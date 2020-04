HS: Tiina Jylhän yritys markkinoi suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla

Helsingin Sanomien mukaan sertifikaatti on sinänsä aito, mutta kuuluu kiinalaisten rekisterien perusteella toiselle yritykselle.

Viime päivinä puhuttaneesta sekavasta suojamaskisopasta on ilmennyt jälleen uusia tiedonmurusia. Helsingin Sanomien mukaan Tiina Jylhän kauneusklinikka on markkinoinut suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla.

Helsingin Sanomat kertoo nähneensä Jylhän kauneusklinikan markkinointitarkoituksissa käyttämän kasvomaskin CE-sertifikaatin.

Sertifikaatin saajan ja valmistajan kohdalla on mainittu The Look Medical Ltd HK, joka alan asiantuntijoiden arvion mukaan on lisätty dokumenttiin leikkaa ja liimaa -tekniikalla.

HS:n mukaan sertifikaatti on sinänsä aito, mutta kuuluu kiinalaisten rekisterien perusteella toiselle yritykselle, eli sertifikaattiin todellisen valmistajan tilalle on vaihdettu toisen yrityksen nimi. Jos CE-sertifikaattia muuttaa, kyseessä on väärennös, HS:n jutussa kerrotaan.

Jylhä kommentoi HS:lle, että ”sertifikaatti on aito, mutta tehtaan nimeä ei paljasteta markkinoinnissa, joten se on peitetty logollamme”. Jylhän mukaan ”jokainen taho voi tilata meidän markkinoimia maskeja testattavaksi mikäli haluaa” ja ”ostaja saa myös aina alkuperäiset sertifikaatit”.

Tiedossa ei ole, minkälaisia dokumentteja Huoltovarmuuskeskukselle on toimitettu, ja onko sille toimitettu jutussa mainitun kaltaista sertifikaattia.

Tästä on kyse: Huoltovarmuuskeskus teki maskeista sopimukset Jylhän ja Sarmasteen kanssa

Uutisotsikoihin päätyneen sekavan suojamaskivyyhdin keskiössä on Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tilaama miljoonien eurojen suojamaskierä, joka lennätettiin Suomeen tiistaina Kiinasta.

Keskiviikkona keskus kertoi julkisuuteen, että tilatut suojamaskit eivät olleet odotettua laatua, sillä Suomessa tehtyjen laboratoriotestien mukaan ne eivät sovellu sairaalakäyttöön. Sen sijaan hoivakodeissa ja kotihoidossa niitä voi käyttää.

Pian julkisuudessa kerrottiin, että maskikauppojen taustalla olivat häärineet muun muassa pikavippiyhtiöitä pyörittänyt liikemies Onni Sarmaste ja kauneusklinikkayrittäjä Tiina Jylhä, ja kaupoista oli syntynyt kaksikon välillä erimielisyyksiä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema vahvisti torstai-iltana, että keskus teki Suomeen tuotavista hengityssuojaimista kaupat liikemies Sarmasteen kanssa.

Lisäksi keskus on tehnyt erillisen sopimuksen Tiina Jylhän kanssa. Huoltovarmuuskeskus on sopinut molempien kanssa noin viiden miljoonan euron kaupoista.

Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty. Sarmasteelle rahat on maksettu kokonaan.

Lue myös: 5 miljoonan maskit myyneellä Olli Sarmasteella 11-sivuinen ulosottorekisteri – näin hän kommentoi velkojaan

Virolaisen Ärileht-lehden mukaan virolaispankki jäädytti Jylhän yrityksen tilin, kun Suomen Huoltovarmuuskeskus siirsi sille rahaa kasvosuojainten ostamiseksi. Lehden mukaan pankki vaatii selvityksiä rahan alkuperästä, kun pienen yrityksen tilille ilmestyi valtava summa rahaa.

Jylhää edustava asiamies Kari Uoti vahvisti varojen jäädytyksen.

Uoti kertoi IS:lle torstaina illalla, että Huoltovarmuuskeskus on tehnyt toisen, erillisen kaupan hengityssuojaimista Jylhän kanssa. Tuon maskikaupan arvo olisi 5 miljoonaa euroa.

– Niistä rahoista, josta kinaamme Sarmasteen kanssa, ei ole tullut penniäkään. Julkisuudessa puitu asia koskee ensimmäistä diiliä, jossa rahat lähtivät vähän toiseen suuntaan, kun minun päämiehelläni (Jylhällä) oli käsitys. Tämän jälkeen päämieheni teki uuden sopimuksen Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Huoltovarmuuskeskus maksoi päämiehelleni sen mukaan rahoja, miten alkuperäisessä diilissä piti tehdä. Eli puolet tilauksen arvosta maksettiin, Uoti kommentoi.

Uoti painotti, ettei kyse ole tiistaina Suomeen lennätetyistä hengityssuojaimista, vaan että Kiinasta tiistaina tullut suojavaruste-erä on Sarmasteen Suomeen toimittamia.

Jylhä ja Sarmaste kiistelevät tapahtumien kulusta

Maskikauppojen taustoissa ja tapahtumien kulussa on yhä runsaasti epäselvyyksiä, ja Jylhän ja Sarmasteen näkemykset tapahtumista eroavat toisistaan.

Jylhän asiamiehenä toimiva juristi Uoti kertoi aiemmin IS:lle, ettei Jylhän yrityksellä ole tekemistä tiistaisen toimituksen kanssa.

Uotin mukaan liikemies Sarmaste vei kaupan Jylhän yrityksen nenän edestä toimittamalla HVK:lle oman tilinumeronsa, vaikka hänen olisi pitänyt toimia kaupassa vain konsultin roolissa.

Sarmaste puolestaan kertoi IS:lle, että Huoltovarmuuskeskuksella on ollut yksiselitteisesti sopimus hänen yrityksensä kanssa, ei Jylhän kauneusklinikan.

Sarmastekin kertoi Jylhän kauneusklinikan olleen mukana kaupanteossa, mutta vain alkuvaiheessa. Sarmasteen mukaan hänelle selvisi, että Jylhän yrityksellä ei olisikaan ollut mahdollisuutta toimittaa suojavarusteita, ja lisäksi yrityksen sertifikaatti oli hänen mukaansa väärennetty.

Sarmaste kertoi sanoneensa tässä vaiheessa irti yhteistyön Jylhän klinikan kanssa ja hankkineensa tavarat Kiinasta muuta kautta nopealla aikataululla.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Lounema ei ottanut torstai-iltana kantaa siihen, toimiko Sarmaste Jylhän yhtiön konsulttina, kuten Jylhän asiamies sanoi IS:lle aiemmin torstaina. Lounemalla ei ole omien sanojensa mukaan tietoa siitä, mitä osapuolet ovat puhuneet keskenään.