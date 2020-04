Hanko on suosittu kohde. Kuvat kesältä 2018.

Hanko täyttyi pääsiäisen viettäjistä ja etätyöntekijöistä. Se ei kaupunginjohtajaa huoleta, vaikka kaupungissa ei ole todettu vielä yhtäkään koronavirustartuntaa.

Hangossa ei pelätä mahdollista koronatartuntojen aaltoa. Näin siitäkin huolimatta, vaikka kaupunki on täyttynyt viimeisten koronaviikkojen ja pääsiäisen aikana pääsiäisen viettäjistä ja etätyöntekijöistä.

Kaupunginjohtaja Denis Strandell kertoo, että Hangossa on tällä hetkellä jopa 1 000–1 500 ihmistä enemmän kuin siellä asuu. Hangon asukasluku on noin 8 400 ihmistä.

Strandell kertoo, että iso osa ihmisistä on saapunut Helsingistä, jossa on todettu kaikkein eniten varmistettuja koronavirustartuntoja, yli tuhat. Strandell sanoo, että torstaihin mennessä Hangossa ei oltu havaittu yhtäkään koronatartuntaa. Hanko kuuluu Uusimaahan, joka on eristetty muusta Suomesta.

– Meillä on paljon kesäasukkaita, jotka asuvat kerrostaloissa, omakotitaloissa ja villoissa. Kun Uusimaa on suljettu, niin miksi ihmiset eivät lähtisi normaalisti pääsiäisen viettoon Hankoon.

– Näimme jo 2–3 viikkoa sitten aikamoisen vaelluksen Helsingistä Hankoon, kun ihmisillä on kämppiä Hangossa. He tulivat tänne etätöihin, Strandell sanoo.

Se ei pelota, että Hankoon syntyisi uusi koronapesäke?

– Kun ihmiset liikkuvat, niin sitä kautta se virus leviää. Mutta toisaalta ei voi sanoa, että suurin syntipukki tai riski olisi se, että pääkaupunkiseudulta saapuu ihmisiä viettämään pääsiäistä Hankoon, Strandell toteaa.

Hän korostaa, että muita mahdollisia tartuntateitä on vaikka kuinka paljon. Hangossa on yksi Suomen vilkkaimmista satamista, jonne laivat saapuvat ulkomailta. Hangon läpi kulkee myös vuodessa noin 200 000 rekkaa, ja hankolaisia käy töissä muilla paikkakunnilla.

– Siten en varsinaisesti usko, että tämä on hirveän suuri riski, kun tänne tullaan pääsiäisen aikana. Odottaisin ja edellyttäisin, että ne, jotka tulevat, käyttäytyvät niin kuin muutenkin tämän kriisin aikana. Eli huolehditaan hygieniasta ja pidetään etäisyyttä, eikä liian suuria väkimääriä tunkeudu samoihin paikkoihin, Standell vastaa.

– Henkilökohtaisesti en usko, että tässä on mitään huolenaihetta.

– Se, että helsinkiläiset tulevat ja sairastuttavat hankolaiset, on teoreettinen ja hyvin pieni mahdollisuus, Strandell alleviivaa.

Hän uskoo jopa, että tämä tilanne sataa ”Hangon laariin”, kun ihmiset oppivat tekemään etätöitä Hangosta käsin. Se tuo kaupungille lisäeuroja.

– Kun normaaliolot jatkuvat, uskon, että etätyöskentely jatkuu suuremmissa määrin kuin aikaisemmin, Strandell sanoo.