Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä muistuttaa, että Uudenmaan rajoituksia tärkeämpää on huolehtia muiden sääntöjen noudattamisesta. HUSissa Uudenmaan sulkuun suhtaudutaan vaihtelevasti.

Mikkelin ja Pieksämäen alueella toimivan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (Essote) terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo olevansa huolissaan Uudenmaan aukeamisesta mahdollisesti seuraavasta mökkiläisaallosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Ilta-Sanomille, ettei hallitus valmistele ensi sunnuntaihin voimassa olevan Uudenmaan eristämisen jatkoa. Jos hallitus haluaisi jatkaa sitä, esitys olisi jätettävä eduskunnalle pääsiäisen jälkeen.

Rajoitustoimen jatkolle tarvitaan painavat perusteet, eikä niitä Marinin mukaan näytä enää olevan, koska Uudenmaan ja muun Suomen välinen tautitilanne on tasaantumassa.

Seppälä ei ota kantaa siihen, pitäisikö Uudenmaan eristystä jatkaa vai onko se järkevää lopettaa 19. huhtikuuta. Hän sanoo, ettei hän voi tietää koko maan strategista kokonaiskuvaa, jonka pohjalta päätökset tehdään. Seppälä korostaakin luottavansa hallituksen ja valtioneuvoston päätöksiin, sekä ymmärtävänsä monet näkökulmat.

Hän kuitenkin myöntää, että pahimmassa skenaariossa sulun päättyminen voisi tuoda liikaa uusmaalaisia Etelä-Savon mökkikuntiin, joissa koronatilanne on vielä hallinnassa ja tautiketjut pystytään jäljittämään.

– Hallitsematon ihmisvirta huolettaa luonnollisesti. Sikäli tilanne ei muutu mökkiläisten osalta hirvittävästi, sillä ei täällä pelkästään uusmaalaiset mökkeile. Nytkin mökeillä on ihmisiä. Siitäkin huolimatta, totta kai se lisää epidemian riskiä ja hankaloittaa tilannetta, jos pahimmalta epidemia-alueelta tulee paljon ihmisiä, Seppälä sanoo.

Seppälä vahvistaa, että jo tähän mennessä joiltain maakuntaan saapuneilta uusmaalaisilta on todettu koronavirustartunta. Paikallisväestöstä koronavirukseen sairastuneita ilman aiempaa matkustusta korkeamman esiintyvyyden alueelle tai lähikontaktia sairastuneeseen ei ole tarkistuksista huolimatta löydetty juuri lainkaan.

Seppälän mukaan taudin esiintyminen eteläsavolaisessa väestössä vaikuttaakin olevan hyvin hillittyä.

Sen takia toiveena Etelä-Savossa on, että matkailua vältettäisiin alueiden välillä yhä. Jos jostain syystä mökille on päästävä, on tärkeää noudattaa muita liikkumisrajoituksia.

Tällä Seppälä tarkoittaa sitä, että kaupassa käytäisiin jo kotikunnassa ja turha kahvittelu ja liikkuminen oman mökin ulkopuolella jätettäisiin hamaan tulevaisuuteen.

– Näiden muiden sääntöjen noudattaminen on mielestäni merkittävämpi asia, kuin se, onko Uusimaa kiinni vai ei. Tuskin se muutenkaan ikuisia aikoja on kiinni.

Seppälän mukaan mökkiläisten tuloon on jo ehditty varautua. Aiemmasta on otettu opiksi ja sairaanhoidon kapasiteettia on kasvatettu myös mökkiläisiä silmällä pitäen.

– Huomasimme, että tänne saavutaan muualta Suomesta ja mökeillä aiotaan viettää pitkiä aikoja. Koska mökeillä aiotaan viettää pitkiä aikoja, kapasiteettia kasvatettiin selkeästi. Olemme varautuneet merkittävästi normaalia suurempaan potilasmäärään, eli varautumissuunnitelmassa olemme huomioineet mökkiläiset.

Kapasiteetin pettämistä suurempana uhkana Seppälä pitääkin sitä, ettei Etelä-Savossakaan pystytä jatkossa jäljittämään kaikkia tautiketjuja ja näin ollen koronatartuntoja ei voida kuihduttaa olemattomiksi.

Se muuttaisi sairaanhoitopiirin strategian, joka on tähän mennessä pyrkinyt koronan kukistamiseen pelkän viruksen leviämisen hillitsemisen sijaan.

Uudenmaan sulku jakaa asiantuntijoiden mielipiteet. HUSin johto ei ole ottanut vahvaa kantaa Uudenmaan sulun puolesta tai sitä vastaan. Johdon linjana on, ettei rajoituksia saisi pääsääntöisesti lopettaa, mutta Uudenmaan matkustusrajoituksien jatkamisen tarpeesta sairaanhoitopiirillä ei ole ”vahvaa näkemystä”.

– Jos Uudenmaan matkustusrajoitusta ei jatketa, tulee väestölle tiedottaa, että sukuloimaan tai mökeille matkustavien tulee edelleen huolehtia fyysisen etäisyyden säännöistä ja käsihygieniasta, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi tiedotteessa.

Johdon linjaa vastaan on puhunut HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, joka on tyrmännyt Uudenmaan matkustusrajoitusten purkamisen.

Lehtosen mukaan Uudellamaalla pitäisi sen sijaan ryhtyä kolmen viikon kevennettyyn kotiarestiin. Lisäksi hän toivoisi hengityssuojapakkoa ja maksimissaan kahden ihmisen kokoontumisten sallimista.

Lehtosen mukaan rajoitusten höllentäminen voisi johtaa epidemian pitkittymiseen.

Kriittisesti rajoitusten purkuun suhtautui myös Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Jos liikkumisrajoitus poistetaan liian aikaisin, on mahdollista, että epidemian leviäminen kiihtyy. Tätä tulee punnita päätöstä tehdessä, Nuorti kertoi HS:lle.

Hänen mukaansa turvallisinta rajoitusten purku olisi vasta silloin, kun todettujen tautitapausten ja sairaalaan joutuneiden määrä on ollut kolme viikkoa laskussa. Toistaiseksi todetut tautitapaukset ovat nousussa, vaikkakin siihen voi vaikuttaa myös testausten määrä.

Nuortin mukaan arvio Uudenmaan avaamisesta tulee tehdä mahdollisimman lähellä 19. huhtikuuta.

– Meidän pitäisi arvioida sitä tilannetta lähempänä, Nuorti sanoi HS:lle.

Hallituspuolueiden politiikoista ainakin Mikko Kärnä (kesk) haluaisi jatkaa Uudenmaan eristämistä.

Uudenmaan avaus vaikuttaa epidemian leviämisen lisäksi talouteen. Rajoitustoimien purkamista kannattaakin myös Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Savolainen kertoi Helsingin Uutisille uskovansa koronan leviämisen olevan sitä luokkaa, etteivät uusmaalaiset enää merkittävästi levittäisi sitä muualla Suomessa.

– Lomakausihan on tuolloin jo ohi. Toki kaikki muut varotoimenpiteet on syytä säilyttää, hän sanoi Helsingin Uutisille.

Samalla Savolainen muistuttaa, että korona iskee varsinkin palveluvaltaisen Uudenmaan yritystoimintaan.