Suomessa on kuollut nyt 48 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Määrä on noussut eilisestä 6:lla. Sitä ennen luku oli noussut 2:lla keskiviikosta.

Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on 2, 60–79-vuotiaita on 11, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.