Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi, että suojavarustetilausten tiukka aikataulu aiheutti sen, ettei yrittäjien taustoja tarkistettu.

Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilaus ei mennyt niin kuin piti.

Suomeen oli tilattu suojavarusteita koronavirusepidemiaa varten. Tiistaina maahan saapui Kiinasta varusteita, jotka eivät täyttäneet sairaalavaatimuksia. Huoltovarmuuskeskus ilmoitti asiasta keskiviikkona.

Suomeen saapuneista varusteista oli tehty kaupat muun muassa pikavippiyhtiöitä pyörittäneen liikemies Onni Sarmasteen kanssa. Sarmasteen yhtiön kautta tilatut suojaimet on toimitettu eteenpäin sosiaalihuollon käyttöön.

Sen sijaan kauneusyrittäjä Tiina Jylhän kanssa tehty kauppa ja maksut on jäädytetty.

Huoltovarmuuskeskus järjesti asiasta illalla tiedotustilaisuuden. HKV:n toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi tilaisuuden jälkeen IS:lle, että kauppa Sarmasteen kanssa Suomeen tuotavista koronasuojaimista tehtiin hyvin nopealla aikataululla.

Oliko HVK:lla minkäänlaista tietoa tai käsitystä Onni Sarmasteen tai kauneusyrittäjä Tiina Jylhän taustoista, toimitusjohtaja Tomi Lounema?

– Ratkaisu on jouduttu tekemään tiukassa aikataulupaineessa, ja näiden yritysten kautta on ollut tarjolla sellaista materiaalia, mikä on katsottu sopivaksi ja uskottavaksi. Sen jälkeen on päädytty siihen, että kauppatoimiin ryhdytään.

Oliko keskuksella ylipäätään tietoa siitä, keitä nämä henkilöt ovat?

– Se, kenen kanssa kauppaa tehdään, on toki [ollut] tiedossa. Sarmasteen osalta maksu on suoritettu ja tavarakin on osin saatu, vaikkei se ollutkaan niiden vaatimusten mukaista, mitä piti olla.

Aiotteko vaatia Sarmasteelta rahoja takaisin nyt, kun on käynyt ilmi, että tuotteet eivät vastanneetkaan odotuksia?

– Arvioimme, mikä on sitä että mikä on tässä kokonaisuutena paras keino turvata Huoltovarmuuskeskuksen etua. Sitten kun se ratkaistaan, ryhdytään toimenpiteisiin.

Onko tapahtumaketjusta tehty minkäänlaista reklamaatiota?

– Ei ole vielä tehty. Arvioimme, mihin toimiin ryhdymme.

Eikö Suomella olisi ollut mitään yhteystyötahoa, joka olisi voinut selvittää tuotteiden laatua lähtömaassa, Kiinassa?

– Tässä tilanteessa on erittäin vaikea varmistaa, mitä se lähetettävä tavara on. Muilla mailla on ollut täysin vastaavia ongelmia tuotteiden kanssa.

Sanoitte tiedotustilaisuudessa, että kannatte vastuun tehdyistä hankinnoista. Aiotteko tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä näistä tapahtumista?

– Ratkaisuiden tekeminen ei kuulu minulle. Se kuuluu muille henkilöille. Tässä tilanteessa yritän keskittyä siihen, että hankimme Huoltovarmuuskeskuksen henkilöstön kanssa sellaista suojamateriaalia, mistä on kova tarve suomalaisessa terveydenhuollossa.

– Keskityn nyt tekemään sitä työtä, mitä varten olen tässä, ja se on asia, mihin laitan nyt paukkuja.