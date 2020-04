Maskiskandaali oli valmis, kun selvisi, mitä oli saatu ja keneltä ne oli tilattu.

Huoltovarmuuskeskuksen operaatioon hankkia suojamaskeja Suomeen liittyvät kaikki draaman ainekset.

On pikavippi- ja kauneusalan yrittäjää, miljoonien eurojen rahansiirtoja ulkomaille tilin jäädytyksineen sekä epäkurantiksi osoittautunut tavaraerä.

Näin asiat etenivät.

24. maaliskuuta

Huoltovarmuuskeskus avaa varmuusvarastonsa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee ilmoittaa Ylen A-studiossa, että ministeriön määräyksellä varastot avataan. Käyttöön tulee miljoonia kirurgisia suojaimia ja maskeja.

Pian selviää, että varmuusvarastojen hengityssuojaimet ovat vanhentuneita. Osa suojaimista on niin huonossa kunnossa, että niiden osia on hapertunut.

Sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen perusteella Huoltovarmuuskeskus ryhtyy hankkimaan markkinoilta lisää suojaimia.

STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kertoi maaliskuussa historiallisesta päätöksestä: valmiusvarastot aukaistaan. Tarkoituksena oli saada suojavälineitä terveydenhuollolle. Pian kuitenkin kävi ilmi, että varastojen hengitysmaskit ovat vanhentuneita.

3. huhtikuuta

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoo, että Suomeen on tilattu 11 lentokoneellista suojavarusteita koronapandemian vastaiseen taisteluun.

Ensimmäinen lento saapuisi maanantaina 6. huhtikuuta.

5. huhtikuuta

Arvovaltainen sanomalehti The New York Times hehkuttaa, miten Suomi on parhaiten pandemiaa vastaan varautunut maa Pohjoismaissa. Lehden mukaan Suomella on kadehdittava määrä suojavarusteita.

7. huhtikuuta

Helsinki-Vantaalle laskeutuu Finnairin lentokone, joka tuo 2 miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityssuojainta.

8. huhtikuuta

VTT:n laboratoriotesteissä Tampereella paljastuu, etteivät Suomen valtion Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet sovellu sairaalakäyttöön.

9. huhtikuuta

Suomen valtion epäonnistunut hengityssuojainkauppa kietoutuu omituiseen vyyhteen, kertoo Suomen Kuvalehti.

Valtio ei tilannut suojaimia suoraan Kiinasta, vaan pikavippiyhtiötä pyörittäneeltä, ulosotossa olevalta Onni Sarmasteelta.

Virossa kauneusklinikkaa pitävä Tiina Jylhä väitti sopineensa maskitoimituksesta. Hänen mukaansa Sarmaste vei miljoonakaupan ilmoittamalla Huoltovarmuuskeskukselle väärän belgialaisen tilinumeron.

Sarmasteen versio oli päinvastainen ja hän väitti, että hän on tehnyt yrityksensä kautta suorat kaupat.

Kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä.

9. huhtikuuta

Toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoo tiedotustilaisuudessa, että keskus teki kaupat Onni Sarmasteen kanssa. Lisäksi keskus teki erillisen sopimuksen Tiina Jylhän kanssa.

Keskus sopi molempien kanssa noin 5 miljoonan euron kaupoista.

Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi ja se on jäädytetty. Sarmasteelle rahat on maksettu kokonaan.

Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja Tomi Lounema piti vielä kiirastorstaina tiedotustilaisuuden, jossa selitti outoa maskivyyhtiä. Työministeri Haatainen ei kuitenkaan ollut tyytyväinen HVK:n selvityksiin ja Lounema joutui eroamaan.

10. huhtikuuta

Tiina Jylhän kauneusklinikka markkinoi suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla, kertoo Helsingin Sanomat. Sertifikaatti kuuluu kiinalaisten rekisterien perusteella toiselle yritykselle.

Työministeri Tuula Haatainen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) julkaisee Twitter-viestin kello 12.32, jossa hän kertoo vaatineensa Huoltovarmuuskeskuksen johdolta lisäselvitystä epäkohdista. Hän edellyttää selvitystä välittömästi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo IS:lle, ettei Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja nauti enää pääministerin luottamusta.

Ministeri Tuula Haatainen pitää tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoo toimitusjohtaja Louneman erosta. Ero astui voimaan välittömästi. Haatainen on nimennyt Janne Känkäsen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Haataisen kanssa tiedotustilaisuudessa paikalla ollut Känkänen kertoi, että Huoltovarmuuskeskus on tähän mennessä sopinut kahden kotimaisen yhtiön kanssa suojainkaupoista. Näistä yhtiöistä on varmistuttu VTT:ssä ja TEMissä.

Känkänen myös sanoi, että hän käynnistää laajemman auditoinnin Huoltovarmuuskeskuksessa. Känkäsen mukaan tullaan varmistamaan, että tehtyihin varustekauppoihin ei liity epäselvyyksiä.