Presidentti Niinistö perustelee aktiivista koronarooliaan ruotsalaislehdelle: ”Olenhan minä presidentti”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheterin laajassa haastattelussa, miksi hän toimi aktiivisesti koronarajoitusten käyttöön ottamisessa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan Suomen politiikka koronaviruksen hillitsemiseksi on toiminut tähän asti hyvin.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että politiikkamme on onnistunut. Meillä on alhainen kuolleisuusaste ja myös tehohoitoa tarvitsevien määrä on alhainen, Sauli Niinistö sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin puhelimitse tehdyssä haastattelussa.

Ruotsissa koronapolitiikka on ollut täysin erilaista kuin Suomessa, ja Niinistöltä kysyttiin jopa kantaa maiden eroavaisuuksiin. Niinistö ei halunnut ottaa kantaa Ruotsin politiikkaan. Niinistön mukaan vasta jälkeenpäin tiedetään, mikä strategia oli paras.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lauantaina julkaistujen lukujen mukaan koronavirukseen oli Suomessa kuollut 49 ihmistä.

Presidentti Niinistö oli myös aktiivinen valmiuslain alkuponnisteluissa. Esimerkiksi ihmisten liikkumista on rajoitettu ja kouluja suljettu.

– Olin aktiivinen ja varoitin, Niinistö sanoi.

Kriitikkojen mukaan Niinistön olisi pitänyt olla jopa enemmän taustalla, koska Suomen presidentti vastaa pääasiassa ulkopolitiikasta. Kotimaan asiat kuluvat pääasiassa hallituksen hoidettaviksi. Niinistö koki hallituksen avustamisen kuitenkin tärkeäksi.

– Poikkeustilan asettaminen pitää tehdä yhdessä hallituksen kanssa. Ilmoitin hallitukselle, että meidän pitää tehdä se, Niinistö sanoi ruotsalaislehdelle.

Hän kehuu sitä, kuinka nopeasti hallitus valmisteli poikkeuslait. Hän myös perustelee hallituksen patistelua.

– Mitä sitten olisi ajateltu, jos olisin ollut koko ajan hiljaa. Olenhan minä presidentti, Niinistö sanoi.

Niinistö kehottaa suomalaisia myös kuuntelemaan ja noudattamaan annettuja ohjeita sekä rajoituksia. Niinistön mukaan rajoituksista piittaamattomien ihmisten rohkeus loppuu viimeistään sairasvuoteella.