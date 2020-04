Kommentti: Ministerin tulisi jo harkita eroa – perusteellisesti sössitystä maskikaupasta olisi jonkun syytä ottaa täysi vastuu

Maskikupru täyttää ministerieron kriteerit, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Suomessa ehdittiin jo kehua, että hyvä kun on Huoltovarmuuskeskus (HVK). Sieltä saadaan tavaraa kun on hätä, suojaimia, apuvälineitä ja lääkkeitä koronakriisin hoitoon.

Sitten tuli Finnairin Airbus Kiinasta.

Ja kaikki muuttui.

HVK:n tai sairaanhoitopiirien varmuusvarastoilla ei näin hurjassa ja poikkeuksellisessa pandemiassa pitkälle pötkitä. Suojaimet loppuivat kesken, ja niitä pitää saada lisää, muuten riskit kasvavat sairaaloissa ja vanhustenhoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriö tilaa, ja HVK lähtee ostoksille – karmein tuloksin.

Tiistaina Kiinasta tuli Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja yli 200 000 hengityssuojainta. Keskiviikkona hallitus kertoi, että Kiinasta tulleet varusteet eivät sovellukaan sairaalakäyttöön. Tavaraa siis tuli Kiinasta, mutta ei sitä mitä tilattiin. Veronmaksajille lysti voi maksaa jopa 10 miljoonaa euroa. Pieni lohtu on se, että suojaimet soveltuvat käytettäviksi vanhusten kotihoidossa.

Summa on käsittämätön. Kirjainlyhenne, HVK, kuvaa itse asiassa hyvin keskuksen toimintaa maskihankinnassa: Heitä Verorahat Kaivoon.

Suomen Kuvalehti kertoi jo keskiviikkoiltana tietoja HVK:n liikekumppaneista, jotka hoitivat tilauksen Kiina-yhteyksillään. He ovat kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä ja monissa liemissä keitetty liikemies Onni Sarmaste, joilla on vielä keskenään kärhämää rahoista. Toimitusjohtaja Tomi Lounema joutui myöntämään torstai-illan tiedotustilaisuudessa, että sopimukset on tehty molempien kanssa laitoksen ohjeiden vastaisesti: taustat jäivät tarkastamatta. Riitti, että heillä oli yhteyksiä Kiinaan. Oli kiire, oiottiin mutkia. Rahojen pysäyttäminen sulkutilille ja tavaran tarkastaminen eivät kuuluneet toimintatapoihin tässä kaupassa, vaikka valtion hankinnoissa edellytetään aina erityistä huolellisuutta – myös poikkeusoloissa. Sarmaste on jo saanut rahansa, Jylhäkin puolet. Toimitusjohtajan kannattaa iltarukouksessaan pyytää, että ensi viikolla tulevat neljä lentokonelastia suojaimia ovat kunnossa.

Muuten kiirastuli jatkuu.

Toimitusjohtaja Lounema vastasi tiedotustilaisuudessa kysymyksiin asiallisesti, mutta kaikkea hän ei voinut sanoa, koska selvitykset ovat kesken. HVK yrittää ilmeisesti purkaa kauppoja ja saada osan veronmaksajien rahoista takaisin. Hän kuitenkin myönsi reilusti virheensä, pahoitteli asiaa ja korosti, että suojaimien maailmanmarkkina on nyt villi länsi, jossa pieni toimija on suurten armoilla – ja rahaa palaa.

Siltä homma todellakin näyttää.

Villiltä länneltä.

HVK:n hallitus käsittelee asiaa pääsiäisen jälkeen.

Voi ihmetellä, miksi vasta silloin. Olisiko pyykki syytä pestä heti, vaikkapa jo tänään pitkänäperjantaina, uudentestamentillisen kärsimysviikon hengessä. Kaikki dokumentit ovat olemassa ja julkisia. Vähän jäi tiedotustilaisuudessa epäselväksi, lukiko tilausvahvistuksessa tarkasti, että HVK on ostamassa suojaimia, jotka täyttävät sairaaloiden teho-osastojen vaatimukset vai tilattiinko vain jotain kasvomaskeja. Tähänkin saataneen selvyys.

Tiedotustilaisuuden jälkeen jäi muutenkin paljon avoimia kysymyksiä, joihin löytyy vastaus toivottavasti pian.

Yksi asia on kuitenkin varmaa.

Vaikean ja yhteiskuntaa laajasti lamauttavan koronakriisin hoito ei olisi tätä skandaalia tarvinnut. Jonkun pitää kantaa tästä vastuu ja isosti. Toimitusjohtaja on tietysti kohteena ensimmäisenä, ja Lounema kertoikin kantavansa vastuunsa. Veronmaksajille aiheutettu kupru on sen verran mittava, että HVK:n hallitus ja vastuuministeri eli työministeri Tuula Haatainen (sd) eivät voi katsoa asiaa mykkinä sivusta.

Selvityksiä pyytäneen Haataisen edellytyksiä jatkaa ministerinä tulee harkita, ja tietysti, jos hän ymmärtäisi tehdä harkinnan ihan itse, aina parempi.

Suomen poliittinen historia tuntee ministerieroja mitä erilaisimmista syistä.

HVK:n moka täyttää kyllä ministerieron kriteerit.

Sataprosenttisesti.