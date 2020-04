Koronatilanteessa on tapahtunut käänteitä niin Suomessa kuin maailmalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut uusia lukuja varmistetuista koronavirustartunnoista.

Suomessa on nyt varmistettuja tartuntoja 2 769, joista uusia tartuntoja on 164. Kuolleita koronan aiheuttamiin tauteihin on 48 eli kuusi enemmän kuin päivää aiemmin. Sairaalassa on 236 potilasta, tehohoidossa 81.

Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.

Hoitaja pukeutuu suojavarusteisiin Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä 7. huhtikuuta 2020.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja erosi

Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema on pyytänyt eroa tänään, kertoi työministeri Tuula Haatainen (sd) tiedotustilaisuudessa. Haataisen mukaan Louneman ero astuu voimaan välittömästi.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteen mukaan Louneman irtisanoutumisen syynä on viime päivinä laajasti julkisuudessa olleiden hengityssuojainhankintojen puutteellinen menettely ja siitä seurannut luottamuspula.

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen (oik.), työministeri Tuula Haatainen (vas.) ja Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström poistumassa tiedotustilaisuudesta pitkänäperjantaina 10. huhtikuuta 2020 Valtioneuvoston linnassa Helsingissä.

Koronan takia kuolleita noin 100 000

Maailmanlaajuisesti koronaan on kuollut noin 100 000 ihmistä.

Eniten kuolonuhreja on Italiassa, yli 18 000, ja Yhdysvalloissa, lähes 17 000.

Todettuja koronatartuntoja maailmassa on jo yli 1,6 miljoonaa, joista suurin osa – lähes puoli miljoonaa – Yhdysvalloissa.

Toisaalta positiivinen viesti saatiin Espanjasta, jossa kuolemia oli vähiten kahteen viikkoon.

Ahvenanmaalta apua koronasuojapulaan?

Ahvenanmaalainen Optinova haluaa tarjota Huoltovarmuuskeskukselle apua, joka voisi auttaa ainakin osin sairaalahengityssuojien pulaa.

Toistaiseksi Huoltovarmuuskeskus ei tiettävästi ole ilmaissut kiinnostusta tarjoukselle. Se ei vastannut Taloussanomien kommenttipyyntöön Optinovasta.

Optinovasta ei arvuutella syytä, mutta toivotaan yhteistyön vielä aukeavan. Optinova ei omien sanojensa mukaan ota välityspalkkiota vaan lupaa työn kokonaan ”pro bonona”.

Tarttuuko koronavirus sittenkään kovin helposti pinnoilta?

Saksalaisen Bonnin yliopiston alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että koronavirustartunnan saaminen ovenkahvasta tai ostoskärrystä ei ole ehkä sittenkään kovin todennäköistä.

Tutkijat eivät ole toistaiseksi päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka kauan koronavirus pysyy elossa esineiden pinnoilla ja kuinka tehokkaasti se tarttuu niiden kautta.

Alustavissa tutkimuksissa paikallisten kodeissa on saatu viitteitä siitä, kuinka koronavirus toimii. Koronavirusta löydettiin muun muassa kaukosäätimistä, pesualtaista, kännyköistä, käymälöistä sekä ovenkahvoista otetuista näytteistä, mutta kyse oli kyse ”kuolleiden” virusten rna:sta, joka sisältää viruksen geneettiset tiedot.

Ainakin 150 kuninkaallista saanut tartunnan

Ainakin 150:n Saudi-Arabian kuningashuoneen jäsenen uskotaan saaneen koronavirustartunnan, uutisoi New York Times keskiviikkona. Lehdelle asiasta kertoi hovia lähellä oleva lähde.

Paikallisen eliittisairaalan kerrottiin valmistautuvan siihen, että kuningashuoneen jäsenille tarvitaan lähitulevaisuudessa noin 500 paikkaa, kun tartunnat lisääntyvät kuninkaallisten ja heitä lähellä olevien piireissä.

Tulossa kaikkien aikojen tartuntapäivä Suomessa?

HUSIN entinen toimitusjohtaja ja nykyinen kansanedustaja Aki Lindén (sd) hämmästyi autopaljoutta ruokakauppojen parkkipaikoilla eilen päivällä. Lindénin twiitti keräsi paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

– Eilen Mikael Agricolan päivänä oli markettien parkkipaikoilla sellaiset automäärät, että päivä jäänee tämän koronaepidemian historiaan kaikkien aikojen tartuntapäivänä. Hyvät ihmiset - ei tämä kriisi tällä tavalla lopu tai vähene. Katsokaa muita maita, hän twiittasi.

Lindén muistutti, että oireettomia kantajia on huomattava määrä.

Asuntojen hinnat romahtavat

Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että asuntojen hinnat Suomessa voivat pudota 5–8 prosenttia koronaviruskriisin takia. Asuntokauppojen määrä voi ekonomistin mukaan vähentyä jopa 30–50-prosenttia normaalista.

– Jos asuntovelallisille hakee hopeareunusta tässä tilanteessa, niin heidän ei tarvitse pelätä korkojen nousua. Korot pysyvät pidempään alhaalla.