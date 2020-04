Kotihoito näkee päivittäin vanhusten korona-arjen – kaksi huolta nousee ylitse muiden

Asiantuntija muistuttaa, että ikäihmisillä on myös hyvin paljon psyykkisiä voimavaroja.

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta, että yli 70-vuotiaiden tulisi vetäytyä karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin eli välttää tilanteita, joissa he joutuvat kosketuksiin muiden ihmisten kanssa. Samalla rajoitettiin kokoontumisia alle 10 henkilöön.

Suurelle osalle Suomen 850 000:sta yli 70-vuotiaasta se tarkoitti viikon ehkä ainoiden sosiaalisten tilanteiden loppumista kokonaan.

Vaikutukset näkyvät jo Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelimessa.

– Jos katsoo koko maaliskuuta, niin vielä alkukuusta suurin ryhmä on ollut 51–63-vuotiaat ja toiseksi suurin 64–79-vuotiaat. Mutta kuun viimeisellä viikolla meille tulleista puheluista lähes neljäsosa oli ikääntyneiltä, kun se oli kuun alussa viidesosa, Mieli ry:n johtava asiantuntija ja asiantuntijalääkäri Meri Larivaara kertoo.

Lähimmäksi vanhusten arkea pääsevät tällä hetkellä kotihoitajat. Ilta-Sanomien haastatteleman Diakonissalaitoksen Hoivassa työskentelevän Essi Eeron mukaan heidän asiakkaansa muodostavat moninaisen joukon, jotka reagoivat tilanteeseen eri tavoin.

– Toiset ymmärtävät rajoitustoimenpiteet ja osaavat suhtautua niihin rakentavasti. On myös asiakkaita, jotka ovat muistisairaita tai eivät ehkä seuraa tilannetta niin tarkasti, ja he reagoivat voimakkaammin muutoksiin ja mahdollisiin peruutuksiin, Helsingin itäisen palvelualueen kotihoidon yksikönjohtajana toimiva Eero kertoo.

Kaksi huolenaihetta nousee selvästi ylitse muiden: yksinäisyys ja liikunnan puute.

– Toiset eristäytyvät ihan vapaaehtoisesti, ja heillä on käytössä välineitä yhteydenpitoon. Toiset selkeästi kärsivät eristäytymisestä, yksinäisyys on ihan käsinkosketeltavaa. Kun käydään ja tehdään huolenpitosoittoja, sieltä tulee reaktioita, että ihanaa kun soitit ja on ollut kovin yksinäistä.

Saman on todennut Turun seudun vanhustuki ry:n tukiystävätoiminnan ohjaaja Sonja Vainikka. Yhdistys soittelee jäsenilleen nyt, kun muu toiminta on tauolla.

– Olen huomannut, että on paljon juttuseuran tarvetta ja halutaan puhua tilanteesta ja ihan kaikesta muustakin. Kaivataan niitä sosiaalisia suhteita, Vainikka sanoo.

Joka toisella yli 75-vuotiaalla on tutkimusten mukaan jo entuudestaan ongelmia arjen liikkumisessa. Kotiin eristäytymisestä johtuvan passivoitumisen myötä lihaskunto voi surkastua jo viikossa.

– Henkinen vireys ei niinkään ole laskenut, mutta pyyntöjä ulkoilusta ja liikunnasta tulee. Kun ei pääse fysioterapiaan, tuolijumppaan tai edes välttämättä ulos, se näkyy asiakkaissa nopeasti, Eero sanoo.

– Monessa puhelussa on tullut ilmi huoli omasta fyysisestä kunnosta, kun ei pääsekään enää hoitamaan omia asioita entiseen tapaan, Vainikka lisää.

Kotihoitajat eivät pysty avustamaan asukkaita samalla tavalla kuin ennen, vaan heidänkin on pidettävä etäisyyttä mahdollisuuksien mukaan.

