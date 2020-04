Maki tylsistyi, margai vaeltelee... Näin Korkeasaaren eläimet reagoivat yleisön katoamiseen

Yleisön puuttuminen on vaikuttanut osaan Korkeasaaren eläimistä.

Korkeasaaren johtajan mukaan yleisön puuttuminen on vaikuttanut osaan eläimistä, mutta toisiin ei lainkaan.

Useimpien maailman eläintarhojen tapaan myös Helsingin Korkeasaari on joutunut sulkemaan ovensa yleisöltä koronavirusepidemian seurauksena. Yleisön katoamisella ja rutiinien muuttumisella on luonnollisesti ollut vaikutusta myös eläintarhojen asukkien elämään ja rutiineihin.

Yhdysvalloissa chicagolaisessa akvaariossa asuvat pingviinit kuvattiin vaeltelemassa pitkin yleisöstä tyhjentyneitä käytäviä. Alkuviikosta Hongkongissa sijaitsevassa Ocean Park -teemapuistossa taas saatiin iloisia uutisia, kun kaksi puiston pandaa olivat ryhtyneet lisääntymispuuhiin mahdollisesti uteliaiden silmäparien poistumisen seurauksena. Eläintarhanhoitajat olivat odottaneet tapahtumaa yli vuosikymmenen ajan.

Korkeasaaressa eläintenhoidosta ja suojelusta vastaava johtaja Nina Trontti kertoo, että vastaavia tapahtumia ei Helsingissä ole ainakaan toistaiseksi nähty. Yleisön katoaminen on silti vaikuttanut näkyvällä tavalla myös moniin Korkeasaaren eläimiin.

– Lisääntymiseen liittyviä havaintoja meillä ei ole, mutta useampiin nisäkkäisiin liittyvää muutosta on kyllä havaittu, hän sanoo.

Trooppisten eläinten kotina toimivassa Africasia-talossa elämä on Trontin mukaan jatkunut aivan entiseen malliin. Talossa eläviin lajeihin kuuluu esimerkiksi useita käärmeitä, sammakoita, liskoja ja trooppisia lintulajeja.

– Myös Kissalaaksossa tiikerit käyttäytyvät kuulemma kuten ennenkin. Mutta Amazonia-talossa margai, joka on pieni kissaeläin ja uusi laji meille, on iltapäivisin ollut rohkeammin tutustumassa tarhaansa, Trontti kertoo.

Margai.

Hänen mukaansa myös Amazonian matelijat ovat olleet viime viikkoina enemmän esillä.

Osa eläimistä taas on muuttunut entistä aremmiksi ihmisiä kohtaan, kun ihmisiä on käynyt tarhan luona aiempaa vähemmän. Yksi havaittu muutos on nähtävissä Korkeasaaren villisikatarhassa.

– Villisiat päräyttävät oman ”vuh”-varoitusäänensä ilmoille aiempaa nopeammin, kun tarhan ohitse kulkee ihmisiä, ja lähtevät siitä kipittämään mäkeä päin. Samanlaista havaintoa on tehty markhoreista eli kierteissarvivuohista, jotka ovat olleet vähän säikympiä kun iltavuorolainen kävelee tarhan reunaa.

Villisika.

Kierteissarvivuohi.

Myös päinvastaista muutosta on eläinten keskuudessa havaittu.

– Kuulin että mustamakit tulevat aiempaa helpommin katsomaan tarhan ohitse kulkevia työntekijöitä. Niille kävijät ovat olleet virike ja nyt niillä on ehkä vähän tylsää, Trontti nauraa.

Mustamaki.

Koronakriisin aikana eläimiä hoidetaan normaaliin tapaan, eli niiden rutiinit eivät suuresti muutu. Korkeasaaressa on Trontin mukaan pyritty varautumaan hoitajien mahdolliseen sairastumiseen, jotta eläinten hyvinvointi pystytään varmistamaan myös poikkeusoloissa.

– Iso osa hoitajista on ihan normaalisti täällä saaressa. Ne jotka pystyvät tekemään etätöitä, tekevät etätöitä.

New Yorkissa Bronxin eläintarhassa asuvalla tiikerillä on todettu koronavirustartunta, jonka se on ilmeisesti saanut oireettomalta hoitajalta. Trontin mukaan Korkeasaaressa seurataan tarkasti kansainvälisten eläintarha- ja eläinlääkärijärjestöjen välittämiä tietoja, joiden mukaan tehdään tarvittaessa muutoksia eläinten hoitokäytäntöihin.

– Osa lajeista on alttiimpia taudeille kuin toiset. Mutta eläintarhassa ollaan aika vähäisessä kontaktissa eläinten kanssa, joten tarvittava varoetäisyys tulee jo luonnostaan.