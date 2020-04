IS koosti seitsemän avointa kysymystä suojavarustesotkusta.

Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema sai lähteä suojavarusteskandaalin jälkeen. Vaikka työministeri Tuula Haatainen (sd) piti perjantaina tiedotustilaisuuden johtajan vaihdoksesta ja tilaisuudessa selitettiin maskigaten kulkua, jäi Huoltovarmuuskeskuksen hengityssuojain- ja suojavarustekauppojen ympärille vielä useita avoimia kysymyksiä.

1. Keiltä kaikilta on tehty tilauksia?

Työministeri Haataisen järjestämässä tiedotustilaisuudessa jäi epäselväksi, keiltä kaikilta Huoltovarmuuskeskus on tilannut suojavarusteita.

HVK:n tietojen mukaan kauppatoimet etenevät normaalisti ja tilauksia on tulossa luotettavilta kumppaneilta ensi viikolla. Tiedotustilaisuudessa ei kuitenkaan selvinnyt, kenen kautta ne on tilattu ja mitä tavarat ovat tulossa.

Vahvistusta ei saatu edes siihen, onko Tiina Jylhän ja Onni Sarmasteen kanssa sovittu useammista kaupoista, kuin mitä mediassa on ollut esillä.

Myöskään kiinalaiset osapuolet eivät ole tiedossa tai vielä julkistettavissa.

Myös kotimaisten toimijoiden kanssa on neuvoteltu ja kahden yrityksen kanssa on sovittu jo kaupoista.

Nyt onkin sovittu jo tilauksesta, joka tuo 350 000 nenä- ja suusuojainta päivässä. Yrityksen nimiä ei ole paljastettu.

Yritykset voidaan paljastaa tiistain jälkeen, mikäli niitä ei katsota salassa pidettäväksi tiedoksi.

Tiina Jylhä.

2. Nähdäänkö kohun seurauksena enemmän väistymisiä?

Toistaiseksi Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja Tomi Lounema on ainoa, joka on joutunut väistymään puutteellisen menettelyn ja luottamuspulan vuoksi.

Esimerkiksi Haatainen ei suoraan kommentoinut oman asemansa tukevuutta tiedotustilaisuudessa, vaan viittasi, että tiistain jälkeen käydään keskusteluja, joiden pohjalta tehdään tarvittavia päätöksiä.

– Ministerinä minulla on vastuu siitä, että HVK toimii ja että se noudattaa niitä toimintaperiaatteita, joita siltä edellytetään. Olen pyytänyt selvitystä, ja sen perusteella katsotaan, miten toimitaan, Haatainen kommentoi

Samalla kerrottiin, että selvitysten pohjalta voidaan tehdä muutoksia HVK:n toiminnassa, mikäli niitä vaaditaan.

Tomi Lounema.

3. Saadaanko rahoja takaisin Sarmasteelta?

HVK:n hallituksen puheenjohtajan Ilona Lundström ei voinut Haataisen tiedotustilaisuudessa vahvistaa, että tullaanko rahoja saamaan takaisin. Samaa kieltä puhui eilen omassa tiedotustilaisuudessaan väistynyt HVK:n toimitusjohtaja Lounema, joka ei osannut kertoa, onko Sarmasteella maksukykyä mahdollisiin palautuksiin.

Sarmasteen kautta Suomeen toimitetut maskit osoittautuivat testeissä sopimattomiksi sairaalaoloihin.

HVK pyrkii kuitenkin vähentämään taloudellisia vahinkoja erinäisin toimin.

4. Kuinka laadukkaita jo tilatut suojavarusteet ovat ja paljon saapuneiden laatu jäi standardeista?

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Lundströmin mukaan laatua ei voida etukäteen varmistaa markkinatilanteen takia.

Jo saapuneiden suojainten tekniset ominaisuudet tullaan julkistamaan ensi viikolla siltä osin, kun ne ovat julkisia.

HVK:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetty Janne Känkänen sanoi uskovansa, että tekniset ominaisuudet tulevat olemaan ainakin osaksi julkista tietoa.

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkäinen (vas.), työministeri Tuula Haatainen ja Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström tiedotustilaisuudessa pitkänäperjantaina.

5. Mitä saapuu milloinkin?

Tästäkään ei ole varmuutta. Lundströmin mukaan on hyvin vaikeaa varmistaa, mitä saapuu missäkin lentokoneellisessa, vaikka yleiskuva tilauksista on olemassa.

6. Kuka seuraa väliaikaista johtajaa ja milloin?

Janne Känkänen toimii HVK:n johtajana toistaiseksi. Valtioneuvosto tekee myöhemmin päätöksen varsinaisen toimitusjohtajan nimityksestä, mutta aikataulusta ei kerrottu.

7. Kuinka paljon kaikki tulee maksamaan?

HVK on itsenäinen organisaatio, joka vastaa kaikista hankinnoista budjetin puitteissa ja STM:n toimeksiannon mukaan. Väistynyt toimitusjohtaja Lounema on vahvistanut, että Sarmasteelle on maksettu koko kauppasumma, eli viisi miljoonaa euroa ja Jylhälle puolet kauppasummasta.

Lounema myös kertoi, että suojavarusteista joudutaan maksamaan paikoin normaalia markkinahintaa korkeampia hintoja, mutta tarkkoja euromääriä tai suhdelukuja hän ei suostunut paljastamaan.

Tällä hetkellä on epäselvää, mikä on tähän asti solmittujen suojavarustetoimitusten hinta – tai paljonko hankinnat tulevat kaikkineen maksamaan pandemian aikana. Joka tapauksessa hintalappu kriisiytyneillä suojavarustemarkkinoilla tulee olemaan veronmaksajille karmean suuruinen.