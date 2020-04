Kommentti: Kiina haluaa koronakriisin voittajaksi

Suomen hengityssuojaskandaali on hyvä esimerkki kuinka vaikea Kiinan on nyt parantaa mainettaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Pari kuukautta sitten, kun Wuhanin alkuperäinen koronaepidemia riehui pahimmillaan, monet ennustivat sen aloittavan yksinvaltaisen presidentin Xi Jinginpin lähtölaskennan.

Nyt Wuhanin kaupungin eristystä availlaan ja epidemia on lähtömaassaan jonkinlaisessa hallinnassa. Xin Kiina siirtyi nopeasti vastaoffensiiviin maineensa puolesta. Asiantuntijoita ja varusteita lähetettiin Euroopassa pahasti kärsivään Italiaan ja apua useisiin muihinkin maihin.

Äkkiä avustaminen muuttui bisnekseksi. Kiina on esimerkiksi hengityssuojainten suurin tuottaja maailmassa. Edes Kiinan mahtavalla valtiolla ei kuitenkaan ole kaikki bisnes hallussaan. Osa ostajista valittaa saaneensa sekundaa.

Suomea on viime päivinä kuohuttanut epäkelpojen hengityssuojainten skandaali. Esimerkiksi Itävaltaan tulleissa maskeissa on ollut ilmeisesti vielä suurempia ongelmia.

Suurin kolaus Kiinan pyrkimyksille on, kun Espanjassa paljastui, että 58 000 Kiinasta ostettua koronatestipakkausta olivat viallisia. Tapauksessa on ilmeisesti samanlaisia piirteitä kuin Suomenkin jutussa. Välikäsinä toimi espanjalaisia firmoja.

Kiinan huipputeknisen talousihmeen varjopuoli ovat olleet väärennetyt ja joskus hutiloiden tehdyt tuotteet. Maan lukemattomat tehtaat suoltavat niitä ilmeisesti tässäkin tilanteessa.

Kiinalle tilanne on kiusallinen. Kiinan Suomen suurlähetystö julkaisi torstaina tiedotteen, jossa se lupasi apuaan huoltovarmuuskeskukselle. Myös muissa maissa kiinalaisdiplomaatit ovat joutuneet selittelemään.

Se ei näytä hyvältä maineoffensiivin kannalta.

Xi joutuu varomaan selustaansa

Kiinassakaan koronatilanne ei suinkaan ole ohi. Maa on huolissaan oireettomista tartunnankantajista, joiden merkitys taudin leviämisessä on koko ajan korostunut.

BBC:n mukaan kaupunki Kiinan pohjoisrajalla on suljettu, koska tautia on ilmaantunut sinne Venäjän puolelta. Kiinaan saapuvat lentomatkustajat joutuvat tiukkaan karanteeniin.

Xi Jinping haluaa näyttää, että kaikki on kontrollissa.

Hänen valtakaudellaan Kiina on ilmoittanut aikeensa taloudellisesta maailmanvallasta. Hänen edeltäjänsä alkaen talousihmeen käynnistäjästä Deng Xiaopingista varoivat voiman näyttämistä. Kiinan johdossa on todennäköisesti niitä, joiden mielestä tämä olisi yhä viisaampaa. Länsimaissa on herännyt Kiinan hankkeiden vastustus.

Xin ympärille on rakennettu henkilökulttia, joka voi hirvittää niitä kommunistipuoleen vanhoja vaikuttajia, jotka muistavat puhemies Maon tyrannian.

Koronavirus on mahdollistanut Kiinan huippuunsa kehittyneen digitarkkailun tuomisen osaksi arkea. Se on hiljentänyt Hongkongin itsehallintoalueen protestit, eikä maailmalla ole viime aikoina juuri puhuttu uiguurien valtavista vankileireistä.

Xi ei kuitenkaan voi tuntea oloaan aivan turvalliseksi.

Taloussota hiipui hetkeksi

Kiinan aikomusten tiukimpana vastustajana on halunnut esiintyä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän on puhunut ”kiinalaisesta viruksesta”, joka nyt tappaa amerikkalaisia. Toisaalta Trump joutuu välillä hillitsemään itseään, sillä Yhdysvallatkin tarvitsee tarvikkeita, joita vain Kiina voi näinä viikkoina toimittaa massoittain.

Trumpin Kiinaa vastaan nostamat tullimuurit ovat yhä pystyssä, vaikka jotkut amerikkalaiset asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet niiden mielekkyyden tässä tilanteessa. Suuri joukko yhdysvaltalaisia on syöksymässä kurjuuteen koronalaman seurauksena ja tullimuurit nostavat jokapäiväisten tuotteiden hintoja.

Trumpin tavalliseen tapaan kotiyleisölle suunnatut lausunnot voivat kansainvälisesti pelata Kiinan pussiin. Parhaita esimerkkejä on uhkaus lopettaa WHO:n rahoitus kesken koronakriisin.

Brittikonservatiivien keskuudessa on koronakriisin puhjettua ilmennyt halua yhtyä Kiinan syyttämiseen ja rintamaan sitä vastaan. Maan ajauduttua sekasortoon ja pääministeri Boris Johnsonin jouduttua teho-osastolle tämä ei kuitenkaan ole asialistan kärjessä.

Anglosaksisten maiden ulkopuolella Kiinan vastainen ristiretki ei juuri innosta. Koronakriisi tuhoaa talouksia kaikkialla ja Kiina rahoja ja tuotteita tarvitaan sen jälleenrakennuksessa.

Kannattaa tosin muistaa, että kaikki mitä Kiinasta luvataan ei näissäkään asioissa aina pidä paikkaansa. Suomessakin tunnetaan kiinalaiset pukumiehet, jotka ilmestyvät tarjoamaan miljoonia suuren silkkitiehankkeen jälkeen. Sitten he katoavat kuin tussahdus Gobin autiomaahan.