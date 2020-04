Koronan tukalat oireet yllättivät tartunnan saaneen THL:n ylilääkärinkin – kertoo nyt avoimesti koettelemuksesta: ”Se oli raskasta”

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on toipunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

– Se oli raskasta, mutta haluan ajatella, että kokemusasiantuntijuus ei ole terveydenhuoltoalalla huono asia, Hanna Nohynek sanoo, kun pahin on jo takana.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on Suomen tunnetuimpia rokotuslääkäreitä ja infektiotautien asiantuntija.

Korona iski häneen siinä missä tuhansiin, kenties kymmeniintuhansiin, muihin suomalaisiin.

Nohynek kävi läpi koronavirussairauden vaiheet maaliskuussa ja on nyt toipunut siihen kuntoon, että työmatka pyörällä töihin sujui kiirastorstaina lähes kuten ennenkin.

– Oli yllätys, miten tukalat oireet olivat. Koronavirus on vakava tauti, Nohynek sanoo asiantuntijalääkärin painotuksella.

Nohynek on kertonut sairastumisestaan avoimesti, koska moni suomalainen potee nytkin sairautta kotonaan. Hänen mukaansa näille ihmisille ja terveydenhuollon ammattilaisille pitäisi paremmin pystyä kuvaamaan taudin erilainen ja monivaiheinen kulku. Siihen THL:n asiantuntijalääkärillä on nyt mahdollisuus oman kokemuksen kautta.

Vaikka sairastuminen oli kokemus jota kukaan ei kohdalleen toivo, katsoo hän siitä olleen hyötyä myös ammatillisesti.

– Sillä edellytyksellä, että ei anna yksilöllisen kokemuksen häiritä tieteellistä kriittisyyttä, hän sanoo.

Nohynek vertaa kolme viikkoa kestänyttä sairastumiskokemustaan trooppiseen denguekuumeeseen. Dengeuen vakavissa muodoissa kuolleisuus ilman on hoitoa 20 prosenttia. Sellaiseen Nohynek sairastui työmatkalla Filippiineillä 1998.

– Denguekuumeen vuoksi oli viikon Auroran sairaalassa. Nyt en joutunut sairaalaan, mutta korona vei minut heikkoon kuntoon.

Nohynek on tehnyt työuransa tarttuvien tautien tutkimuksen ja ehkäisyn parissa. Hänen asiantuntemustaan kysyttiin esimerkiksi kun Suomi valmistautui 2010-luvun alussa maailmalla riehuvaan sikainfluenssaan. Nohynek on myös varoittanut suomalaisia rokotevastaisuuden vaaroista, jotka voivat johtaa laumasuojan katoamiseen. Hän on korostanut kausi-influenssaa vastaan otettavan rokotesuojan kansanterveydellistä merkitystä.

Nohynekille on tuttua, että monet tarttuvat sairaudet kuten vaikka denguekuume, ovat trooppisten maiden ongelma. Nyt ihmiskunnan riesaksi ilmaantunut uusi vitsaus iski keskellä pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

Nohynek osallistui maaliskuun alussa Tukholmaan Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen kokoukseen. Siellä keskusteltiin meningokokkitaudeista, mutta sivuttiin myös Aasiassa ja Euroopassa leviävää uutta covid-19 virusta.

Ennen kokouksen alkamista Nohynekilla oli aikaa pistäytyä Erik Johanssonin valokuvanäyttelyssä, joka oli esillä Tukholman Fotografiska-museossa.

Jos joku paikka on viruksen leviämiselle otollinen, niin juuri sen kaltaiset olosuhteet, jotka museossa vallitsivat.

– Siellä oli aivan hirveästi ihmisiä kiinni toisissaan, Nohynek muistelee.

Sitten alkoi työmatka. Nohynek kokousti eurooppalaisten kollegoidensa kanssa kaksi päivää, illalla mentiin kollegojen kanssa illalliselle. Tuolloin liikkumisen ja kokoontumisen rajoitukset olivat vielä puheen asteella koronaviruksen torjunnassa.

– Istuin belgialaisen, ranskalaisen ja italialaisen kollegan kanssa lähekkäin, kasvokkain siinä puhuttiin, hän muistelee.

Missä virus tarttui, sitä on mahdoton sanoa. Nohynek uskoo, että todennäköisimmin valokuvanäyttelyn tungoksessa. Toisaalta asiantuntijakokouksen osallistujienkin keskuudessa oli muita sairastuneita.

Maaliskuun puolivälissä ensioireet alkoivat. Ne olivat kuin oppikirjasta: kuumetta, vilunväristyksiä, jäsenten- ja päänsärkyä.

– Koska minulla on kausi-influenssarokotesuoja, aavistin heti mistä muusta kuin influenssasta voisi olla kyse.

Sitten oireet pahenivat. Pahoinvointia, haju- ja makuaisti katosivat, ripuli ja hengitysoireet astuivat kuvaan.

– Yskänpuuskat olivat ankaria. Ja väsymys oli kova.

Nohynek yritti tehdä töitä etänä. Hän muun muassa osallistui maailman terveysjärjestön WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän kokoukseen tietokoneen välityksellä.

– Ne olivat kuuden tunnin mittaisia intensiivisiä sessioita joissa piti osallistua aktiivisesti keskusteluun. Olin niin väsynyt, että välillä huomasin nukahtavani kesken pohdintojen.

Lääkärinä Nohynek tiesi, että koronavirukseen ei ole täsmähoitoa, lähinnä kyse on oireiden lievittämisestä.

– Kuumetta ja lihassärkyä hoidin parasetamolivalmisteilla. Juominen ja riittävä suolojen saanti on tärkeää, että ihminen ei kuivu – ja tietysti lepo.

Koronaviruspandemian selättämisen suhteen rokotteilla Nohynek on toiveikas.

– Tilanne on sittenkin aika hyvä. Tutkittavana on yli 60 mahdollista rokotekandidaattia, joten uskon rokotteen syntyvän. Se ei ehdi ensimmäiseen aaltoon, tuskin toiseenkaan, mutta ensi vuoden alussa tai mahdollisesti tulevaan kolmanteen aaltoon meillä voi olla jo rokote, Nohynek sanoo.

Samaan aikaan rokotteen kehittelyn kanssa luonto rakentaa itse immuniteettia taudin jo läpikäyneille.

– Arvelen, että minulla on nyt immuniteetti tautiin. Se mahdollistaisi vierailut muun muassa koronapotilaiden luona. Ja verenluovutuksen, jos vasta-aineita ryhdytään käyttämään vakavasti sairaiden hoidossa, Nohynek sanoo.