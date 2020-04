Pääsiäisen säähän tulee äkillinen muutos – jopa 15 senttiä lunta

Auringossa ulkoilijoiden kannattaa suojautua, koska UV-indeksi on liki kesäisissä lukemissa.

Pääsiäisen sää alkaa monin paikoin hyvässä ulkoilukelissä, mutta muuttuu sunnuntaina täysin, kertoo Ilmatieteen laitos.

Pitkäperjantaina ja lauantaina on aurinkoista, tosin yksittäisiä lumi- ja räntäkuuroja liikkuu varsinkin maan etelä- ja keskiosissa, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta. Lämpötilat liikkuvat perjantaina ja lauantaina samoissa lukemissa: viiden asteen molemmin puolin eteläisessä ja keskisessä Suomessa, Lapissa pakkasen puolella. Lauantaina lumikuuroja voi esiintyä lähinnä Itä-Suomessa.

– Varsinainen muutos tulee sunnuntain aikana. Ehkä jo sunnuntain vastaisena yönä alkaa pilvistymään ja sateet voivat yltää jo sunnuntaina aamusta maan länsiosiin, ja siinä myös tuulet voimistuvat, Karusto kertoo.

Sateet leviävät pääsiäissunnuntaina laajalti koko maahan ja tulevat etelässä todennäköisesti vetenä ja mitä pohjoisemmas mennään, sitä lumisempana.

– Maan keskiosissa on vähän kaikenlaista olomuotoa tulossa. Sade alkaa keskiosissa todennäköisesti lumena ja räntänä ja sitä voi kertyä aika runsaastikin.

Jopa 10–15 senttiä lunta

Lunta tulee paikoin todella paljon ottaen huomioon, että on pian huhtikuun puoliväli: jopa 10–15 senttiä Etelä-Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella sekä Keski-Suomen pohjoisosissa.

Sunnuntai on myös tuulinen.

– Sateet tulevat aika viistossa koko maassa, Karusto kertoo.

Lumisateiden vuoksi sunnuntaina varoitetaan huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä koko maassa Varsinais-Suomea, Hämettä ja Uuttamaata lukuun ottamatta. Kesärenkailla liikenteeseen ei kannatakaan näillä alueilla lähteä.

Lämpötilat eivät lumisateista huolimatta romahda, vaan pysyvät lähellä lauantain lukemia, Karusto kertoo.

– Mutta kun on sadetta ja tuulta, kyllä se tuntuu viileämmältä.

Lappia lukuun ottamatta lumet eivät kuitenkaan pysy maassa kauaa.

Vielä maanantaina sataa, mutta sateet alkavat väistyä itään. Lämpötilat voivat viiletä aavistuksen.

UV-säteilyä tavallista enemmän vuodenaikaan nähden

Aurinkoisina päivinä ulkoilijoiden kannattaa pitää mielessä, että UV-säteily on nyt vuodenaikaan nähden tavallista voimakkaampaa. Lapin eteläpuolella ja paikoin sen eteläosissakin on perjantaina ja lauantaina UV-indeksi 3:n tietämillä. 3 on taso, jossa jo suositellaan suojautumista UV-säteilyltä esimerkiksi vaattein, aurinkolasein ja aurinkorasvalla. Varsinkin lumipeite heijastaa säteilyä voimakkaasti.

Kesällä UV-indeksi on toki voimakkaampi, korkeimmillaan Helsingissä kesällä 5–6. Huhtikuun alkupuolella suojautumista edellyttäviä lukemia ei kuitenkaan tavallisesti ole.