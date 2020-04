Etäoppilaiden mahdollisuudet kouluruokailuun vaihtelevat suuresti eri kunnissa – Helsinki poikkeaa monista muista

Siirtyminen kotiopetukseen on aiheuttanut monissa kunnissa haasteen kouluruokailun järjestämisessä.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden mahdollisuus kouluruokaan vaihtelee hyvin paljon kuntien välillä. Oppilaiden mahdollisuus kouluruokailuun on kuitenkin laajentunut koko ajan.

Useimmista Suomen muista kunnista poiketen Helsingissä ei etäoppilailla ole mahdollista hakea kouluruoka-annosta kotiin.

Joissakin kunnissa, kuten Tamperella ja Espoossa, oppilaat voivat hakea ruoka-annoksen koulusta kotiin. Jotkut kunnat taas kustantavat koululounaan oppilaille maksusitoumuksena. Myös ruoan jakelun tiheys vaihtelee. Vantaalla ruokaa jaetaan kahdesti viikossa, kun taas esimerkiksi Mikkelissä oppilaille jaetaan kuukausittainen elintarvikekassi ruoan valmistamista varten.

– Tällä hetkellä Helsingissä etäoppilaat voivat tulla syömään omaan kouluunsa normaalin kouluruoan. Emme ole siirtyneet take away -tyyppiseen ruokailuun, vaikka asiasta on tehty erilaisia malleja. Niiden etäoppilaiden määrä, jotka ovat käyneet syömässä koulussa, on varsin pieni ja menemme toistaiseksi tällä mallilla, kasvatuksen ja toimialan Katja Peränen kertoo.

Seinäjoella aloitetaan pääsiäisen jälkeen todenteolla päivittäinen aterioiden jakelu kotiopetuksessa oleville oppilaille. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierulan mukaan käynnistys on sujunut yllättävän kitkattomasti.

– Aloitamme aterioiden jakamisen 14 koulussa niille kotiopetuksessa oleville oppilaille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostissa ruoan hakemisesta. Aikataulua on hieman portaistettu aakkosjärjestyksen mukaan, ettei jakelupisteille tule kerralla liian paljon ruoan hakijoita. Toistaiseksi 6800 etäoppilaasta 1700 on ilmoittautunut hakevansa aterian, mutta määrä todennäköisesti vielä kasvaa, Vierula kertoo.

– Meillä on hyvä kapasiteetti tuottaa ruokaa. Kaupunkialueelle ruokaa tulee keskuskeittiöltä, jossa voidaan valmistaa vaikka 10 000 ateriaa. Kauempana meillä on omat koulukeittiöt, joissa myös pystytään valmistamaan tarvittava ateriamäärä. Vaikka ruoan jakaminen kouluissa aiheuttaa pieniä haasteita, tämä on meille ehdottomasti helpoin tapa. Ihmisetkin tuntuvat olevan yleisesti ottaen tyytyväisiä.

Mikkelissä päädyttiin malliin, jossa oppilaille jaetaan kuukausittain elintarvikekassi. Menekki on ollut varsin suuri.

– Katsoimme, että kouluruokailu kuuluu kaikille perusopetuksessa oleville. Vaihtoehtoina ovat normaali- tai kasvisruokakassi. Huhtikuun ruokakasseja tilasi reilut 3300 oppilaan perhettä, eli noin 70 prosenttia oppilaista. Kuukausittaisen kassin arvo on noin 40 euroa, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen kertoo.

Mikkelin palvelupäällikkö Mia Hassisen mukaan ruokajakelun järjestäminen nopealla aikataululla aiheutti melkoisia haasteita. Ruokakassit sisältävät peruselintarvikkeita, jotka eivät vaadi katkeamatonta kylmäketjua.

– Aikataulu oli hyvin tiukka. Päätöksestä ehti kulua vain viikko ensimmäisten kassien jakeluun, eli vanhemmille jäi turhan vähän aikaa tehdä tilauksia. Lisäksi meillä on jonkin verran maahanmuuttotaustaisia perheitä, joilla oli ehkä myös kielellisiä vaikeuksia. Toukokuun ruokakassin jakelussa otamme opiksi ensimmäisen kerran kokemuksista, Hassinen kertoo.

Myöskään kaikkien elintarvikkeiden saaminen ei ollut Hassisen mukaan itsestäänselvyys, kun useat kunnat tilasivat samanaikaisesti suuri määriä tiettyjä ruokatarpeita.

– Elintarviketeollisuudella oli vaikeuksia toimittaa näin pikaisella suuria määriä tiettyjä vähittäiskauppapakkauksia, koska myös monessa muussa kunnassa on päädytty kouluruokailun osalta samankaltaiseen ratkaisuun. Säilykehernekeiton saatavuus ei siis ollutkaan enää itsestäänselvyys.

Lapin kunnissa kouluruokailun järjestäminen etäoppilaille vaihtelee paljon kunnittain. Joissakin kunnissa ruokailu järjestetään vain lähiopetuksessa oleville, osa jakaa kouluaterioita mukaan vietäväksi kouluissa ja esimerkiksi Simossa ja Sallassa oppilaille maksetaan ruokarahaa maksusitoumuksena.

Pohjois-Suomessa ruokajakelun suurimpana haasteena ovat pitkät välimatkat kodin ja koulun välillä. Esimerkiksi Utsjoella ja Kemissä koululaisten ruoka-annoksia on alettu toimittaa myös oppilaiden koteihin.

Utsjoella ruoanjakelu tapahtuu vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiolan mukaan valtaosaltaan kotikuljetuksena.

– Ne oppilaat, jotka ovat oikeutettuja koulukuljetukseen, ovat olleet oikeutettuja myös kouluaterian kotiinkuljetukseen. Suurin osa 160 oppilaastamme on koulukuljetuksen piirissä ja saavat siis ruoka-annokset kotiinsa. Jakelu on jatkunut reilut kaksi viikkoa ja sujunut yllättävän kivuttomasti, Tapiola kertoo.

Vaikka kunnilla ei ole hallituksen linjauksen mukaan velvollisuutta järjestää kotiopetuksessa oleville oppilaille ruokailua, Tapiolan mukaan Utsjoella kunnan omat työntekijät ja taksiyritykset lähtivät hyvin mukaan.

– Tarjoamme kouluruoan kaikille halukkaille. Teimme oppilaiden perheille kyselyn, jossa ei tarvinnut perustella tarvetta, vaan ainoastaan halukkuutensa saada kouluruokaa. Ruokakuljetuksia olemme järjestäneen joka toinen päivä, Tapiola sanoo.

– Annokseen kuuluu lämmitettävä pääruoka ja mahdollisesti leipä ja salaatti. Annoksen hinta on suunnilleen sama kuin normaalin kouluruoan, vaikka kuljetukset tuovat jonkin verran lisäkustannuksia. Päätimme kuitenkin tukea oppilaiden perheitä, koska aika suuri vastuu opetuksesta on nyt siirtynyt koteihin.

