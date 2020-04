Tässä ovat torstain käänteet koronatilanteessa

Koronatilanteessa on tapahtunut käänteitä niin Suomessa kuin maailmalla.

Suomessa todettiin kaksi uutta koronakuolemaa torstaina, kertoi THL iltapäivällä. Kuolemantapauksia on nyt yhteensä 42.

Sairaalahoidossa on 244 ihmistä ja tehohoidossa 82. Sairaalahoitoon on joutunut vuorokauden aikana viisi ihmistä lisää. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana. Kaikkiaan Suomessa on todettu 2 605 koronatartuntaa. Uusia tapauksia rekisteröitiin vuorokaudessa 118.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa 32 työntekijää karanteeniin

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on asetettu 32 osaston työntekijää karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi. Asiasta kertoi torstaina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Taustalla on osaston oireettomalla työntekijällä todettu koronatartunta.

Altistuneiden potilaiden määrää selvitellään ja heihin ollaan yhteydessä.

Päijät-Hämeen keskussairaala.

Hengityssuojaimia valmistava tehdas Suomeen

Suomalainen hengitysmaskeja valmistava Lifa Air on sopinut Huoltovarmuuskeskuksen kanssa maskien valmistuksen käynnistämisestä Suomessa.

Lifa Air perustaa Suomeen tehtaan, joka ryhtyy valmistamaan hengityssuojaimia ja kirurgisia kasvosuojia. Tehdas käynnistää toimintansa vielä tämän kevään aikana, tarkemmin sanottuna toukokuussa, toimitusjohtaja Johan Brandt kertoo.

Huoltovarmuuskeskus paljasti miljoonadiilit Jylhän ja Sarmasteen kanssa

Päivän ykköspuheenaihe liittyi vahvasti koronaan. SK kertoi keskiviikkona Huoltovarmuuskeskuksen erikoisista suojainkaupoista.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema paljasti torstaina illalla, että keskus teki kaupan Suomeen tuotavista koronasuojaimista vikavippiliikemies Onni Sarmasteen kanssa. Maskit todettiin riittämättömiksi sairaalaolosuhteisiin. Lisäksi keskus on tehnyt erillisen sopimuksen Tiina Jylhän kanssa. Huoltovarmuuskeskus on sopinut molempien kanssa noin viiden miljoonan euron kaupoista.

Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty. Sarmasteelle rahat on maksettu kokonaan.

Louneman mukaan HVK:lla ei ole mitään erityistä suhdetta Sarmanteeseen tai Jylhään. Lounemalla ei ole tietoa siitä, riittääkö Sarmanteen maksukyky mahdollisten reklamaatioiden hoitamiseen.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi yrityksen suojavarustehankinnoista striimatussa mediatilaisuudessa torstaina.

Yhdysvalloissa jo 759 alle 50-vuotiasta menehtynyt koronaan

Yhdysvalloissa 759 alle 50-vuotiasta potilasta on kuollut koronaviruksen seurauksena, kertoo Washington Post. Lehti pohjaa tietonsa analysoimiinsa valtiollisiin tilastoihin.

Vaikka koronavirus on kaikista vaarallisin iäkkäille, muistuttaa luku, että virus on oikea uhka myös nuorille ja nuorille aikuisille. WP:n mukaan nuoret koronapotilaat tarvitsevat myös kasvavissa määrin sairaalahoitoa Yhdysvalloissa.

Maailmalla on jo aiemmin uutisoitu tilastoista, jotka näyttävät, että huolestuttavan monia nuoria ihmisiä joutuu sairaalahoitoon koronaviruksen seurauksena.

Koronavirus saapui New Yorkiin pääosin Euroopasta

Aivan ensimmäinen Yhdysvalloissa vahvistettu koronatapaus oli lähtöisin Kiinan Wuhanista, mutta maan pahimman tautipesäkkeen New Yorkin koronajuuret näyttävät juontavan Eurooppaan. Tähän viittaavat tuoreet tutkimukset.

Aiheesta kirjoittaa New York Times.

Lääkäri Manhattanilla sijaitsevan sairaalan edessä.

Ruotsissa ihmiset eivät noudata hallituksen ohjeita

Ruotsissa ollaan huolissaan siitä, miten osa ihmisistä ei noudata hallituksen ohjeita koronavirusta vastaan. Asiasta kertovat Sveriges Radio SR eli maan yleisradioyhtiö ja Aftonbladet.

Ruotsin johtava epidemiologi Anders Tegnell kertoo, että vaikka kansanterveysviranomaiset ovat antaneet selvät ohjeet ruuhkien vähentämisestä ravintoloissa, useissa paikoissa jonotetaan.