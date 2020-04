Vesan huoltoasemalla pelattiin miljoonia tuonut Eurojackpot-kuponki – pikkukaupungissa huhut kiertävät kuumina: ”Kyllä se kohta tulee katukuvassa näkymään”

Juvalla Etelä-Savossa arvuutellaan nyt kuumeisesti, kuka onnekas se oli, joka voitti Eurojackpotista perjantaina yli viiden miljoonan euron jättipotin.

Veikkaus-korttia käyttänyt asiakas pelasi onnenpelinsä viitostien varrella, Kettulan Nesteellä Juvalla. 5,2 miljoonan suuruinen voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut 5+1 tuloksen Eurojackpot-voitto.

Tätä suurempia päävoittoja on Suomeen tullut muiden muassa kaksi kertaa Tampereelle ja kerran Savonlinnan Kerimäelle vuonna 2017.

Viime vuoden elokuussa jysähti 92 miljoonan päävoitto Siilinjärvelle Pohjois-Savoon. Siellä potti jakautui 50 pelaajalle. Rinnakkaisvoittoineen kaikki kuittasivat 1,8 miljoonaa euroa puhtaana käteen.

– Kyllä se kohta tulee katukuvassa näkymään, kuka voittaja on, jos paikkakuntalainen on. Ja toivottavasti on, tuumaili Kettulan Nesteelle lauantaina päivällä autoillut Veli Ruotsalainen.

Se häntä kuitenkin hieman harmitti, ettei itse tullut pelanneeksi tällä viikolla.

– Ehkä olisi kannattanut, tiedä häntä.

Ruotsalainen tarinoi tutun huoltamon pihalla huoltamoyrittäjä Vesa Pylkkäsen kanssa. Yhtä mieltä miehet olivat siitä, että jättipotti olisi onnenpotku koko kunnalle, jos voittaja sattuisi paikkakuntalainen olemaan.

– Ja toivottavasti on. Se olisi iso ja mukava juttu tähän korona-aikaan. Pienelle paikkakunnalle se toisi melkoisen sysäyksen, etenkin kun meillä on ollut viime aikoina huonoja uutisia työllisyystilanteen osalta, Pylkkänen tuumi.

Huoltamoyrittäjä Vesa Pylkkänen toivoo, että hänen huoltamollaan pelattu Eurojackpotin viiden miljoonan voitto olisi osunut jollekin paikkauntalaiselle.

Maaliskuussa Juvalle saatiin varmistus siitä, että kunnan suurin teollinen työnantaja, ruotsalaisomisteinen salaattitehdas Salicon Oy siirtää koko tehtaan toiminnan Helsinkiin. Kaikki tehtaan 103 työntekijää menettävät työpaikkansa. Se on kova isku runsaan 6 000 asukkaan savolaiskunnalle.

Mahdollista kuitenkin on, että jättipotin voittaja on ohikulkija, tai joku viitostien perusparannustyömaan vierastyöntekijöistä. Heitä Kettulan Nesteellä käy päivittäin.

Juvalla alkoi jo perjantaina illalla armoton arvuuttelu, kuka onnekas viiden miljoonan euron voittaja on. Tässä voittajaa arvailevat Veli Ruotsalainen (vas.), Vesa Pylkkänen ja Kari Toiviainen.

Esko Asikainen ei sanonut olevansa kateellinen voittajalle, sillä jos jättipotti osui jollekin juvalaiselle, siitä hyötyy koko kunta.

Oiva Kolehmainen luki jo illalla Ilta-Sanomien verkkolehdestä, että jättipotti oli pelattu Juvalla, tutulla huoltoasemalla. Koronarajoitusten takia hän itse pelaa Eurojackpotia verkossa. Niin nytkin, mutta tuloksetta tällä kertaa.

Heidi Hänninen ei ollut puolen päivän aikaan lauantaina vielä kuullutkaan uutista miljoonavoitosta. Hieno juttu hänen mielestään kuitenkin ja toivottavasti voittaja on Juvalta ja käyttää voittonsa paikallisiin palveluihin.

– Vaikka liikenne on koronarajoitusten takia viitostiellä hiljentynytkin, niin kyllä meillä kävijöitä on siitä huolimatta. Mutta paljon on myös vakioasiakkaita, jotka käyvät viikoittain pelaamassa veikkauksen pelejä, Pylkkänen kertoi.

Puhelin alkoi hänellä piristä ja viestejä tulla jo pian arvonnan jälkeen perjantai-iltana. Kaikkia tuntui kiinnostavan tieto siitä, kuka voittaja mahtaa olla.

– Emmehän me sitä tiedä. Ei sellaista tietoa Veikkaus meillekään kerro. Ja yrittäjänä muutenkin pitää pysytellä neutraalina tällaisissa asioissa, vaikka sattuisi tiedon jostain saamaankin.

Pylkkänen suostui kuitenkin leikittelemään ajatuksella, että mitä sitten, jos hän itse sattuisi olemaan tuon viiden miljoonan euron voittaja.

– Todennäköisesti en aikanaan olisi tässä. Saattaisi olla vaikea pidätellä pokkaa, kun ihmiset kyselisivät. Ja onhan se niin iso summa rahaa, että ei sitä oikein ymmärräkään.

Se Pylkkästä kuitenkin hieman harmittaa, että koronarajoitusten takia asiakkaille ei voi nyt tarjota kakkukahveja. Huoltamon kahvila ja ulkoterassi on pidettävä kiinni. Kahvia saa paperimukissa mukaansa.

– Mutta voihan se olla, että kakkukahvitkin voiton kunniaksi vielä juodaan, jos tämä korona pian helpottaa.