouluksi kotiin ei sykäytä silloin, kun ollaan valmiiksi vankeina kotona, mutta eikö tämä kuulostakin hyvältä:

Juhannukseksi saunaan!