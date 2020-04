Tässä ovat lauantain käänteet koronatilanteessa

Maailmalla on kuollut koronavirukseen jo 106 000 ihmistä. Eniten ihmisiä on kuollut Yhdysvalloissa. Suomen pääministeri Sanna Marinin mukaan Uudenmaan eristys jatkuisi tämänhetkisen tiedon mukaan ensi viikon sunnuntaihin asti.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maailmassa kuollut eniten ihmisiä Yhdysvalloissa. Suomessa uhriluku kasvoi lauantaina yhdellä.

Suomessa on kuollut kaikkiaan 49 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina. Kuolonuhrien määrä nousi perjantain luvusta yhdellä.

Valtaosa Suomen viruskuolemista on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Alueella on kirjattu 31 koronakuolemaa. Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella kuolemia on 14.

Sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä näyttää tasaantuneen, eikä se ole enää kasvanut pariin päivään. Sairaalahoidossa on lauantain tietojen mukaan koko maassa 235 ihmistä, joista tehohoidossa 80.

Eniten koronatartuntoja on varmistettu Helsingissä.

Varmistettuja koronatartuntoja oli todettu Suomessa lauantaina 2 905. Uusia tartuntoja kirjattiin 136.

Tavoite on THL:n mukaan testata tulevaisuudessa kaikki ihmiset, joilla epäillään tartuntaa. Myös muita ryhmiä, kuten matkoilta palaavia ja yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimijoita, on tarkoitus alkaa testata. Näin voisi olla mahdollista nopeuttaa suomalaisten töihin paluuta.

Marin: Uudenmaan eristys ei jatku

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo IS:n haastattelussa, että hallitus ei ole valmistelemassa jatkoa Uudenmaan eristämiselle. Jos eristystä haluttaisiin jatkaa, tulisi esitys jättää eduskunnalle pääsiäisen jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin.

Marin sanoo, että edellytys liikkumisen rajoittamiselle on sen välttämättömyys. Jos koronavirustartuntatilanne tasaantuu Uudenmaan ja muun Suomen välillä, edellytys ei pääministerin mukaan täyty.

Maaliskuun lopussa alkaneen eristyksen on ollut määrä jatkua ainakin 19. huhtikuuta saakka.

32 työntekijän karanteeni purettiin

Koronarintamalta saatiin lauantaina myös myönteisiä uutisia. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi, että Päijät-Hämeen keskussairaalassa on purettu 32 työntekijän karanteenit. Syy karanteenien purkuun on se, että keskussairaalan työntekijällä ei olekaan koronavirustartuntaa.

Työntekijän saama positiivinen koronatestitulos osoittautui virheelliseksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotti torstaina, että keskussairaalan oireettomalla työntekijällä olisi todettu koronavirus.

Yhdysvallat meni synkän listan kärkeen

Koronaviruksen uhrien määrä ylitti Yhdysvalloissa lauantaina 20 000:n rajan, ollen nyt eniten maailmassa, kertoo Reuters.

Korona on koetellut Yhdysvalloissa erityisesti New Yorkin kaupunkia.

Tähän saakka synkkää tilastoa johtaneessa Italiassa oli lauantaihin mennessä kuollut 19 468 ihmistä ja kolmantena olevassa Espanjassa 16 353.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että Yhdysvalloissa saattaa olla kesän jälkeen jopa 200 000 koronauhria, jos eristystoimenpiteitä aiotaan purkaa lähiaikoina.

Maailmanlaajuisesti koronapandemia on vaatinut 106 000 kuolonuhria. Tartuntoja on ilmoitettu 1,6 miljoonaa.