Kotihoidossa on reagoitu asiaan jakamalla jumppaohjeita ja aktivoimalla asiakkaita kotona tehtävään tuolijumppaan, mutta huoli heidän toimintakyvystään on silti suuri.

– Kotikäynneillä yritetään ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Tuntuu kuitenkin, että pidemmän päälle se on riittämätöntä, Eero myöntää.

On paljon vanhuksia, joiden ainoa ihmiskontakti päivän aikana saattaa olla kotihoidon työntekijä. Heidän rutiininsa eivät ole muuttuneet olennaisesti, mutta tilanne voidaan kokea silti ahdistavana.

– Kun hoitajat pukevat suojavarusteet päälle ja pitävät etäisyyttä, kyllähän se näkyy asiakkaassa ihmetyksenä ja kyselynä, että onko hän jotenkin sairas, Eero sanoo.

Osan on vaikea pysyä nykyajan nopean uutisvirran mukana.

– Informaatiota tulee monelta taholta, ja se saattaa olla ristiriitaista. Ikäihmisen voi olla vaikea erottaa, mikä on oikeaa tietoa, ja se aiheuttaa hämmennystä ja ahdistusta, Eero sanoo.

– Monilla alkaa olla jo infoähky koronasta, kun telkkarin avatessa tulee pelkästään sitä. Joku toinen voi pystyä sulkemaan sen pois, Vainikka huomauttaa.

Toki ikäihmisillä on myös huoli omasta ja läheisten terveydestä. Viikonloppuna uutisoidut koronatapaukset vanhain- ja hoivakodeissa tekivät piikin Hoivan puheluihin.

– Heti maanantaina tuli muutamia peruutuksia ja soittoja huolestuneilta asiakkailta ja omaisilta, Eero kertoo.

Asiantuntijalääkäri Meri Larivaaran mukaan vanhuksista kuitenkin puhutaan ehkä liian usein ainoastaan hoivan tarvitsijoina.

– Ikääntyneillä on paljon psyykkisiä voimavaroja. Heillä on pitkä elämänkokemus, jonka myötä he ovat oppineet, miten selviytyä vaikeissa tilanteissa ja pärjätä, hän sanoo.

Ikäihmiset voivat viihtyä itsekseen nuorempia paremmin, koska heillä on paljon elettyä elämää ja siitä kertyneitä muistoja.

Siinä missä nuoremmat ahdistuvat tekemisen pulasta, ikäihmiset pystyvät viihdyttämään itse itseään tuntikausia.

– Pitkään elämänkokemukseen liittyy myös paljon muistoja. Tiedetään, että ikääntyneet voivat viihtyä sisäisen maailman kanssa paremmin kuin me nuoremmat.

Larivaara viittaa myös THL:n väestötutkimukseen, jossa kysytään muun muassa väestön psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Työikäisistä 20–64-vuotiaista 13 prosenttia kokee itsensä psyykkisesti merkittävästi kuormittuneeksi, kun 65 vuotta täyttäneistä vain kahdeksan prosenttia.

– Paras elämänvaihe tuntuu tästä näkökulmasta olevan 65 vuodesta eteenpäin. Psyykkinen kuormittuneisuus alkaa kasvaa 75 ikävuoden jälkeen jonkin verran, mihin liittyy esimerkiksi toimintakyvyn menetys. Ikäihmiset voivat kuitenkin olla erittäin hyväkuntoisia ja aktiivisia.

Sonja Vainikan mukaan heidän jäsentensä yleinen mieliala on ollut hyvä.

– Sieltä on tullut melko luottavaista viestiä, että tästä selvitään, kun kaikesta on aiemminkin selvitty.

– Ihmisen elämään liittyy aina joitain vastoinkäymisiä, vaikka elämänkulku olisikin ollut yleisesti ottaen hyvä. Ikääntynyt ihminen on ehtinyt kohdata vaikeuksia ja löytää keinoja selvitä. Se auttaa tässä tilanteessa, Larivaara sanoo.